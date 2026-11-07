बिहार विधान परिषद में नियुक्तियों पर बड़ा सवाल, 43 कर्मचारियों की दक्षता की दोबारा जांचेगा सचिवालय प्रशासन
चयनित अभ्यर्थियों की हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की व्यावहारिक परीक्षा 18 नवंबर को होगी,अनुपस्थित अभ्यर्थी हो सकते हैं अयोग्य घोषित. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 7, 2026 at 7:52 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद सचिवालय में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितता और चयनित अभ्यर्थियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठने के बाद सचिवालय प्रशासन ने अब 43 कर्मचारियों की दक्षता की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया है.
18 नवंबर को व्यावहारिक परीक्षा
मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 10 निम्नवर्गीय लिपिक यानी एलडीसी और 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं. इन सभी की हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की व्यावहारिक परीक्षा 18 नवंबर को आयोजित की जाएगी. सचिवालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है. अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
टाइपिंग टेस्ट में परखी जाएगी असली कार्यक्षमता
इस बार होने वाली परीक्षा में कर्मचारियों की सिर्फ कागजी योग्यता नहीं, बल्कि कंप्यूटर पर काम करने की वास्तविक क्षमता भी परखी जाएगी. हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग की व्यावहारिक दक्षता की जांच होगी. सचिवालय प्रशासन इस जांच को जरूरी बताया जा रहा है.
दोबारा जांच होने पर सवाल
इन परिस्थितियों में सवाल यह है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन अंतिम परीक्षाफल के आधार पर हुआ और जिन्हें नियुक्ति भी मिल चुकी है, उनकी कार्यक्षमता की दोबारा जांच कराने की नौबत क्यों आई? क्या चयन प्रक्रिया के दौरान उनकी दक्षता का सही तरीके से आकलन नहीं किया गया था?
विवाद ने पकड़ा तूल
इस पूरे विवाद ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया, जब 6 नवंबर को बड़ी संख्या में नवनियुक्त कर्मचारियों को विधान परिषद सचिवालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया. कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय आ रहे थे और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली.
कर्मचारियों का विरोध
इस फैसले से नाराज कर्मचारियों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर विरोध जताया. कुछ कर्मचारी परिसर के पार्क और पार्किंग क्षेत्र में बैठे रहे, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई. कर्मचारियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर है.
किन-किन पदों पर हुई थी नियुक्तियां?
विधान परिषद सचिवालय में अलग-अलग श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां की गई थीं. इनमें सुरक्षा प्रहरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय परिचारी और निजी सहायक यानी आशुलिपिक के पद शामिल हैं.
चयन प्रक्रिया से लेकर योग्यता तक की पड़ताल
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन पदों में 57 सुरक्षा प्रहरी, 36 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 15 कार्यालय परिचारी, 10 एलडीसी और सात निजी सहायक शामिल हैं. इन नियुक्तियों को लेकर अब चयन प्रक्रिया से लेकर अभ्यर्थियों की योग्यता तक की पड़ताल की जा रही है.
लिखित परीक्षा से लेकर टाइपिंग टेस्ट तक पर सवाल
नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सबसे गंभीर सवाल निर्धारित चयन प्रक्रिया के पालन पर उठ रहे हैं.आरोप हैं कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जैसी प्रक्रियाओं में अनियमितता हुई. कुछ चयनित अभ्यर्थियों की पद के अनुरूप कार्यकुशलता पर भी सवाल उठाए गए हैं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है. सचिवालय की ओर से गठित आंतरिक कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है.
स्टेनोग्राफर की परीक्षा में कोई नहीं पहुंचा
इस पूरे विवाद में सात निजी सहायकों यानी स्टेनोग्राफरों का मामला भी काफी महत्वपूर्ण है. इन अभ्यर्थियों को चार नवंबर को शॉर्टहैंड की दक्षता जांच के लिए बुलाया गया था. परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई जानी थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सातों में से एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा.
परीक्षा में शामिल नहीं होने पर नियुक्ति समाप्त
सचिवालय ने इन्हें 18 नवंबर को दोबारा मौका दिया है. इस परीक्षा में भी शामिल नहीं होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई हो सकती है. यह सात पदों का मामला 43 एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की परीक्षा से अलग है.
महाधिवक्ता से भी मांगी गई कानूनी राय
मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने बिहार के महाधिवक्ता एचडी संजय से भी कानूनी राय मांगी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महाधिवक्ता जल्द ही सचिवालय को अपनी विधिक राय से अवगत कराएंगे.
हाईकोर्ट में भी चल रहा मामला
वहीं, नवनियुक्त कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है और तीन नवंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी. ऐसे में अब प्रशासनिक जांच के साथ-साथ कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण हो गया है.
योग्यता की जांच जरूरी
इस पूरे मामले पर बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय का कहना है कि अभ्यर्थियों को लेकर विधान परिषद सकारात्मक है. कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार को बजट प्रस्ताव भेजा गया था और राशि भी प्राप्त हुई है, लेकिन इन कर्मचारियों से जो काम लिया जाना है, उसके लिए उनकी योग्यता और कार्यक्षमता की जांच जरूरी है. सचिवालय की आंतरिक कमेटी इस मामले की जांच कर रही है.
"अभ्यर्थियों को लेकर विधान परिषद सकारात्मक है. कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार को बजट प्रस्ताव भेजा गया था और राशि भी प्राप्त हुई है, लेकिन इन कर्मचारियों से जो काम लिया जाना है, उसके लिए उनकी योग्यता और कार्यक्षमता की जांच जरूरी है. सचिवालय की आंतरिक कमेटी इस मामले की जांच कर रही है."- रामवचन राय, कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद
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