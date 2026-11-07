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बिहार विधान परिषद में नियुक्तियों पर बड़ा सवाल, 43 कर्मचारियों की दक्षता की दोबारा जांचेगा सचिवालय प्रशासन

बिहार विधान परिषद ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद सचिवालय में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितता और चयनित अभ्यर्थियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठने के बाद सचिवालय प्रशासन ने अब 43 कर्मचारियों की दक्षता की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया है.

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