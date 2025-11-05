ETV Bharat / state

दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में दिनभर गरजे नेता, आज भी छाया रहा 'कट्टा' और 'जंगलराज'

बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बड़े नेताओं ने हुंकार भरी. राजनाथ, दिल्ली सीएम रेखा और तेजस्वी समेत कई नेता जमकर गरजे-

श्रेयसी सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 5, 2025 at 8:47 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज दिनभर बीजेपी और आरजेडी समेत अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में गरजते रहे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने औरंगाबाद में तो बिहार बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने अपने गृह क्षेत्र कैमूर में जोरदार प्रचार किया. तेजस्वी यादव ने भी कई जनसभा को संबोधित किया और अपनी सरकार बनने पर अपने वादे पूरे करने का आश्वासन दिया.

राहुल और तेजस्वी पर बरसे राजनाथ : राजनाथ सिंह जमुई में श्रेयसी सिंह के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह ने श्रेयसी सिंह को लोगों से जिताने की अपील की, वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला भी बोला.

राजनाथ सिंह (ETV Bharat)

'कट्टा' की जमुई में भी चर्चा : पीएम के बाद डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से भी 'कट्टा' का मुद्दा जोर पकड़ा. तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आरजेडी के साशनकाल में बिहार की क्या हाल हो गई थी. एनडीए ने विकास का मार्ग प्रशस्त किया.

लालू-राबड़ी काल में क्या हाल था बिहार का? : राजनाथ सिंह ने कहा कि 90 के दशक में बिहार की हालत बहुत खराब थी. तब लोग कहते थे 'आईए न बिहार में कट्टा ठोंक देंगे कपार में'..! राजद के लोगों में रंगदारी दिखाना स्वभाव में है. वहीं उन्होंने राहुल गांधी को भी मंच से घेरा और कहा राहुल जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं. पूछते हैं- 'कितने मारे..?'

"आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था. हमलोग धर्म नहीं पूछते उसका कर्म देखकर मारा था और राहुल जी आप जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं."- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

कैमूर में मनोज तिवारी (ETV Bharat)

कैमूर में मनोज तिवारी : इधर कैमूर में बीजेपी के स्टार प्रचार मनोज तिवारी ने भी जमकर प्रचार किया. यहां उन्होंने प्रशांत किशोर को टार्गेट किया और कहा कि प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटेंगे. मनोज तिवारी ने लोगों से भरत बिंद के पक्ष में वोट करने की अपील की.

''मैं भी कैमूर जिला का ही बेटा हूं. कैमूर मेरा मान सम्मान और इज्जत है. मैं हर समय चाहता हूं कि हमारे कैमूर का विकास हो, इसलिए मैं भभुआ विधानसभा ही नहीं बल्कि कैमूर जिला के चारों विधानसभा की जनता से मांग करता हूं कि आप ने जिस तरह 2015 में कैमूर की चारों सीटों पर भाजपा को जिताया था, उसी तरह इस बार भी एनडीए को चारों सीटों जिताएं.''- मनोज तिवारी, सांसद, बीजेपी दिल्ली

प्रेम कुमार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता
प्रेम कुमार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

गया में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता : दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गया में कहा- पंजा और लालटेन वालों ने 50 सालों तक देश में लूट मचाया. रेखा गुप्ता भाजपा के गया शहर प्रत्याशी डा. प्रेम कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचीं थी. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया. कहा, कि पंजा और लालटेन वालों ने देश -बिहार में लूट खसोट मचाने का ही कार्य किया है. कांग्रेस के ललवा कहते हैं, कि छठ पर्व ढोंग है. राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए.

''यह जो कांग्रेस वाले हैं, उनका ललवा बिहार आता है. छठ मैया को भला बुरा बोलता है. कहते है, छठ मैया मानने वाले सब ढोंग करते हैं, क्या हम लोग ढोंग करते हैं. क्या छठ पूजा करना ढोंग है. ढोंगी तो वह कांग्रेस और राजद है, जो भगवान का नाम लेकर जात-पात में लोगों को बांटते हैं, विकास को पीछे करते हैं. जो भारत माता का अपमान करते हैं, जो देश की सेना का अपमान करते हैं, जो हमारी माता- बहनों का अपमान करते हैं, इज्जत नहीं दे सकते, देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे-कैसे गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार में डूबा देते हैं, ऐसे कांग्रेसियों के लिए चुल्लू भर पानी ही काफी है.''- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

मोतिहारी और शिवहर में तेजस्वी : आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने मोतिहारी और शिवहर में विशाल जनसभा को संबोधित किया. अपने प्रत्याशी देव गुप्ता के समर्थन में प्रचार करते हुए तेजस्वी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अबकी बार बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूरी है. वहीं शिवहर में तेजस्वी यादव ने मंच से घोषणा की कि- ''यदि बिहार में हमारी सरकार बनी तो 14 जनवरी को राज्य की सभी माता-बहनों के बैंक खातों में एकमुश्त 30 हजार रुपये भेजे जाएंगे.''

''पिछले वर्षों में बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई ने जनता को त्रस्त कर रखा है. ऐसे में अगर राज्य को विकास की राह पर ले जाना है, तो बदलाव लाना होगा और महागठबंधन की सरकार बनानी होगी.''- तेजस्वी यादव, बिहार मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी, महागठबंधन

'युवाओं के मिलेगा रोजगार' : अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने युवाओं से विशेष रूप से संवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार और उद्योग का माहौल बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को अपने घर पर ही काम मिल सके. शिवहर में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी नवनीत कुमार झा को एक कर्मठ और युवा नेतृत्व वाला उम्मीदवार बताते हुए जनता से उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की.

