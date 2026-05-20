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100 रुपये की किताब के लिए ₹300 का खर्च! बिहार में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के साथ क्यों हो रहा है ये सौतेला व्यवहार?

धुंधली प्रिंटिंग और खराब पेपर क्वालिटी वाली फोटोकॉपी किताबों के कारण कई गरीब छात्र बिना बुक के सेशन खत्म कर रहे. पढ़ें सरताज की रिपोर्ट

BIHAR URDU BOOK SHORTAGE
बिहार में उर्दू किताबों की छपाई ठप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 20, 2026 at 7:56 PM IST

14 Min Read
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गया: उर्दू की खूबसूरती से तो हम सब वाकिफ हैं. इसमें कोई दो राय नहीं कि ये गजब की भाषा है. गालिब से फैज तक, मुनव्वर राना से कैफ़ी आज़मी तक इस जुबान ने इतने नाम दिए हैं कि आप थक जाएंगे मगर गिनती पूरी नहीं होगी. उर्दू के इतिहास पर बेशक हमें नाज है, पर वही उर्दू आज स्कूलों में आंसू बहा रही है. आखिर उर्दू से इतनी तकलीफ क्यों हैं? जानेंगे इस रिपोर्ट में.

सरकारी वादे: बिहार में उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से उर्दू से अपनी मोहब्बत और उसके विकास के लिए किए जाने वाले कई कार्यों का इजहार किया है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

शिक्षा विभाग की सुस्ती: यही वजह है कि बिहार के 534 मॉडल स्कूलों में भी विभिन्न विषयों के साथ उर्दू की भी पढ़ाई सुनिश्चित की गई है. मगर क्या बिहार राज्य का शिक्षा विभाग उर्दू की शिक्षा के लिए तत्पर नजर आता है? कम से कम जमीनी हालात तो बिल्कुल उलट हैं.

10 सालों से पब्लिकेशन बंद : बिहार के हाई स्कूलों के सिलेबस के तहत पढ़ाई जाने वाली उर्दू की किताबों का पब्लिकेशन पिछले 10 सालों से पूरी तरह से बंद है. ऐसे में छात्र फटी-पुरानी किताबों से पढ़ने को मजबूर हैं और उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

जमीनी हकीकत: हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए जानते हैं. दरअसल बिहार में 72 अल्पसंख्यक विद्यालय समेत लगभग 3000 हजार उर्दू विद्यालय हैं, जिनमें प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक शामिल हैं. बिहार के 534 मॉडल स्कूलों में अब उर्दू विषय भी शामिल है, लेकिन बच्चों को उर्दू की किताबें नहीं मिल रही है.सबका हाल बेहाल है.

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बिना किताब पढ़ाई: इन सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों और हाई स्कूलों में जहां अभी बिहार विद्यालय सिलेबस के अनुसार उर्दू विषय की पढ़ाई कराई जा रही है, वहां उर्दू की किताबें नहीं मिल रही हैं. छात्र फोटोकॉपी या फिर फटी-पुरानी किताबों से पढ़ने को मजबूर हैं.

दावों की पोल: कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जिनके छात्रों को पूरे सेशन तक उर्दू की किताब नहीं मिल सकी और उन्होंने बिना किताब के ही पढ़ाई पूरी की है. हालांकि बिहार सरकार अक्सर उर्दू के विकास और उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को सुविधाएं देने की बात भी करती रही है. लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही कहानी है.

ऐतिहासिक स्कूल का हाल: जमीनी हकीकत ये है कि उर्दू के छात्रों को उर्दू विषय की किताबें मिलना संभव नहीं हो पा रहा है. बिहार के गयाजी में हादी हाशमी प्लस टू हाई स्कूल काफी पुराना स्कूल है, जहां 1926 से ही पढ़ाई हो रही है.

डुप्लीकेट किताबों का सहारा: पिछले कुछ सालों से यहां के छात्रों को उर्दू विषय की पढ़ाई के लिए नई किताबें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से छात्रों को काफी समस्या भी हो रही है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी विद्यालय का यह मामला है बल्कि बिहार के सभी 72 अल्पसंख्यक विद्यालयों का यही हाल है.

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बाजार की मजबूरी: बिहार के लगभग सभी सरकारी विद्यालयों का यही हाल है जहां उर्दू की पढ़ाई होती है. वहां के छात्र या तो फोटोकॉपी बुक से पढ़ते हैं या फिर मार्केट की कुछ दुकानों में ओरिजनल बुक की कॉपी का डुप्लीकेट बुक खरीद कर.

छात्रों की परेशानी: हादी हाशमी हाई स्कूल के दसवीं के छात्र अनस खान कहते हैं कि मैं क्लास 10वीं का छात्र हूं और मेरे सिलेबस में उर्दू की दो किताबें 'दरख़शा और रोशनी' हैं, लेकिन मुझे नई किताब नहीं मिली है. यहां तक कि मार्केट की दुकानों में भी किताबें उपलब्ध नहीं है.

"हमने स्कूल की लाइब्रेरी से इन किताबों को लेकर फोटोकॉपी कराया ताकि मैं पढ़ सकूं और मेरी पढ़ाई बाधित नहीं हो, हालांकि इस किताब को फोटोकॉपी और उसकी फिर बाइंडिंग कराने में मुझे पैसे ज्यादा खर्च करने पड़े हैं." -अनस खान, छात्र

पॉकेट पर भारी बोझ: अनस ने आगे कहा कि अगर मुझे ये किताब बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन पटना की छपी हुई दुकानों से मिलती तो 100 रुपए में दोनों किताबें ही मिल जातीं, लेकिन मुझे 300 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं.

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छपाई पर रोक: दरअसल बिहार में सरकारी विद्यालयों की किताबों का पब्लिकेशन बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन पटना के माध्यम से होता है. यहां से वर्तमान में उर्दू विषय की किताबों को छोड़कर बाकी सभी किताबों की छपाई सुचारू रूप से हो रही है.

संकट में सिलेबस: जब उर्दू की किताबों का प्रकाशन ही नहीं हो रहा है तो ऐसे में छात्रों को किताबें कहां से उपलब्ध होंगी? ये वो किताबें हैं जो उर्दू मीडियम के स्कूलों में नहीं बल्कि सभी सरकारी हाई स्कूलों, अल्पसंख्यक और हिंदी मीडियम स्कूलों के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं.

किताबों के नाम: कक्षा 9वीं से 10वीं तक दरख़शा और रोशनी नामक किताब पढ़ाई जाती है. जबकि 11वीं और 12वीं के सिलेबस में कहकशां भाग 1 और भाग 2 की पढ़ाई कराई जाती है. किताबों की कमी से उर्दू मीडियम पूरी तरह बंद होने की कगार पर है.

सरकारी अनदेखी: हादी हाशमी प्लस टू हाई स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. नफासत करीम कहते हैं कि उर्दू टेक्स्ट बुक के दो प्रकार के मामले हैं, जिस पर सरकार की पिछले कई सालों से अनदेखी हो रही है, उसमें एक यह है कि पहले उर्दू मीडियम से पढ़ाई होती थी जिसमें हिंदी टेक्स्ट की बुक भी उर्दू टेक्स्ट में हुआ करती थी.

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आखिरी बार 2011 में छपी थी किताब (ETV Bharat)

ठप पड़ी उर्दू छपाई: प्रिंसिपल करीम ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे कि उर्दू के छात्रों को हिस्ट्री विषय की किताब पढ़नी होती थी तो वे उस किताब का टेक्स्ट हिंदी के बजाए उर्दू में पढ़ते थे क्योंकि उसका टेक्स्ट उर्दू में हुआ करता था लेकिन पिछले 25-30 सालों से वो उर्दू टेक्स्ट बुक छप ही नहीं रही है.

"लाचारी में बच्चों को फिर से हिंदी मीडियम अपनाना पड़ा, बिहार में जितने भी उर्दू माध्यम के विद्यालय हैं, वह अब बस नाम के ही उर्दू माध्यम के विद्यालय हैं क्योंकि उर्दू टेक्स्ट बुक नहीं मिलने के कारण किताबें हिंदी माध्यम की पढ़ाई जा रही हैं." -डॉ. नफासत करीम, प्रिंसिपल, हादी हाशमी प्लस टू हाई स्कूल

पुरानी व्यवस्था: प्रिंसिपल करीम ने आगे कहा कि हमारे स्कूलों में करिकुलम के अनुसार किताबें चलती थीं, उसमें हर सब्जेक्ट के लिए उर्दू भाषा में भी किताबें उपलब्ध थीं. सिलेबस की जो किताबें होती थीं वह उर्दू टेक्स्ट में हुआ करती थीं, उनका उर्दू एडिशन निकलता था और बच्चे उर्दू पढ़ा करते थे.

मादरी जुबान से दूरी: उन्होंने कहा कि बच्चे उर्दू की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते थे और वह अपनी मादरी भाषा (मातृभाषा) में परीक्षा भी दिया करते थे. उनकी कॉपियां भी उर्दू के जानकार शिक्षक ही चेक किया करते थे लेकिन यह प्रक्रिया आहिस्ता-आहिस्ता एक तरह से अब पूरी तरह बंद हो गई है.

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बच्चों को हो रही परेशानी (ETV Bharat)

वर्तमान का संकट: प्रिंसिपल करीम ने कहा कि बच्चों को इसमें काफी समस्या भी हुई. इसके बाद में छात्र मजबूरी में हिंदी मीडियम में पढ़ने लगे. वर्तमान सिलेबस की भी किताबें अब स्कूलों में उपलब्ध नहीं है. इससे भी छात्रों की समस्या और बढ़ गई है.

बाजार की स्थिति: हादी हाशमी प्लस टू हाई स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. नफासत करीम बताते हैं कि अब तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उर्दू सब्जेक्ट की किताबें भी 10 सालों से नहीं छप रही है और वह मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है, बच्चे मजबूर हैं कि वे फोटोकॉपी करा करके पढ़ें.

खराब पेपर क्वालिटी: डॉ. नफासत करीम यह भी कहते हैं कि सिलेबस की उर्दू किताबें फोटोकॉपी जैसी ही मार्केट में उपलब्ध है, जिसे बच्चे खरीद कर पढ़ते हैं. हालांकि उस बुक की पेपर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और टेक्स्ट भी साफ-साफ नजर नहीं आता क्योंकि उसकी प्रिंटिंग सही नहीं होती है.

बिना बुक के सेशन: डॉ. नफासत करीम ने आगे चिंता जताते हुए कहा कि कुछ बच्चे तो बिना बुक के ही पूरा सेशन खत्म कर देते हैं. शिक्षकों का भी मानना है कि इस व्यवस्था से बच्चों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है.

गरीब परिवारों का दर्द: शिक्षक शब्बीर कहते हैं कि अल्पसंख्यक विद्यालय में ज्यादातर गरीब परिवार के छात्र ही पढ़ते हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह 100 पेज की या 50 पेज की किताब की फोटोकॉपी कराएं और फिर उसको बाइंडिंग कराकर पढ़ें.

पुरानी किताबों का आदान-प्रदान: शब्बीर आगे बताते हैं कि हमारे स्कूल में कुछ बच्चे जो अगली क्लास में चले जाते हैं और उनके भाई-बहन उस क्लास में नहीं होते हैं, तो वो बच्चे दूसरे बच्चे को पढ़ने के लिए किताब दे देते हैं या फिर उसे बेच देते हैं.

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डॉ. नफासत करीम,प्रिंसिपल, हादी हाशमी प्लस टू हाई स्कूल (ETV Bharat)

"समस्याएं दूर तभी होंगी जब हमारे लिए सरकार वही व्यवस्था करे जो अन्य भाषाओं के लिए करती है. मौजूदा परिस्थितियों में किताबों केअभाव में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है." - शब्बीर, उर्दू शिक्षक

आर्थिक तंगी की मार: दसवीं के छात्र महबूब शाह भी इस बात से पूरी तरह सहमत दिखते हैं. महबूब कहते हैं कि मेरे पिता टोटो रिक्शा चलाते हैं, वो किसी बड़े स्कूल या निजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, मेरी क्लास की लगभग सभी किताबें मार्केट में मिल जाती हैं लेकिन उर्दू विषय की बुक नहीं मिलती है.

भाइयों की पुरानी किताबें: महबूब आगे बताते हैं कि मैंने अपने भाई से पुरानी बुक ली है और उसी से पढ़ रहा हूं, बिहार सरकार को हम छात्रों पर ध्यान देना चाहिए. क्लास 9 से छात्र खुद ही बुक खरीदते हैं.

नियमों का खेल: दरअसल सरकारी विद्यालयों में क्लास 9 के बाद सिलेबस की सभी किताबें छात्रों को खुद खरीदनी पड़ती हैं, जबकि क्लास 1 से 8 तक बुक बिल्कुल फ्री मिलती है. हालांकि सरकारी नियम कुछ और ही कहानी कहते हैं.

लाइब्रेरी के नियम: बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन पटना के अनुसार क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यालयों को सभी विषयों की बुक विद्यालय की लाइब्रेरी के लिए दी जाती हैं. बीआरसी शेरघाटी गयाजी के अनुसार इसके लिए विशेष सेट आते हैं.

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बच्चों को हो रही परेशानी (ETV Bharat)

शेरघाटी बीआरसी का दावा: बीआरसी शेरघाटी गयाजी के अनुसार बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन पटना के 6 से 7 सेट में लाइब्रेरी के लिए बुक आती है और फिर वहां से सभी स्कूलों को लाइब्रेरी के लिए वह बुक भेज दी जाती है.

अल्पसंख्यक स्कूलों से सौतेला व्यवहार: हालांकि इस प्रक्रिया में लाइब्रेरी के लिए भी अल्पसंख्यक प्लस टू हाई स्कूलों को बुक नहीं दी जाती है. शहर गयाजी में स्थित उर्दू Girls हाई स्कूल के दिल्लू खान एक बड़ा दावा करते हैं.

लाइब्रेरी के नाम पर भी नहीं मिली किताबें: उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के दिल्लू खान कहते हैं कि पिछले 10 सालों से मैं इस विद्यालय में हूं लेकिन कभी 9 टू 10 की बुक शिक्षा विभाग से लाइब्रेरी के नाम पर भी नहीं मिली है. अल्पसंख्यक विद्यालयों को इसके साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है.

शिक्षकों का अभाव: इन स्कूलों में शिक्षकों की भी भारी कमी है. बिहार के अल्पसंख्यक प्लस टू हाई विद्यालयों में लगभग 700 शिक्षक हैं, हालांकि अल्पसंख्यक विद्यालयों में जितने पोस्ट तय हैं, उससे यह संख्या काफी कम है.

छात्रों की बड़ी तादाद: बिहार से हर साल मदरसा और स्कूलों से 80 हजार से अधिक अल्पसंख्यक छात्र मैट्रिक पास होते हैं. पिछले 10 सालों से वही पुराना सिलेबस इन छात्रों को पढ़ाया जा रहा है.

पुराना सिलेबस: पिछले कई सालों से इन किताबों के सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं आया है. साल 2009 में अंतिम बार सिलेबस में चेंज किया गया था, हालांकि नए सिलेबस की तैयारी अब चल रही है.

नए सिलेबस का इंतजार: साल 2025 से ही नए सिलेबस के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. हालांकि अब तक नए सिलेबस का प्रकाशन नहीं हुआ है, जिससे छात्र पुराने ढर्रे पर ही पढ़ने को मजबूर हैं.

बुक विक्रेता की जुबानी: एक छात्र के भाई आफताब आलम कहते हैं कि मैंने अल्पसंख्यक विद्यालय से अपनी पढ़ाई की है, मेरा एक छोटा भाई और अन्य रिश्तेदार भी हादी हाशमी प्लस टू हाई स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं खुद बुक विक्रेता हूं इसलिए मुझे मालूम है कि पिछले कई सालों से सरकारी पब्लिकेशन से उर्दू बुक का नया एडिशन नहीं आया है.

ज़ेरॉक्स की मजबूरी: आफताब आलम आगे कहते हैं कि मैंने खुद अपने भाई को दसवीं कक्षा के लिए ज़ेरॉक्स (फोटोकॉपी) बुक खरीद कर दी है, यह स्थिति उस भाषा की है जो राज्य की दूसरी मान्यता प्राप्त भाषा है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए.

डीईओ का बयान: इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कृष्ण मुरारी गुप्ता कहते हैं कि जहां तक किताबों का मामला है तो वो जिला स्तरीय मामला नहीं है, वैसे भी विद्यालयों में क्लास 1 से 8 तक की ही बुक स्कूलों में निशुल्क दी जाती है.

"उर्दू विषय की बात है तो वो इस संबंध में हेड क्वॉर्टर से जानकारी लेकर ही बता पाएंगे कि पब्लिकेशन हो रहा है कि नहीं?."- कृष्ण मुरारी गुप्ता,जिला शिक्षा अधिकारी

आयोग की गंभीरता: अब यह बात अल्पसंख्यक आयोग तक पहुंच गई है.उर्दू विषय की किताबों का पब्लिकेशन बंद होने के सवाल पर बिहार अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष उमर नूरानी कहते हैं कि उनके संज्ञान में अल्पसंख्यक विद्यालयों ने यह मामला लाया है, उन्होंने कहा कि बिहार में जितने अल्पसंख्यक विद्यालय या महाविद्यालय हैं वो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, वैसे भी उर्दू की किताबों का जो मामला है वो सिर्फ अल्पसंख्यक विद्यालयों का नहीं है बल्कि हर उस विद्यालय का है जहां छात्रों ने विषयों में एक विषय उर्दू ले रखा है.

"आयोग इस मामले को गंभीरता से लेगा क्योंकि बिहार में उर्दू भाषा को सरकारी दर्जा प्राप्त है. आयोग इस संबंध में संबंधित विभाग और अधिकारियों से बात करके इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करेगा." - उमर नूरानी, उपाध्यक्ष, बिहार अल्पसंख्यक आयोग

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