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बच्चे का सुधार रहे हैं Aadhar तो रखें इन बातों का ख्याल, नहीं तो फ्यूचर में नहीं मिलेगा मौका

नाम में दो बार जन्मतिथि में एक बार बदलाव का मौका ( ETV Bharat )

पटना : स्कूलों में नामांकन और नए शैक्षणिक सत्र से जुड़ी प्रक्रियाएं शुरू होते ही आधार सेवा केंद्रों पर बच्चों के आधार कार्ड में सुधार कराने वाले अभिभावकों की संख्या बढ़ने लगी है. खास तौर पर नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में सुधार कराने के लिए लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. स्कूलों में नामांकन के दौरान आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में दर्ज जानकारी का मिलान होने पर कई अभिभावकों को रिकॉर्ड में अंतर का पता चल रहा है. इसके बाद वह आधार में दर्ज गलतियों को दुरुस्त कराने के लिए सेवा केंद्रों का रुख कर रहे हैं.

पटना के जीपीओ स्थित आधार सेवा केंद्र पर भी इन दिनों ऐसे लोगों की आवाजाही बढ़ी है. अभिभावक बच्चों के आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि की त्रुटियों को सुधारने के साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए पहुंच रहे हैं. आधार में एक बार दर्ज जानकारी में गलती रह जाने पर आगे स्कूल, परीक्षा, सरकारी योजनाओं और दूसरे जरूरी कामों के दौरान परेशानी हो सकती है. ऐसे में अभिभावक समय रहते दस्तावेज दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) नाम में दो बार जन्मतिथि में एक बार बदलाव का मौका जीपीओ पटना में आधार सेवा केंद्र के इंचार्ज और डिप्टी पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया कि नामांकन का समय शुरू होने के साथ ही बच्चों के आधार में सुधार कराने वालों की संख्या बढ़ी है. अभिभावक बच्चों के नाम और जन्मतिथि में दर्ज गलतियों को ठीक कराने के लिए पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि आधार में नाम अधिकतम दो बार बदला जा सकता है, जबकि जन्मतिथि में बदलाव की सुविधा अधिकतम एक बार ही मिलती है. इसलिए सुधार कराने पहुंच रहे लोगों को दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है. ''नाम या जन्मतिथि में बदलाव को लेकर सीमित अवसर होने के कारण अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें. जल्दबाजी में संशोधन कराने के बजाय सही जानकारी और प्रमाण के आधार पर अपडेट कराना भविष्य की परेशानी से बचा सकता है.''- मनोज कुमार, डिप्टी पोस्ट मास्टर 18 साल पूरे होने पर जरूर अपडेट कराएं आधार बच्चों के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराने की जरूरत पर भी आधार सेवा केंद्र के इंचार्ज ने जोर दिया. मनोज कुमार ने बताया कि छोटे बच्चों का आधार बनवाते समय अक्सर अभिभावकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है. बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद मोबाइल फोन इस्तेमाल करने लगते हैं, तब आधार में दर्ज पुराने मोबाइल नंबर को बदलकर उनका अपना नंबर अपडेट करा देना चाहिए. पटना जीपीओ (ETV Bharat) 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आधार को अपडेट कराना भी जरूरी है. इससे आगे चलकर आधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने में सुविधा होती है. मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होने पर ओटीपी आधारित सत्यापन सहित कई जरूरी प्रक्रियाओं में आसानी होती है. पुराने नंबर के बंद होने या अभिभावक के मोबाइल पर निर्भर रहने से कई बार बच्चों को खुद अपने जरूरी काम पूरे करने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में समय पर मोबाइल नंबर अपडेट कराने से इस तरह की परेशानी कम हो सकती है. आधार और स्कूल के दस्तावेजों में अंतर तो बन रहा सुधार का कारण नामांकन के दौरान कई अभिभावकों को पता चल रहा है कि बच्चे के आधार कार्ड में दर्ज नाम और स्कूल के दस्तावेजों में लिखे नाम में अंतर है. कहीं नाम की वर्तनी गलत है, कहीं नाम के क्रम में बदलाव की जरूरत है, तो कहीं जन्मतिथि दर्ज करने में त्रुटि रह गई है. इन गलतियों को ठीक कराने के लिए अभिभावक आधार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. 18 साल पूरे होने पर जरूर अपडेट कराएं आधार (ETV Bharat) आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि का दस्तावेजों के साथ मेल होना महत्वपूर्ण है. खासकर बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड तैयार होने के दौरान एक ही नाम और सही जन्मतिथि का इस्तेमाल आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया में सहूलियत देता है. अभिभावक चाहते हैं कि आधार और स्कूल के दस्तावेजों में एकरूपता बनी रहे, जिससे आगे किसी तरह के सत्यापन के दौरान उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े.