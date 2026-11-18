बच्चे का सुधार रहे हैं Aadhar तो रखें इन बातों का ख्याल, नहीं तो फ्यूचर में नहीं मिलेगा मौका
अगर आप अपने बच्चे का आधार अपडेट करवाने पहुंचे हैं तो इन बातों का ख्याल रखना होगा, नहीं तो भविष्य में नहीं मिलेगा मौका. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 18, 2026 at 7:48 PM IST
पटना : स्कूलों में नामांकन और नए शैक्षणिक सत्र से जुड़ी प्रक्रियाएं शुरू होते ही आधार सेवा केंद्रों पर बच्चों के आधार कार्ड में सुधार कराने वाले अभिभावकों की संख्या बढ़ने लगी है. खास तौर पर नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में सुधार कराने के लिए लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. स्कूलों में नामांकन के दौरान आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में दर्ज जानकारी का मिलान होने पर कई अभिभावकों को रिकॉर्ड में अंतर का पता चल रहा है. इसके बाद वह आधार में दर्ज गलतियों को दुरुस्त कराने के लिए सेवा केंद्रों का रुख कर रहे हैं.
पटना के जीपीओ स्थित आधार सेवा केंद्र पर भी इन दिनों ऐसे लोगों की आवाजाही बढ़ी है. अभिभावक बच्चों के आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि की त्रुटियों को सुधारने के साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए पहुंच रहे हैं. आधार में एक बार दर्ज जानकारी में गलती रह जाने पर आगे स्कूल, परीक्षा, सरकारी योजनाओं और दूसरे जरूरी कामों के दौरान परेशानी हो सकती है. ऐसे में अभिभावक समय रहते दस्तावेज दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं.
नाम में दो बार जन्मतिथि में एक बार बदलाव का मौका
जीपीओ पटना में आधार सेवा केंद्र के इंचार्ज और डिप्टी पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया कि नामांकन का समय शुरू होने के साथ ही बच्चों के आधार में सुधार कराने वालों की संख्या बढ़ी है. अभिभावक बच्चों के नाम और जन्मतिथि में दर्ज गलतियों को ठीक कराने के लिए पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि आधार में नाम अधिकतम दो बार बदला जा सकता है, जबकि जन्मतिथि में बदलाव की सुविधा अधिकतम एक बार ही मिलती है. इसलिए सुधार कराने पहुंच रहे लोगों को दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है.
''नाम या जन्मतिथि में बदलाव को लेकर सीमित अवसर होने के कारण अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें. जल्दबाजी में संशोधन कराने के बजाय सही जानकारी और प्रमाण के आधार पर अपडेट कराना भविष्य की परेशानी से बचा सकता है.''- मनोज कुमार, डिप्टी पोस्ट मास्टर
18 साल पूरे होने पर जरूर अपडेट कराएं आधार
बच्चों के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराने की जरूरत पर भी आधार सेवा केंद्र के इंचार्ज ने जोर दिया. मनोज कुमार ने बताया कि छोटे बच्चों का आधार बनवाते समय अक्सर अभिभावकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है. बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद मोबाइल फोन इस्तेमाल करने लगते हैं, तब आधार में दर्ज पुराने मोबाइल नंबर को बदलकर उनका अपना नंबर अपडेट करा देना चाहिए.
18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आधार को अपडेट कराना भी जरूरी है. इससे आगे चलकर आधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने में सुविधा होती है. मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होने पर ओटीपी आधारित सत्यापन सहित कई जरूरी प्रक्रियाओं में आसानी होती है. पुराने नंबर के बंद होने या अभिभावक के मोबाइल पर निर्भर रहने से कई बार बच्चों को खुद अपने जरूरी काम पूरे करने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में समय पर मोबाइल नंबर अपडेट कराने से इस तरह की परेशानी कम हो सकती है.
आधार और स्कूल के दस्तावेजों में अंतर तो बन रहा सुधार का कारण
नामांकन के दौरान कई अभिभावकों को पता चल रहा है कि बच्चे के आधार कार्ड में दर्ज नाम और स्कूल के दस्तावेजों में लिखे नाम में अंतर है. कहीं नाम की वर्तनी गलत है, कहीं नाम के क्रम में बदलाव की जरूरत है, तो कहीं जन्मतिथि दर्ज करने में त्रुटि रह गई है. इन गलतियों को ठीक कराने के लिए अभिभावक आधार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं.
आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि का दस्तावेजों के साथ मेल होना महत्वपूर्ण है. खासकर बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड तैयार होने के दौरान एक ही नाम और सही जन्मतिथि का इस्तेमाल आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया में सहूलियत देता है. अभिभावक चाहते हैं कि आधार और स्कूल के दस्तावेजों में एकरूपता बनी रहे, जिससे आगे किसी तरह के सत्यापन के दौरान उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े.
पटना जीपीओ में अपने बेटे के आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए पहुंची पुष्पा देवी ने बताया कि जब यहां पहुंची तो उन्हें बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट करवा कर लाना होगा. उनके भाई एफिडेविट करवाने के लिए गए हुए हैं और उसके बाद जब वह आएंगे तो वह डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवाएंगी. स्कूल में आधार कार्ड मांगा जा रहा है और आधार कार्ड में सही डेट ऑफ बर्थ वाला आधार कार्ड जमा करना है.
अपनी बेटी के आधार कार्ड में जन्म का साल बदलवाने के लिए पहुंची प्रियंका देवी ने बताया कि स्कूल में आधार कार्ड मांगा जा रहा है और आधार कार्ड में बेटी का जन्म साल 2010 दर्ज है जबकि 2013 करवाना है. वह जन्म प्रमाण पत्र बनवा ली हैं और एफिडेविट भी करवा लिया है. यहां बताया गया कि सब कुछ चेंज किया जाएगा लेकिन इसमें 7 दिन का समय रहेगा और यह भी संभव है की डेट ऑफ बर्थ चेंज ना भी हो.
जीपीओ में 12 डेस्क पर चल रहा आधार का काम
जीपीओ पटना के आधार सेवा केंद्र में लोगों की सुविधा के लिए 12 डेस्क पर काम किया जा रहा है. यहां नए आधार कार्ड बनवाने के साथ पुराने आधार कार्ड में सुधार और अपडेट से जुड़े काम किए जा रहे हैं. लोगों की भीड़ को देखते हुए सेवा केंद्र पर अलग-अलग डेस्क के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है.
सामान्य दिनों के अलावा रविवार को भी आधार सेवा उपलब्ध कराई जा रही है. रविवार को फिलहाल दो डेस्क चालू रहते हैं, ताकि छुट्टी के दिन भी लोग अपने जरूरी काम करा सकें. जिन अभिभावकों को कामकाजी दिनों में केंद्र पहुंचने में दिक्कत होती है, उन्हें रविवार की सुविधा से राहत मिल रही है.
मनोज कुमार ने बताया कि फिलहाल उपलब्ध डेस्क के माध्यम से लोगों को सेवा दी जा रही है. यदि आने वाले दिनों में अभिभावकों और अन्य आवेदकों की संख्या और बढ़ती है, तो रविवार के साथ-साथ दूसरे दिनों में भी आधार सुधार के लिए अतिरिक्त डेस्क बढ़ाए जा सकते हैं. केंद्र पर लोगों की जरूरत और भीड़ को देखते हुए व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा.
बायोमेट्रिक अपडेट को भी नजरअंदाज न करें
बच्चों के आधार में सिर्फ नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर ही नहीं, बल्कि बायोमेट्रिक अपडेट भी महत्वपूर्ण है. उम्र बढ़ने के साथ बच्चों के शारीरिक बदलाव के अनुसार आधार में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराने की जरूरत होती है. आधार से जुड़ी प्रक्रिया में फोटो, अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतली से संबंधित जानकारी का अपडेट भी निर्धारित उम्र के अनुसार कराया जाता है.
अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड की जानकारी समय-समय पर जांचते रहना चाहिए, ताकि किसी तरह की त्रुटि सामने आने पर उसे निर्धारित नियमों के अनुसार सुधारा जा सके. नामांकन के समय आधार में सुधार कराने के लिए बढ़ रही भीड़ यह भी बताती है कि कई परिवारों को दस्तावेजों की जरूरत तभी महसूस होती है, जब स्कूल या किसी अन्य जरूरी प्रक्रिया में रिकॉर्ड का मिलान होता है.
स्कूलों में नामांकन के इस दौर में आधार केंद्रों पर बढ़ती भीड़ के बीच अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे बच्चों के दस्तावेजों की पहले ही जांच कर लें. सही नाम, जन्मतिथि और अपडेटेड मोबाइल नंबर भविष्य में कई प्रक्रियाओं को आसान बना सकते हैं. वहीं, आधार सेवा केंद्रों पर बढ़ती जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त डेस्क की व्यवस्था होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.
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