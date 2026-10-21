ETV Bharat / state

MLC चुनाव में मतदान से ठीक पहले वित्तरहित शिक्षकों को सौगात! अकाउंट में भेजी जा रही अनुदान राशि

बिहार में वित्तरहित शिक्षकों को अनुदान राशि ( ETV Bharat )

चुनाव से पहले अनुदान राशि ट्रांसफर

इसके लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) माध्यम अपनाया जा रहा है. इसका लाभ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के वित्त रहित शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों को मिलेगा. खास बात यह है कि यह शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के मतदाता होते हैं.

दो दिनों में सभी पात्र कर्मियों तक राशि पहुंचाने का लक्ष्य

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि अनुदान वितरण की प्रक्रिया आगामी दो दिनों में पूरी कर ली जाएगी. पहले दिन ही बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों के खातों में राशि भेज दी गई है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के तहत अनुदान वितरण की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. "वित्तरहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के बैंक खातों में सीधे आरटीजीएस के माध्यम से अनुदान की राशि भेजी जा रही है. समिति की ओर से इसे अगले दो दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे संबंधित कर्मियों को अनुदान की राशि सीधे उनके खातों में प्राप्त होगी."- डॉ. त्यागराजन एसएम, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति