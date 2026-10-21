MLC चुनाव में मतदान से ठीक पहले वित्तरहित शिक्षकों को सौगात! अकाउंट में भेजी जा रही अनुदान राशि
एमएलसी चुनाव में मतदान से ठीक पहले वित्तरहित शिक्षकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है. खाते में अनुदान राशि भेजी जा रही है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 21, 2026 at 6:39 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव के मतदान से ठीक पहले वित्तरहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार के निर्देश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने अनुदान की राशि सीधे संबंधित कर्मियों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
चुनाव से पहले अनुदान राशि ट्रांसफर
इसके लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) माध्यम अपनाया जा रहा है. इसका लाभ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के वित्त रहित शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों को मिलेगा. खास बात यह है कि यह शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के मतदाता होते हैं.
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दो दिनों में सभी पात्र कर्मियों तक राशि पहुंचाने का लक्ष्य
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि अनुदान वितरण की प्रक्रिया आगामी दो दिनों में पूरी कर ली जाएगी. पहले दिन ही बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों के खातों में राशि भेज दी गई है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के तहत अनुदान वितरण की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
"वित्तरहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के बैंक खातों में सीधे आरटीजीएस के माध्यम से अनुदान की राशि भेजी जा रही है. समिति की ओर से इसे अगले दो दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे संबंधित कर्मियों को अनुदान की राशि सीधे उनके खातों में प्राप्त होगी."- डॉ. त्यागराजन एसएम, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
विद्यालयों से प्राप्त सूची के आधार पर भुगतान
समिति के अनुसार, अनुदान का वितरण वित्तरहित विद्यालयों की प्रबंध समितियों से प्राप्त सूची और संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र के आधार पर किया जा रहा है. इन दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के खातों में राशि भेजी जा रही है. जिन विद्यालयों की प्रबंध समिति से अनुमोदित सूची या डीईओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र अभी तक समिति को प्राप्त नहीं हुआ है, वहां से आवश्यक दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं.
बीएसईबी अध्यक्ष ने बताया कि जिन संस्थानों के दस्तावेज लंबित हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया पूरी कर आगामी दो दिनों में अनुदान भेजने की व्यवस्था की जा रही है. समिति का कहना है कि आरटीजीएस के माध्यम से सीधे खातों में भुगतान शुरू होने से अनुदान वितरण की व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, सरल और शिक्षक हितैषी बनेगी. राज्य सरकार के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वित्तरहित विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों तक अनुदान की राशि पहुंचाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है.
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