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'विद्यालय चोरी हो गया है साहब', कागजों पर बना 44 लाख का स्कूल, ढोल नगाड़े के साथ शिकायत करने पहुंचे ग्रामीण

बिहार का नया घोटाला ( ETV Bharat )