ETV Bharat / state

'विद्यालय चोरी हो गया है साहब', कागजों पर बना 44 लाख का स्कूल, ढोल नगाड़े के साथ शिकायत करने पहुंचे ग्रामीण

कटिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया, जिसने सरकारी व्यवस्था और निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. रिपोर्ट-मनीष कुमार ठाकुर

Bihar school building scam
बिहार का नया घोटाला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2026 at 12:15 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

कटिहार: बिहार के कटिहार में स्कूल चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां स्कूल के नाम पर 44 लाख 85 हजार की राशि की निकासी की गई है, लेकिन स्कूल सिर्फ कागजों में है. नाराज ग्रमीणों ने इसकी शिकायत लेकर ढोल-नगाड़े के साथ जिला प्रशासन के पास पहुंचे.

कागजों पर भवन निर्माण पूर्ण

प्राणपुर प्रखंड की केहुनियां पंचायत के दीघापार गांव में सरकारी विद्यालय भवन निर्माण के लिए कागजों पर करीब 44.85 लाख रुपये की राशि जारी हो चुकी है. हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि धरातल पर आज तक भवन की एक ईंट भी नहीं रखी गई. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि संबंधित सरकारी दस्तावेजों में इस निर्माण कार्य के पूर्ण होने का आधिकारिक प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है.

ढोल-नगाड़ों के साथ अनोखा प्रदर्शन

इस अजीबोगरीब भ्रष्टाचार के खिलाफ दीघापार के ग्रामीणों ने एक अनोखे तरीके से जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. स्थानीय ग्रामीण ढोल-नगाड़े बजाते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष अपनी गुहार लगाई. ग्रामीणों ने व्यंग्य कसते हुए अधिकारियों से कहा कि "साहब, हमारा विद्यालय चोरी हो गया है, कृपया आप ही उसे ढूंढकर हमें न्याय प्रदान करने की कृपा करें."

Bihar school building scam
ढोल नगाड़े के साथ शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat)

निविदा और सरकारी रिकॉर्ड

ग्रामीणों के अनुसार, नए प्राथमिक विद्यालय दीघापार के भवन निर्माण के लिए ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से भूमि उपलब्ध कराई थी. सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्ष 2024 में इस भवन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की गई थी. बिहार ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा संख्या 2024_BSEB_314680-1 दर्ज है. इसके बाद 25 मार्च 2025 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी हुआ.

तीन किस्तों में पूर्ण भुगतान

विभाग द्वारा विद्यालय निर्माण की कुल 44.85 लाख रुपये की राशि तीन अलग-अलग किस्तों में जारी की गई. रिकॉर्ड के मुताबिक, पहली किस्त 18 अप्रैल 2024 को 15 लाख रुपये, दूसरी किस्त 28 सितंबर 2024 को 15 लाख रुपये तथा अंतिम किस्त 12 मार्च 2025 को 14.85 लाख रुपये आवंटित की गई. इस प्रकार कागजों पर शत-प्रतिशत भुगतान पूरा कर लिया गया.

धरातल पर शून्य निर्माण

कागजी दावों के विपरीत ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित स्थल पर विद्यालय भवन तो दूर, निर्माण कार्य की शुरुआत का कोई संकेत तक नहीं है. वर्तमान में उस जमीन पर एक ईंट भी दिखाई नहीं देती है. स्थल की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाना भी पूरी तरह असंभव है कि कभी यहां किसी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया था.

उच्चस्तरीय जांच की मांग

इस गंभीर फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने सर्वप्रथम गांव में एक सामूहिक बैठक आयोजित की. इसके उपरांत भारी संख्या में लोग ढोल-नगाड़ों के साथ कटिहार पहुंचे और अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपनी लिखित शिकायत सौंपी. ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जनसहयोग का जर्जर इतिहास

स्थानीय निवासी संतोष कुमार ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2005 में ग्रामीणों ने चंदा एकत्र कर करीब 4.50 लाख रुपये से विद्यालय की व्यवस्था की थी. समय के साथ मिट्टी और टाटी से निर्मित वह पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो गया. आज बच्चों को बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है, ऐसे में भवन के नाम पर 44.85 लाख रुपये की निकासी होना एक बेहद गंभीर मामला है.

"आज भी बच्चों को बेहतर भवन और सुविधाओं की जरूरत है. ग्रामीण चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और विद्यालय के लिए वास्तव में भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने की मजबूरी खत्म हो."- संतोष कुमार ठाकुर, स्थानीय निवासी

जमीन पर बैठकर पढ़ने की मजबूरी

ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए और धरातल पर वास्तव में नए विद्यालय भवन का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए. विद्यालय भवन बनने से मासूम बच्चों की जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने की मजबूरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी. ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल अपने बच्चों के भविष्य और अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं.

ग्रामीणों का आक्रोश

प्राणपुर प्रखंड के उप प्रमुख मोहम्मद रफीक ने बताया कि गांव में वर्तमान में विद्यालय संचालित है और यहाँ करीब 10 शिक्षक भी कार्यरत हैं. इसके बावजूद, भवन निर्माण के नाम पर निविदा निकालने और इतनी बड़ी राशि का फर्जी भुगतान होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इसी शिकायत को लेकर अधिकारियों से मिले हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

Bihar school building scam
कटिहार में कागज पर 44 लाख का स्कूल (ETV Bharat)

"गांव में विद्यालय संचालित है और यहां करीब 10 शिक्षक भी हैं, लेकिन भवन निर्माण के नाम पर टेंडर और बड़ी राशि के भुगतान की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है. ग्रामीण इसी शिकायत को लेकर अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे."- मोहम्मद रफीक,उप प्रमुख, प्राणपुर प्रखंड

प्रशासन ने दिया आश्वासन

पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कटिहार सदर एसडीओ सूरज कुमार ने ग्रामीणों को जांच का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण शिकायत लेकर पहुंचे थे कि धरातल पर विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ, जबकि सरकारी राशि की निकासी हो चुकी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ शीघ्र ही स्थल पर जाकर मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

"ग्रामीण शिकायत लेकर मेरे पास आए थे. बिना स्कूल भवन के निर्माण के ही राशि की निकासी की बात बतायी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ स्थल पर जाकर मामले की जांच की की जाएगी. अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."- सूरज कुमार, कटिहार सदर एसडीओ

भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जमीन पर विद्यालय भवन बना ही नहीं, तो सरकारी रिकॉर्ड में निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र कैसे जारी हुआ? इस निर्माण कार्य की निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी? इसके अलावा, 44.85 लाख रुपये के पूर्ण भुगतान से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थल का भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया गया?

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजरें

ग्रामीणों की इस गंभीर शिकायत के बाद अब जांच की दिशा में प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. यदि सरकारी दस्तावेज और जमीन की वास्तविक स्थिति में यह भारी अंतर सही पाया जाता है, तो यह पूरा मामला सरकारी धन के दुरुपयोग और निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर देगा. जनता अब इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रही है.

ये भी पढ़ें

किशनगंज में कागजी कॉलेज, विधायक ने लगाया डिग्रियां बांटने का आरोप, DM ने गठित की जांच टीम

'जमीन' पर 'मक्का', कागजों पर करोड़ों का हाईटेक अस्पताल, देखिए बिहार के हेल्थ सिस्टम की ग्राउंड रिपोर्ट

कागजों पर चमचमाती स्वास्थ्य सेवा, जमीन पर लटका ताला: डेढ़ दर्जन गांवों को था जिसका इंतजार, बिहार का वो उप स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार

TAGGED:

KATIHAR
BIHAR GOVERNMENT SCHOOL
कटिहार स्कूल घोटाला
BIHAR NEW SCAM
BIHAR SCHOOL BUILDING SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.