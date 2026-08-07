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बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी समेत तीन लोगों पर हमला

बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर जानलेवा हमला, कार सवार बदमाशों ने DEO कर्मियों को पीटा. रिपोर्ट-आरा.

Attack on officer in Bhojpur
भोजपुर में अधिकारी पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 12:28 PM IST

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भोजपुर: बिहार के आरा जिले के मुफस्सिल पुलिस थाना क्षेत्र के रतनपुर ओवरब्रिज के पास हुए हमले में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) से जुड़े तीन अधिकारी घायल हो गए. इनमें जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) भी शामिल हैं.

सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों पर हमला : आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस के अनुसार, ''जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के अंतर्गत जिला कार्यक्रम प्रबंधक राहुल कुमार गुरुवार शाम दो अन्य कर्मचारियों के साथ एक वाहन में काम से लौट रहे थे, तभी एक अन्य कार सवार लोगों ने ओवरब्रिज के पास उन्हें रोक लिया.''

Attack on officer in Bhojpur
भोजपुर में अधिकारी पर हमला (ETV Bharat)

सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े अधिकारी शिव शक्ति ने बताया कि, ''कार में सवार लोगों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और लाठियों और डंडों से उन पर हमला किया. हमलावरों ने अधिकारियों के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया और फिर घटनास्थल से फरार हो गए.''

उन्होंने आगे बताया कि, ''अचानक हुए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई. शोर सुनकर स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे. घायल अधिकारियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया.''

हमले में तीन कर्मचारी घायल : अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि ''ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है.''

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग : इस घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी मुफस्सिल पुलिस स्टेशन पर एकत्रित हुए और हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने बताया कि, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हमलावरों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.

भोजपुर में अधिकारी पर हमला (ETV Bharat)

ऑफिस से लौटते वक्त हुआ हमला : घायल अधिकारी वेंकटेश शर्मा के अनुसार, वे शाम 6 बजे के बाद कार्यालय से लौट रहे थे, तभी 6 से अधिक लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया. हमलावरों का इरादा उन्हें जान से मारने का था.

क्या बोले जिला शिक्षा अधिकारी? : घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मानवेंद्र कुमार राय ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया और पुष्टि की कि कार्यालय से लौटते समय जिला कार्यक्रम प्रबंधक और दो कर्मचारियों पर हमला किया गया था.

''घायल अधिकारियों का इलाज चल रहा है और आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लेकर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.'' - मानवेंद्र कुमार राय, जिला शिक्षा अधिकारी

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