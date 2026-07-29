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बिहार के सरपंच की यूपी में मौत, एक सप्ताह से थे लापता.. हत्या या आत्महत्या?

पांच दिन पहले घर से निकले थे सिवान जिले के हरदोबारा पंचायत सरपंच, अब यूपी में मिली लाश, क्या बोली यूपी पुलिस?. पढ़ें

Bihar Sarpanch Found Dead in UP
बिहार के सरपंच की यूपी में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 1:59 PM IST

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सिवान: बिहार के सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के बभनबारा गांव निवासी एवं हरदोबारा पंचायत के सरपंच विनोद कुशवाहा की उत्तर प्रदेश के खानपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह पिछले करीब एक सप्ताह से लापता थे. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का बताया गया, हालांकि मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

बिहार के सरपंच की यूपी में मौत : मंगलवार देर रात उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं पूरे पंचायत क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

Bihar Sarpanch Found Dead in UP
पिछले एक सप्ताह से लापता थे सरपंच (ETV Bharat)

पिछले एक सप्ताह से लापता थे : परिजनों के अनुसार, विनोद कुशवाहा करीब एक सप्ताह पहले घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन और रिश्तेदारों से संपर्क करने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल सका. इसी बीच उत्तर प्रदेश के खानपुर क्षेत्र से उनकी मौत की सूचना मिली.

निष्पक्ष जांच की मांग : सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य तत्काल उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने मौत को संदिग्ध मानते हुई निष्पक्ष जांच की मांग की है.

क्या बोले ग्रामीण? : सरपंच के निधन की खबर फैलते ही बभनबारा गांव सहित हरदोबारा पंचायत में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने बताया कि ''विनोद कुशवाहा सामाजिक कार्यों में सक्रिय, मिलनसार और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे. उनकी अचानक हुई मौत से लोग स्तब्ध हैं. ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है.''

हत्या या आत्महत्या, क्या बोली पुलिस?: बड़हरिया थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि, उत्तर प्रदेश पुलिस ने फोन पर घटना की जानकारी दी है. प्रारंभिक सूचना में मामला आत्महत्या का बताया गया है, हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

''पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. सिवान पुलिस भी उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में है और मामले की हर गतिविधि पर नजर है.'' - छोटन कुमार, बड़हरिया थानाध्यक्ष

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