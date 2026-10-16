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बिहार में मानसून ब्रेक के बाद बालू खनन शुरू, राजस्व में रिकॉर्ड 41% से अधिक का उछाल

आज से शुरू हुआ बिहार में बालू खनन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में मानसून सीजन की समाप्ति के साथ ही राज्य के 212 बालू घाटों पर खनन का काम आज से दोबारा शुरू हो गया है. NGT के नियमों के तहत 15 जून से 15 अक्टूबर तक कुल 4 महीने के लिए बालू खनन पर रोक लगाई गई थी. प्रतिबंध हटने के बाद अब राज्य के 181 पीले बालू और 31 उजले बालू घाटों पर वैध रूप से खनन कार्य का संचालन किया जा रहा है.

आज से शुरू हुआ प्रदेश में बालू खनन