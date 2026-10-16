बिहार में मानसून ब्रेक के बाद बालू खनन शुरू, राजस्व में रिकॉर्ड 41% से अधिक का उछाल
बिहार में 16 अक्टूबर से बालू घाटों पर खनन शुरू हो गया है. 4 महीने के प्रतिबंध के बाद राजस्व में उछाल है. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 16, 2026 at 10:28 AM IST
पटना: बिहार में मानसून सीजन की समाप्ति के साथ ही राज्य के 212 बालू घाटों पर खनन का काम आज से दोबारा शुरू हो गया है. NGT के नियमों के तहत 15 जून से 15 अक्टूबर तक कुल 4 महीने के लिए बालू खनन पर रोक लगाई गई थी. प्रतिबंध हटने के बाद अब राज्य के 181 पीले बालू और 31 उजले बालू घाटों पर वैध रूप से खनन कार्य का संचालन किया जा रहा है.
आज से शुरू हुआ प्रदेश में बालू खनन
बिहार सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में बालू खनन और बिक्री से भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में केवल सितंबर महीने तक ही सरकार को 1220.53 करोड़ रुपये का राजस्व मिल चुका है. पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) में यह आंकड़ा 862.64 करोड़ रुपये था, यानी इस बार राजस्व में 41.48 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 357.89 करोड़ रुपये अधिक है.
10 नए घाटों की निविदा पूरी
खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार के अनुसार, बिहार में बालू खनन का पूरा कार्य पर्यावरण और सरकारी नियमों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. सरकार एनजीटी की शर्तों का पूरी तरह अनुपालन कर रही है. इसके साथ ही 10 नए बालू घाटों की टेंडर (निविदा) प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जिससे बिहार सरकार को 76 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा.
''खनन कार्य निर्धारित सरकारी नियमों के अनुपालन के साथ संचालित किया जाता है. एनजीटी की जो शर्ते हैं उसके अनुसार ही बिहार सरकार भी बालू खनन का कार्य करती है. 10 बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है. इससे 76 करोड़ अतिरिक्त राजस्व बिहार सरकार को प्राप्त होगा.''- डॉ प्रमोद कुमार, खान एवं भूतत्व मंत्री, बिहार सरकार
बालू की कीमतों में मिलेगी राहत
राज्य में दोबारा खनन शुरू होने से निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. बाजार में बालू की उपलब्धता बढ़ने से विकास और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी. इसके साथ ही, आपूर्ति सामान्य होने के चलते आने वाले दिनों में बालू की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है, जिससे आम जनता को सीधा फायदा होगा.
करोड़ों का जुर्माना वसूला
अवैध बालू खनन पर लगाम कसने के लिए बिहार सरकार लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में अब तक 393 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3614 वाहनों को जब्त किया गया है. इन सख्त कार्रवाइयों के जरिए सरकार ने अब तक 52.71 करोड़ रुपये की जुर्माना वसूली की है. वहीं पिछले साल (2025-26) में 333 गिरफ्तारियां हुई थीं और 39.87 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था. सरकार अब अवैध धंधेबाजों पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है.
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