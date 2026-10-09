ETV Bharat / state

तीन घंटे, तीन सेंटीमीटर और एक अमर चेहरा, सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने पत्ते पर उकेर दी ‘क्रांतिवीर’ नाना पाटेकर की तस्वीर

3 सेंटीमीटर के पत्ते पर ‘क्रांतिवीर’ की तस्वीर ( ETV Bharat )

मुंगेर: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से देशभर में शोक की लहर है. 75 वर्ष की उम्र में गोवा स्थित आवास पर कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हुआ. नाना पाटेकर के निधन से सिनेमा और कला जगत में शोक के बीच बिहार के चर्चित अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनूठी कला के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है.

अलविदा क्रांतिवीर नाना पाटेकर