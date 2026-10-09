तीन घंटे, तीन सेंटीमीटर और एक अमर चेहरा, सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने पत्ते पर उकेर दी ‘क्रांतिवीर’ नाना पाटेकर की तस्वीर
नाना पाटेकर के निधन पर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अनूठे अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दी. रिपोर्ट मुंगेर
Published : October 9, 2026 at 8:24 AM IST
मुंगेर: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से देशभर में शोक की लहर है. 75 वर्ष की उम्र में गोवा स्थित आवास पर कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हुआ. नाना पाटेकर के निधन से सिनेमा और कला जगत में शोक के बीच बिहार के चर्चित अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनूठी कला के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है.
अलविदा क्रांतिवीर नाना पाटेकर
मधुरेंद्र ने करीब 3 सेंटीमीटर के एक छोटे से हरे पीपल के पत्ते को अपना कैनवास बनाया और उस पर नाना पाटेकर का चेहरा उकेर दिया. इस बेहद सूक्ष्म कलाकृति को तैयार करने में उन्हें लगभग तीन घंटे का समय लगा. छोटे से पत्ते पर नाना पाटेकर की चेहरे की पहचान, भाव-भंगिमा और व्यक्तित्व की झलक उभारना इस कलाकृति को खास बनाता है. कलाकृति के साथ मधुरेंद्र ने लिखा है ''अलविदा क्रांतिवीर नाना पाटेकर.''
नाना पाटेकर को सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने दी श्रद्धांजलि
मधुरेंद्र कुमार अपनी सूक्ष्म और अनूठी कला के लिए जाने जाते हैं. वे प्राकृतिक वस्तुओं और बेहद छोटे आकार के माध्यमों पर कलाकृतियां बनाने के लिए चर्चित रहे हैं. नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने इस बार रेत या बड़े कैनवास के बजाय एक छोटे से पीपल के पत्ते को चुना.
3 सेंटीमीटर के पत्ते पर ‘क्रांतिवीर’ की तस्वीर
करीब तीन सेंटीमीटर के पत्ते पर किसी व्यक्ति का चेहरा इतनी बारीकी से उकेरना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है. इसके बावजूद मधुरेंद्र ने कई घंटों की मेहनत से नाना पाटेकर की पहचान को पीपल के पत्ते पर जीवंत करने का प्रयास किया.
कलाकृति को देखकर इसकी सबसे खास बात उसका आकार और उसमें दिखाई देने वाली सूक्ष्मता है. जहां सामान्य तौर पर किसी कलाकार को बड़ी तस्वीर बनाने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है, वहीं मधुरेंद्र ने बेहद सीमित जगह में नाना पाटेकर की छवि उकेरकर अपनी कला का अलग अंदाज पेश किया. कलाकृति के साथ लिखा गया संदेश “अलविदा क्रांतिवीर नाना पाटेकर” इस श्रद्धांजलि का भावनात्मक केंद्र है.
एक कलाकार को भावभीनी विदाई: मधुरेंद्र
मधुरेंद्र कुमार के कहा कि, नाना पाटेकर केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि अपनी अलग अभिनय शैली, संवाद अदायगी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण भारतीय सिनेमा की विशिष्ट पहचान बन चुके थे. उनके निधन की खबर ने देशभर के कला और सिनेमा प्रेमियों को भावुक किया है. ऐसे समय में अपनी कला के माध्यम से उन्हें याद करना मेरे लिए केवल एक रचनात्मक प्रयोग नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ कलाकार के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम है.
उन्होंने बताया कि इस कलाकृति की सबसे बड़ी विशेषता उसका आकार है. करीब 3 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर नाना पाटेकर की तस्वीर तैयार करने में लगभग तीन घंटे लगे. पत्ते की प्राकृतिक बनावट और सीमित जगह के बीच चेहरे की बारीकियों को उभारना आसान नहीं था.
''लेकिन धैर्य और एकाग्रता के साथ काम करते हुए नाना पाटेकर की तस्वीर को पत्ते पर उकेरा. यही वजह है कि यह छोटी-सी कलाकृति आकार में भले ही बेहद छोटी है, लेकिन भावनाओं के स्तर पर अपने भीतर बड़ी श्रद्धांजलि समेटे हुए है.'' - मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट
‘क्रांतिवीर’ के रूप में नाना पाटेकर को अंतिम नमन
नाना पाटेकर के चर्चित फिल्मी किरदारों में क्रांतिवीर का विशेष स्थान रहा है. उनकी दमदार संवाद अदायगी, गंभीर अभिनय और प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें हिंदी और मराठी सिनेमा में अलग पहचान दिलाई.
नाना पाटेकर की यादगार फिल्में.. पद्म श्री सम्मान
नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, प्रहार, अग्निसाक्षी, खामोशी: द म्यूजिकल और वेलकम सहित अनेक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं. उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई सम्मान मिले और वर्ष 2013 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया.
देश ने खोया सिनेमा का विशिष्ट चेहरा
नाना पाटेकर के निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है. उनकी आवाज, संवाद बोलने का विशिष्ट अंदाज और गंभीर भूमिकाओं में प्रभावशाली अभिनय उन्हें भारतीय सिनेमा के यादगार कलाकारों में शामिल करता है.
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