बर्निंग ट्रेन बनने से बची बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस; ब्रेक बाइंडिंग से लगी आग, धुआं उठने से मचा हड़कंप
उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि घटना तकनीकी कारणों से हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 10:48 PM IST
अलीगढ़ : दिल्ली से बिहार जा रही बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई. महरावल रेलवे स्टेशन के पास अचानक कोच के नीचे ब्रेक बाइंडिंग में आग लग गई थी. जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद रेलवे कर्मियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से ट्रेन को तुरंत रोक लिया गया. फायर सिस्टम व पानी डालकर ब्रेक बाइंडिंग के चलते लगी आग को बुझाया गया.
उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि घटना तकनीकी कारणों से हुई थी. ट्रेन में थोड़ी दिक्कत आई थी, जिसे तुरंत प्रभाव से सही कर लिया गया. यह ब्रेक बाइंडिंग का मामला था. ब्रेक के कुछ हिस्से पहिए में चिपक गए थे, जिससे रगड़ के कारण धुआं और आग लगी. उन्होंने बताया कि ट्रेन को लगभग 15 से 20 मिनट तक रोका गया और तकनीकी टीम ने जांच कर गाड़ी को दोबारा सुरक्षित रवाना कर दिया.
उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के पीआरओ के मुताबिक, रेलवे के सभी कर्मी हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करते हैं. उन्होंने कहा कि ब्रेक बाइंडिंग ऐसी चीज है, जिसे गार्ड या रेलकर्मी आसानी से पहचान लेते हैं. स्टेशन के आस-पास होने पर तुरंत उसे ठीक कर दिया जाता है. हमारी टीम की सजगता के कारण वक़्त पर स्थिति को संभाल लिया गया.
वहीं, ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने राहत की सांस ली. यात्री अचानक धुआं देखकर घबरा गए थे, लेकिन रेलवे स्टाफ ने बिना किसी अफरा-तफरी के सब कुछ संभाल लिया. फिलहाल ट्रेन सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य बिहार की ओर रवाना की गई.
