बर्निंग ट्रेन बनने से बची बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस; ब्रेक बाइंडिंग से लगी आग, धुआं उठने से मचा हड़कंप

अलीगढ़ : दिल्ली से बिहार जा रही बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई. महरावल रेलवे स्टेशन के पास अचानक कोच के नीचे ब्रेक बाइंडिंग में आग लग गई थी. जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद रेलवे कर्मियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से ट्रेन को तुरंत रोक लिया गया. फायर सिस्टम व पानी डालकर ब्रेक बाइंडिंग के चलते लगी आग को बुझाया गया.



उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि घटना तकनीकी कारणों से हुई थी. ट्रेन में थोड़ी दिक्कत आई थी, जिसे तुरंत प्रभाव से सही कर लिया गया. यह ब्रेक बाइंडिंग का मामला था. ब्रेक के कुछ हिस्से पहिए में चिपक गए थे, जिससे रगड़ के कारण धुआं और आग लगी. उन्होंने बताया कि ट्रेन को लगभग 15 से 20 मिनट तक रोका गया और तकनीकी टीम ने जांच कर गाड़ी को दोबारा सुरक्षित रवाना कर दिया.