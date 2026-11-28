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बिहार के छात्र की पंजाब में हत्या, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था संगरूर

मृतक छात्र की फाइल फोटो और कॉलेज के बाहर छात्रों की भीड़ ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर के वारिसनगर के रहने वाले एक छात्र की पंजाब के संगरूर में हत्या कर दी गई है. छात्र संगरूर के संत लौंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SLIET) में इंजीनियरिंग डिप्लोमा का स्टूडेंट था. उसकी लाश इंस्टिट्यूट के मेन गेट के पास नाले में मिली.

मृतक की पहचान 22 वर्षीय आयुष सिंह राजपूत के रूप में हुई है. वह संगरूर के लौंगोवाल थाना क्षेत्र के संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SLIET) में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर (तीसरे वर्ष) का छात्र था.