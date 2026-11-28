बिहार के छात्र की पंजाब में हत्या, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था संगरूर
समस्तीपुर वारिसनगर निवासी इंजीनियरिंग डिप्लोमा छात्र की पंजाब के संगरूर स्थित SLIET के मेन गेट के पास नाले में शव मिला.
Published : November 28, 2026 at 3:07 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर के वारिसनगर के रहने वाले एक छात्र की पंजाब के संगरूर में हत्या कर दी गई है. छात्र संगरूर के संत लौंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SLIET) में इंजीनियरिंग डिप्लोमा का स्टूडेंट था. उसकी लाश इंस्टिट्यूट के मेन गेट के पास नाले में मिली.
मृतक की पहचान 22 वर्षीय आयुष सिंह राजपूत के रूप में हुई है. वह संगरूर के लौंगोवाल थाना क्षेत्र के संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SLIET) में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर (तीसरे वर्ष) का छात्र था.
छात्रों ने बंद किए कॉलेज के सभी गेट
छात्र की मौत की खबर सामने आने के बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया और विद्यार्थियों में भारी रोष देखने को मिला. बड़ी संख्या में छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने कॉलेज के सभी गेट बंद कर दिए और अंदर-बाहर आने-जाने वाले लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी.
सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
प्रदर्शन कर रहे छात्र साहिल का कहना है कि इस घटना को लेकर उन्हें कई सवालों के जवाब चाहिए. विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. छात्रों ने आयुष की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है.
"सुबह में एक दोस्त का कॉल आया और बोला फोटो भेजते हैं, पहचान करो. जब पहचान की तो वह मरा पड़ा था. वह शुरू से ही फर्स्ट सेमेस्टर से मेरे साथ था और लड़ाई-झगड़े से दूर रहता था. उसकी गर्दन टूटी हुई थी और नाक से खून आ रहा था. किसी ने उसे मारा है. इसलिए हम लोगों ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया है." -साहिल, मृतक का क्लासमेट
दोषी पर कार्रवाई की मांग
साहिल ने आगे कहा कि छात्र चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए. घटना की सूचना समस्तीपुर स्थित आयुष के परिवार को भी दे दी गई है. खबर मिलने के बाद परिवार के सभी लोग पंजाब के लिए रवाना हो चुके हैं. छात्रों का कहना है कि न्याय मिलने तक उनका विरोध जारी रहेगा.
प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप
कॉलेज में पढ़ने वाले बैचमेट राजू राज ने आरोप लगाया, "आयुष राज हमारा बैचमेट है. रात भर उसका शव गेट के पास पड़ा रहा और किसी को पता नहीं चला. सुबह हमें जानकारी मिली. उसके पैरेंट्स को तीन घंटे तक सूचना नहीं दी गई. कोई भी अथॉरिटी जवाब नहीं दे रही है और पुलिस ने भी शव को देखने नहीं दिया."
"आयुष सिविल इंजीनियरिंग में तीसरे वर्ष का छात्र था. उसका पूरा हाथ घूमा हुआ था, गर्दन की हड्डी टूटी थी, सिर पूरा काला पड़ा था और नाक से खून बह रहा था. छात्रों ने जब प्रबंधन से सीसीटीवी कैमरे चेक करने के लिए कहा, तो उन्हें जवाब मिला कि कैमरा काम नहीं कर रहा है." -राजू राज, बैचमेट
हॉस्टल वार्डन और जांच अधिकारी का बयान
कॉलेज के प्रोफेसर सह हॉस्टल वार्डन डॉ. पंकज ने बताया, "घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को बुलाया गया है. पुलिस शव अपने साथ ले गई है और मामले की जांच चल रही है." हालांकि वार्डन ने किसी भी आरोपों का जवाब नहीं दिया.
इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद लौंगोवाल थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर संगरूर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है.
"कॉलेज के बाहर एक डेड बॉडी मिली थी. सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे और रिश्तेदारों से संपर्क किया. परिवार वालों की शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है." -गुलाब सिंह, एसएचओ, लौंगोवाल थाना, पंजाब
कॉलेज परिसर में तनावपूर्ण माहौल, जांच जारी
घटना के बाद कॉलेज परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. छात्रों के प्रदर्शन के चलते मुख्य गेट बंद हैं और आवाजाही प्रभावित हुई है. फिलहाल आयुष की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही चल सकेगा. पुलिस और प्रशासन की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
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