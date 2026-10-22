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बिहार में 98.12 लाख के फर्जी वेतन भुगतान मामले में एक्शन, DEO और DPO निलंबित

भागलपुर में डीईओ और डीपीओ निलंबित ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में शिक्षा विभाग से जुड़े 98 लाख रुपये अधिक के फर्जी वेतन भुगतान मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज गिरी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी चंदन कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शशि चंदन चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन विजय कुमार पांडे ने दोनों अधिकारियों के निलंबन से संबंधित आदेश जारी किया है.

फर्जी शिक्षिका के नाम पर वेतन निकासी

मामला एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से सुल्तानगंज प्रखंड में तनुश्री नाम की फर्जी विशिष्ट शिक्षिका के नाम पर वेतन भुगतान से जुड़ा है। विभागीय आदेश के मुताबिक इस प्रक्रिया के जरिए कुल 98 लाख 12 हजार 773 रुपये का अवैध भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

नप गए डीईओ और डीपीओ (ETV Bharat) डीएम के आदेश पर जांच, रिपोर्ट में खुलासा

भागलपुर डीएम के आदेश पर जांच की गई, जिसमें गड़बड़ी का खुलासा हुआ. 9 अक्टूबर 2026 को जो रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें ये बात सामने आई कि डीईओ कार्यालय से सुल्तानगंज प्रखंड की फर्जी शिक्षिका तनुश्री के नाम पर 98,12,773 रुपये का अवैध भुगतान हुआ है. जिसके बाद जोगसर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. नप गए डीईओ और डीपीओ

फर्जी शिक्षक के नाम पर फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद डीईओ चंदन कुमार और डीपीओ स्थापना शशि चंदन चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित अवधि में डीईओ का मुख्यालय पूर्णिया और डीपीओ का मुख्यालय दरभंगा रहेगा.