शिक्षा विभाग में 2.10 करोड़ का वेतन घोटाला! 583 शिक्षकों के खातों में भेजी गई अतिरिक्त राशि
Bihar Salary Scam: शिक्षा विभाग में 2.10 करोड़ का वेतन घोटाला सामने आया है. 583 शिक्षकों के खातों में अतिरिक्त राशि भेजी गई. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 12, 2026 at 7:27 AM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान के नाम पर सरकारी राशि के बड़े खेल का खुलासा हुआ है. मृत और स्थानांतरित हो चुके शिक्षकों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी तरीके से वेतन भुगतान कर सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आने के बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है.
जांच में चौंकाने वाला खुलासा
शुरुआती जांच में करीब 60 लाख रुपये के वेतन घोटाले का खुलासा हुआ था, लेकिन अब नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने कर्मियों के खातों में भेजी गई अतिरिक्त वेतन और एरियर की राशि ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.
मृत और ट्रांसफर शिक्षकों के नाम पर भुगतान
दरअसल, शिक्षा विभाग में अधिकारियों और कर्मियों की कथित मिलीभगत से मृत और ट्रांसफर हो चुके शिक्षकों के नाम पर वेतन भुगतान किए जाने का मामला सामने आया था. इस मामले में विभाग की ओर से एक मदरसा शिक्षक और डेटा ऑपरेटर के खिलाफ मोतिहारी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर साइबर डीएसपी और एसआईटी की टीम वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है. पुलिस बैंक खातों, वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है, ताकि इस पूरे खेल में शामिल लोगों की पहचान की जा सके.
583 शिक्षकों के खातों में भेजी गई अतिरिक्त राशि
वहीं, इस मामले में एक और बड़ा खुलासा तब हुआ, जब नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों के खातों में निर्धारित राशि से अधिक वेतन और एरियर भेजे जाने की जानकारी सामने आई. विभागीय निर्देश के बाद अब तक जिले के 583 शिक्षक अतिरिक्त वेतन और एरियर के रूप में प्राप्त 2 करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक की राशि सरकारी खाते में वापस लौटा चुके हैं.
इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. सूत्रों की मानें तो यदि पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए और सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान का मिलान किया जाए, तो सरकारी राशि के गबन और अनियमित भुगतान का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.
15 नवंबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए आरडीडी को 15 नवंबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस स्तर पर वेतन भुगतान में गड़बड़ी हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी हैं.
2.10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की वापसी और 60 लाख रुपये के कथित फर्जी वेतन घोटाले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि जांच की आंच किन अधिकारियों तक पहुंचती है और सरकारी राशि के इस पूरे खेल में शामिल लोगों पर क्या कार्रवाई होती है.
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