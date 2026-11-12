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शिक्षा विभाग में 2.10 करोड़ का वेतन घोटाला! 583 शिक्षकों के खातों में भेजी गई अतिरिक्त राशि

मोतिहारी में वेतन घोटाला की जांच तेज ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान के नाम पर सरकारी राशि के बड़े खेल का खुलासा हुआ है. मृत और स्थानांतरित हो चुके शिक्षकों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी तरीके से वेतन भुगतान कर सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आने के बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है.

जांच में चौंकाने वाला खुलासा

शुरुआती जांच में करीब 60 लाख रुपये के वेतन घोटाले का खुलासा हुआ था, लेकिन अब नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने कर्मियों के खातों में भेजी गई अतिरिक्त वेतन और एरियर की राशि ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.