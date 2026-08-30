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बिहार सरकार के अधिकारी को सशर्त VRS की मंजूरी, सेटलमेंट में वसूले जाएंगे 12 लाख रुपये

शर्त के साथ बिहार सचिवालय अधिकारी का वीआरएस मंजूर. अधिक भुगतान किए गए 12 लाख रुपये सेवांत लाभ से काटे जाएंगे. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

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बिहार सचिवालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2026 at 3:01 PM IST

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पटना: बिहार सचिवालय सेवा के एक अधिकारी को एक खास शर्त के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की मंजूरी दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह मंजूरी विधु भूषण मिश्रा को दी गई है. वे अभी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं.

VRS के लिए आवेदन: मिली जानकारी के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर विधु भूषण मिश्रा ने VRS के लिए 18 मई, 2026 और 22 जून, 2026 को आवेदन किया था. उनके आवेदन के मद्देनजर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 6 जुलाई को सिफ़ारिश की. इस सिफ़ारिश के बाद, मामले की रिपोर्ट आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को भेजी गई.

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सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया पत्र (ETV Bharat)

वित्त विभाग की शर्त: इसके बाद, वित्त विभाग ने 27 अप्रैल, 1979 के नियमों के तहत 31 अगस्त, 2026 से लागू होने वाली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंज़ूरी दे दी. हालांकि इस मंज़ूरी के साथ एक शर्त भी लगाई गई है. शर्त ये हैं कि विभाग की ओर से अधिकारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उनके सेवांत लाभ (सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ) से वसूला जाएगा. विभाग के मुताबिक कुल रकम 12,32,397 रुपये अधिकारी के अंतिम भुगतान (सेटलमेंट) से एकमुश्त काट ली जाएगी.

उप सचिव का आदेश: यह आधिकारिक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव मनोज कुमार के हस्ताक्षर वाले पत्र के जरिए जारी किया गया है. पत्र में उप सचिव मनोज कुमार ने साफ किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया 12,32,397 रुपये का अतिरिक्त भुगतान और अन्य बकाया राशि, टर्मिनल बेनिफिट्स से एकमुश्त काट ली जाएगी. ऐसे सेवानिवृत्ति मामलों में, सभी बकाया राशि का निपटारा विभाग खुद करता है.

"पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया 12,32,397 रुपये का अतिरिक्त भुगतान और अन्य बकाया राशि, टर्मिनल बेनिफिट्स से एकमुश्त काट ली जाएगी. ऐसे सेवानिवृत्ति मामलों में, सभी बकाया राशि का निपटारा विभाग खुद करता है."- मनोज कुमार, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

वसूली की मुख्य वजह: असल में, विधु भूषण मिश्रा को पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से 12,32,397 रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिला था. अधिकारी ने यह अतिरिक्त रकम समय पर विभाग को नहीं लौटाई थी. इसी वजह से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जारी सरकारी नोटिफिकेशन में वसूली से जुड़ी एक खास शर्त शामिल की गई है.

बकाया राशि का निपटान: नियमों के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के बाद भी, कर्मचारी को देय सभी बकाया राशियों का अंतिम निपटान विभाग द्वारा ही किया जाता है. विभाग किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी को पूरी तरह खत्म करने के लिए नियमों के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया कर रहा है. इस आदेश के बाद, अब पूरी राशि की वसूली अधिकारी के टर्मिनल लाभों (सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों) के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी.

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