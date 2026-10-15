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बिहार में RTI एक्टिविस्ट होना इतना जोखिम भरा क्यों? घोटालों का पर्दाफाश करने वाले शिव प्रकाश राय की कहानी उन्हीं की जुबानी

पटना में RTI एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ( ETV Bharat )

पटना: ''मैं सिर्फ 17 साल का था, लेकिन ब्लॉक सर्किल ऑफिसर के ऑफिस में भागा, जो एक गांव वाले को चीनी का परमिट नहीं दे रहे थे, मेरी बहस शुरू हो गई और मुझे ड्यूटी पर मौजूद एक सरकारी कर्मचारी को परेशान करने के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया..'' ये शब्द हैं बिहार के 70 वर्षीय आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय के.

कई घोटालों का पर्दाफाश