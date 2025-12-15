ETV Bharat / state

RPF का ऑपरेशन 'विलेप', नेताजी एक्सप्रेस के जनरल कोच में मिले 76 जीवित कछुए

क्या है आरपीएफ का ऑपरेशन विलेप?, जिसके तहत बिहार में कहां से पकड़े गए 76 जीवित कछुए, जानिए.

RPF recovered 76 turtles at Gayaji railway station
आरपीएफ का ऑपरेशन विलेप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 15, 2025 at 2:09 PM IST

3 Min Read
गयाजी: बिहार के गयाजी रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. यहां आरपीएफ की टीम ने ऑपरेशन विलेप के तहत कार्रवाई करते हुए 12312 डाउन नेताजी एक्सप्रेस से जीवित 76 कछुए बरामद किए हैं. रेल पुलिस के अनुसार, इन संरक्षित कछुओं की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 38 लाख रुपये है. इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

नेताजी एक्सप्रेस से 76 जीवित कछुए बरामद : आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव ने बताया कि, सोमवार सुबह गयाजी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर आरपीएफ की टीम 12312 डाउन नेताजी एक्सप्रेस की जांच कर रही थी. तलाशी के दौरान जनरल बोगी से टीम ने चार बैग और एक झोला संदिग्ध अवस्था में बरामद किया.

RPF recovered 76 turtles at Gayaji railway station
नेताजी एक्सप्रेस से 76 जीवित कछुए बरामद (ETV Bharat)

ट्रेन में यहां छुपाए गए थे कछुए? : बनारसी यादव ने कहा कि आरपीएफ की टीम ने जब चारों बैग और झोले को खोलकर देखा तो उसमें जीवित 76 कछुए थे. यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को बैग के बारे में कुछ भी नहीं बताया. आरपीएफ ने चारों बैग और झोला को कछुआ सहित अपने कब्जे में ले लिया.

RPF recovered 76 turtles at Gayaji railway station
कछुओं की अनुमानित कीमत 38 लाख (ETV Bharat)

''ट्रेन में जब पूछताछ की गई तो किसी ने भी बैग पर अपना दावा नहीं किया. जिसके बाद सभी बैग को आरपीएफ पोस्ट लाया गया. कछुआ वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रताजि में आते है .'' - बनारसी यादव, प्रभारी, आरपीएफ निरीक्षक

RPF ने सभी कछुओं को वन विभाग को सौंपा : आरपीएफ की टीम ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के रेंज अधिकारी आरती कुमारी के प्रतिनिधि सहायक उप निरीक्षक वशिष्ठ नारायण टीम आरपीएफ पोस्ट पहुंचे. जांच के बाद वन विभाग की टीम ने सभी कछुओं को अपने कब्जे में ले लिया.

कछुओं की अनुमानित कीमत 38 लाख: अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान में सरंक्षित कछुओं को बरामद किया गया है. इन कछुओं की कीमत 38 लाख आंकी गई है. इन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था. इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. वहीं वन विभाग की टीम ने बताया कि सभी कछुओं को जांच के बाद सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा.

क्या है आरपीएफ का ऑपरेशन विलेप? : आरपीएफ ने देशभर में वन्यजीव तस्करी रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है. जिसके तहत टीम ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों और ट्रेन की तलाशी के दौरान सरंक्षित वन्यजीत बरामद किए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

संपादक की पसंद

