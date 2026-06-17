'थार सहित बम से उड़ा देंगे..' राजद के बड़े नेता को मिली जानलेवा धमकी
रोहतास में राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिसके बाद जिले का सियासी पारा बढ़ा हुआ है-
Published : June 17, 2026 at 8:16 PM IST
रोहतास : बिहार के रोहतास जिले में एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है. राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू चंद्रवंशी ने सोशल मीडिया पर गाली गलौज, छवि धूमिल करने की साजिश, बम से उड़ाने की धमकी तथा जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाया है. मामले को लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. साइबर अपराध से जुड़े पहलुओं को देखते हुए साइबर थाना में भी शिकायत दी गई है.
आरजेडी नेता गुड्डू चंद्रवंशी को धमकी : पीड़ित राजद नेता गुड्डू चंद्रवंशी ने बताया कि कल शाम उन्हें जानकारी मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जखी बीघा निवासी अमित सिंह राजपूत की आईडी से उनका एक वीडियो अपलोड किया गया है. आरोप है की वीडियो में उनके खिलाफ अभद्र भाषा और गाली गलौज का प्रयोग किया गया तथा उसे वायरल किया गया.
'तुम्हें बम से उड़ा देंगे' : इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गुड्डू चंद्रवंशी अपने वार्ड पार्षद मित्र योगेंद्र राम और अन्य सहयोगी प्रमोद कुमार के साथ अमित सिंह राजपूत से बातचीत करने उसके घर पहुंचे. गुड्डू चंद्रवंशी के अनुसार वहां पहले अमित सिंह के बड़े भाई से मुलाकात हुई. सुमित सिंह ने अपने भाई को बुलाने की बात कही, कुछ देर बाद जब अमित सिंह राजपूत मौके पर पहुंचा तो उसे सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो के संबंध में सवाल किया गया. आरोप है की पूछताछ के दौरान अमित सिंह ने न केवल अपशब्द कहे बल्कि खुले आम धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें बम से उड़ा देंगे.
'कुर्सी और डंडे से किया गया हमला' : राजद नेता का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी और उसके सहयोगियों ने कुर्सी एवं डंडे से उनपर पर हमला कर दिया. इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की नीयत से हमला किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान उनकी जेब में रखें 17,200 भी निकाल लिए गए.
'हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास' : घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है गुड्डू चंद्रवंशी ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक विरोधी उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सामाजिक सक्रियता से परेशान हैं. इसी कारण सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.
''यह सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि एक जनप्रतिनिधि और राजनीति कार्यकर्ता के प्रतिष्ठा पर हमला है. सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर गलत संदेश फैलाने की कोशिश की गई है. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हिमाकत करने की हिम्मत ना कर सके.''- गुड्डू चंद्रवंशी, राजद नेता
थाने में दिया लिखित आवेदन : मामले को गंभीरता से लेते हुए गुड्डू चंद्रवंशी डेहरी नगर थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है. साथ ही सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने और उसे वायरल करने के मामले में साइबर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
''पीड़ित के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है. सोशल मीडिया से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है. अनुसंधान के दौरान जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''- अतुलेश झा, ASP, डेहरी, रोहतास
गुड्डू चंद्रवंशी रोहतास से लड़ चुके हैं चुनाव : गौरतलब है कि गुड्डू चंद्रवंशी रोहतास जिले की राजनीति में चर्चित चेहरा माने जाते हैं. वे वर्तमान में राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव होने के साथ-साथ मुख्य पार्षद प्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद के टिकट पर डहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजीव रंजन ने उन्हें पराजित किया था.
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