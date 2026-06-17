ETV Bharat / state

'थार सहित बम से उड़ा देंगे..' राजद के बड़े नेता को मिली जानलेवा धमकी

आरजेडी नेता गुड्डू चंद्रवंशी को धमकी ( ETV Bharat )

रोहतास : बिहार के रोहतास जिले में एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है. राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू चंद्रवंशी ने सोशल मीडिया पर गाली गलौज, छवि धूमिल करने की साजिश, बम से उड़ाने की धमकी तथा जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाया है. मामले को लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. साइबर अपराध से जुड़े पहलुओं को देखते हुए साइबर थाना में भी शिकायत दी गई है. आरजेडी नेता गुड्डू चंद्रवंशी को धमकी : पीड़ित राजद नेता गुड्डू चंद्रवंशी ने बताया कि कल शाम उन्हें जानकारी मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जखी बीघा निवासी अमित सिंह राजपूत की आईडी से उनका एक वीडियो अपलोड किया गया है. आरोप है की वीडियो में उनके खिलाफ अभद्र भाषा और गाली गलौज का प्रयोग किया गया तथा उसे वायरल किया गया. आरजेडी नेता गुड्डू चंद्रवंशी को धमकी (ETV Bharat) 'तुम्हें बम से उड़ा देंगे' : इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गुड्डू चंद्रवंशी अपने वार्ड पार्षद मित्र योगेंद्र राम और अन्य सहयोगी प्रमोद कुमार के साथ अमित सिंह राजपूत से बातचीत करने उसके घर पहुंचे. गुड्डू चंद्रवंशी के अनुसार वहां पहले अमित सिंह के बड़े भाई से मुलाकात हुई. सुमित सिंह ने अपने भाई को बुलाने की बात कही, कुछ देर बाद जब अमित सिंह राजपूत मौके पर पहुंचा तो उसे सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो के संबंध में सवाल किया गया. आरोप है की पूछताछ के दौरान अमित सिंह ने न केवल अपशब्द कहे बल्कि खुले आम धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें बम से उड़ा देंगे. 'कुर्सी और डंडे से किया गया हमला' : राजद नेता का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी और उसके सहयोगियों ने कुर्सी एवं डंडे से उनपर पर हमला कर दिया. इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की नीयत से हमला किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान उनकी जेब में रखें 17,200 भी निकाल लिए गए.