'नीतीश सेतु' पर बिहार में गरमायी सियासत, बोले पथ निर्माण मंत्री- तेजस्वी यादव को राजनीति की समझ नहीं
Nitish Setu: पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि 'नीतीश सेतु' पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 17, 2026 at 2:10 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल परियोजना अब उद्घाटन से पहले राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई है. करीब 4,488 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस पुल का 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे. पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने के बाद एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के बीच श्रेय लेने की राजनीति भी तेज हो गई है.
एनडीए और आरजेडी आमने-सामने
एक तरफ एनडीए इस पुल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन और बिहार के विकास की बड़ी उपलब्धि बता रहा है, वहीं आरजेडी का कहना है कि इस परियोजना की शुरुआत उसके शासनकाल में हुई थी. ऐसे में पुल के निर्माण और नामकरण को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है. इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र ने आरजेडी और तेजस्वी यादव के दावों पर प्रतिक्रिया दी.
कुमार शैलेन्द्र का तेजस्वी पर हमला
पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कोई अनुभवी नेता नहीं हैं. उन्हें राजनीति विरासत में मिली है. मंत्री ने कहा, 'तेजस्वी यादव जी खांटी नेता नहीं हैं. इनको तो विरासत में राजनीति मिली है. रियल में नेता लालू यादव जी थे. रही बात राजनीति करने की तो लगता है कि तेजस्वी यादव जी को शायद ध्यान में नहीं है.'
नीतीश कुमार ने किया था शिलान्यास
परियोजना के श्रेय को लेकर मंत्री ने कहा कि इस पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2015 को किया था. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पथ निर्माण विभाग में अलग-अलग मंत्रियों के कार्यकाल में इस परियोजना से जुड़े काम आगे बढ़े. उसके पहले पथ निर्माण मंत्री ललन सिंह थे. इनके ऊपर से ही सब काम हुआ है, इनको समझ नहीं है.
नीतीश सेतु के नामकरण पर भी दिया जवाब
पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके नाम पर पुल का नामकरण होना गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस पुल को लेकर उत्साहित है और इसे राज्य के विकास की बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है.
"बिहार की जनता तो जश्न मना रही है कि एक हमारे युग पुरुष को, हमारे आधुनिक बिहार के निर्माता और शिल्पकार को सम्मान मिला है. गांधी सेतु और जेपी सेतु के बाद अब एक नीतीश सेतु बन गया है."- इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, पथ निर्माण मंत्री
लालू और नीतीश दोनों समाजवादी नेता
नामकरण के विवाद पर राजनीतिक जवाब देते हुए कुमार शैलेन्द्र ने कहा कि लालू यादव भी समाजवादी नेता रहे हैं और नीतीश कुमार भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं. ऐसे में नीतीश कुमार के नाम पर पुल रखे जाने से तेजस्वी यादव को आपत्ति क्यों हो रही है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर आरजेडी अपने शासनकाल में लालू सेतु या लालू स्टेडियम बनवा देती तो किसी को आपत्ति नहीं होती.
विकास व्यक्ति नहीं, सामूहिक प्रयास
जब मंत्री से सवाल किया गया कि क्या इस परियोजना के निर्माण में सिर्फ एक मुख्यमंत्री या एक सरकार की भूमिका रही है, तो उन्होंने कहा कि विकास सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है. इसमें मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारियों तक सभी की भूमिका होती है.
इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा, 'हम पथ निर्माण मंत्री रहे हैं. मेरे विजन में भी नीतीश सेतु का नाम रखा गया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का कोई रोल नहीं है. सम्राट चौधरी जी का भी रोल है. हम लोग तो सहायक हैं. हम लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं.'
एशिया के सबसे लंबे केबल-स्टे पुलों में शामिल
पथ निर्माण मंत्री ने पुल की तकनीकी विशेषताओं और उपयोगिता पर भी विस्तार से बात की. उन्होंने बताया कि यह उत्तर और पश्चिम बिहार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है. केबल-स्टे तकनीक से निर्मित यह पुल आधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है. इसमें लगाए गए केबल और अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं इसे मजबूत बनाती हैं.
मंत्री ने कहा कि इस पुल के शुरू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन पहले की तुलना में काफी आसान होगा. इसके साथ ही आमस-दरभंगा कॉरिडोर और पटना के रिंग रोड की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी.
व्यापार, रोजगार और आम लोगों को मिलेगा फायदा
कुमार शैलेन्द्र ने कहा कि किसी भी बड़े पुल का महत्व सिर्फ दो इलाकों को जोड़ने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलती है. कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के चालू होने से उत्तर बिहार के लोगों को पटना पहुंचने में सहूलियत होगी. व्यापारियों, कारोबारियों, नौकरीपेशा लोगों और आम यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. पुल से आसपास के क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा.
21 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण
जब मंत्री से पूछा गया कि क्या पुल को उद्घाटन के दिन से ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा या अभी कुछ काम बाकी है? इस पर उन्होंने कहा कि लोग अभी भी इस रास्ते से आवागमन कर रहे हैं लेकिन औपचारिक रूप से सरकारी प्रक्रिया के तहत 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान कच्ची दरगाह–राघोपुर–बिदुपुर छह लेन पुल, ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ आवागमन को सुगम बनाएगा और क्षेत्र के व्यापार एवं आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। @NitinNabin @nitin_gadkari @AmitShah @rajnathsingh @sanjay_saraogi @samrat4bjp @BJP4Bihar @BJP4India #NitishSetu #नीतीश_सेतु #NarendraModi #BiharDevelopment #BiharInfrastructure #ViksitBihar #NDA4Bihar— Kumar Shailendra (Modi Ka Parivar) (@Ershailendrabjp) November 13, 2026
विकास की परियोजना पर राजनीति नहीं
पूरे विवाद पर पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि यह पुल किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सुविधा और विकास के लिए बनाया गया है. इसके निर्माण का लाभ आने वाले वर्षों तक आम लोगों को मिलेगा. इसलिए इस परियोजना को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखना चाहिए. कुमार शैलेन्द्र ने कहा कि पुल से राजधानी पटना और उत्तर बिहार के बीच संपर्क मजबूत होगा. इससे न सिर्फ यात्रा का समय और परेशानी कम होगी, बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.
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