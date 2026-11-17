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'नीतीश सेतु' पर बिहार में गरमायी सियासत, बोले पथ निर्माण मंत्री- तेजस्वी यादव को राजनीति की समझ नहीं

'नीतीश सेतु' पर बिहार में राजनीति ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल परियोजना अब उद्घाटन से पहले राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई है. करीब 4,488 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस पुल का 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे. पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने के बाद एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के बीच श्रेय लेने की राजनीति भी तेज हो गई है.

एनडीए और आरजेडी आमने-सामने

एक तरफ एनडीए इस पुल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन और बिहार के विकास की बड़ी उपलब्धि बता रहा है, वहीं आरजेडी का कहना है कि इस परियोजना की शुरुआत उसके शासनकाल में हुई थी. ऐसे में पुल के निर्माण और नामकरण को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है. इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र ने आरजेडी और तेजस्वी यादव के दावों पर प्रतिक्रिया दी.

पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र (ETV Bharat) कुमार शैलेन्द्र का तेजस्वी पर हमला

पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कोई अनुभवी नेता नहीं हैं. उन्हें राजनीति विरासत में मिली है. मंत्री ने कहा, 'तेजस्वी यादव जी खांटी नेता नहीं हैं. इनको तो विरासत में राजनीति मिली है. रियल में नेता लालू यादव जी थे. रही बात राजनीति करने की तो लगता है कि तेजस्वी यादव जी को शायद ध्यान में नहीं है.' नीतीश कुमार ने किया था शिलान्यास

परियोजना के श्रेय को लेकर मंत्री ने कहा कि इस पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2015 को किया था. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पथ निर्माण विभाग में अलग-अलग मंत्रियों के कार्यकाल में इस परियोजना से जुड़े काम आगे बढ़े. उसके पहले पथ निर्माण मंत्री ललन सिंह थे. इनके ऊपर से ही सब काम हुआ है, इनको समझ नहीं है. निर्माण कार्य का जायजा लेते नीतीश कुमार (ETV Bharat) नीतीश सेतु के नामकरण पर भी दिया जवाब

पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके नाम पर पुल का नामकरण होना गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस पुल को लेकर उत्साहित है और इसे राज्य के विकास की बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है. "बिहार की जनता तो जश्न मना रही है कि एक हमारे युग पुरुष को, हमारे आधुनिक बिहार के निर्माता और शिल्पकार को सम्मान मिला है. गांधी सेतु और जेपी सेतु के बाद अब एक नीतीश सेतु बन गया है."- इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, पथ निर्माण मंत्री कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा पुल (नीतीश सेतु) (सौ. कुमार शैलेंद्र X मीडिया) लालू और नीतीश दोनों समाजवादी नेता

नामकरण के विवाद पर राजनीतिक जवाब देते हुए कुमार शैलेन्द्र ने कहा कि लालू यादव भी समाजवादी नेता रहे हैं और नीतीश कुमार भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं. ऐसे में नीतीश कुमार के नाम पर पुल रखे जाने से तेजस्वी यादव को आपत्ति क्यों हो रही है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर आरजेडी अपने शासनकाल में लालू सेतु या लालू स्टेडियम बनवा देती तो किसी को आपत्ति नहीं होती. विकास व्यक्ति नहीं, सामूहिक प्रयास

जब मंत्री से सवाल किया गया कि क्या इस परियोजना के निर्माण में सिर्फ एक मुख्यमंत्री या एक सरकार की भूमिका रही है, तो उन्होंने कहा कि विकास सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है. इसमें मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारियों तक सभी की भूमिका होती है. सम्राट चौधरी के साथ कुमार शैलेन्द्र (ETV Bharat)