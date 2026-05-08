NH-531 पर बड़ा हादसा, ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत
बिहार के सारण में 3 दिन पहले जहां 4 लोगों की मौत हुई थी, वहीं एक बार फिर तीन लोगों की जान चली गई, पढ़ें.
Published : May 8, 2026 at 9:34 AM IST
सारण: बिहार के सारण जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. दाउदपुर थाना क्षेत्र में NH-531 पर शुक्रवार सुबह ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई
ट्रक और पिकअप में आमने-सामने की जोरदार टक्कर: स्थानीय पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार करीब 6 बजे NH-531 पर हादसा हुआ. सभी लोग खैरा थाना क्षेत्र के खैरा बाजार स्थित जिया आर्केस्ट्रा से जुड़े कलाकार और कर्मी थे.
शादी समारोह से लौट रही थी आर्केस्ट्रा टीम: आर्केस्ट्रा की टीम सिवान जिले के चैनपुर में आयोजित एक वैवाहिक समारोह से कार्यक्रम खत्म कर पिकअप वाहन से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान दाउदपुर थाना क्षेत्र के बनवार ढाला के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई.
15 फीट दूर खेत में जा गिरा पिकअप: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भयावह थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और वाहन सड़क से करीब 15 फीट दूर खेत में जा गिरा. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.
घायलों का अस्पताल में इलाज जारी: हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पुलिस टीम को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया.
ट्रक की रफ्तार ने फिर ली तीन की जान : इस दर्दनाक हादसे में एक महिला समेत दो पुरुषों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें तीन की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है.
किसकी लापरवाही से हुआ हादसा? : स्थानीय पुलिस ने बताया कि "मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है.''
पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग: घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. आर्केस्ट्रा पार्टी से जुड़े लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है.
ये भी पढ़ें : सारण में शादी से लौट रहे ऑर्केस्ट्रा कर्मी का पिकअप पलटा, महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत
ये भी पढ़ें : बिहार में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत