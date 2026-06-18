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बिहार में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान करने जा रहे ऑटो और बाइक की टक्कर में तीन की मौत

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर स्थित विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघियाघाट-हरिचक पथ पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ऑटो और एक बाइक में जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है.

हादसे का शिकार: जानकारी के अनुसार, विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघियाघाट-हरिचक पथ पर खोकसाहा और खदियाही चौक के बीच ये हादसा हुआ. हादसे में कुल 11 लोग जख्मी हो गए थे. जिनमें से तीन की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हादसे में बाइक सवार दंपति समेत ऑटो में बैठे एक शख्स की मौत की सूचना मिली है.

मृतकों की पहचान: मृतकों की पहचान विभूतिपुर वार्ड नंबर 5 निवासी 55 वर्षीय राज कुमार महतो के रूप में हुई है. इसके साथ ही उनकी 45 वर्षीया पत्नी संयोगिता देवी और खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आमसौर वार्ड नंबर 2 निवासी गोगनी सहनी के 59 वर्षीय पुत्र हरेराम सहनी की भी मौत हो गई.

अस्पताल में इलाज: घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. गंभीर रूप से जख्मी मरीजों की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

पुलिस की कार्रवाई: वहीं घटना को लेकर रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार ने कहा कि इस सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और घायलों का इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया, जिन्होंने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है.