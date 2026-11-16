बिहार में छठ के दिन तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू स्कॉर्पियो ने 7 लोगों को रौंदा
Bettiah Road Accident: बिहार में छठ के दिन दर्दनाक हादसा हुआ है. तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 7 लोगों को कुचल दिया. रिपोर्ट- जितेंद्र गुप्ता
Published : November 16, 2026 at 11:15 AM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां छठ महापर्व के दिन तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऐसा कहर बरपाया कि दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गईं. अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे मौजूद सात लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई.
तेज रफ्तार का कहर
मामला पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लालसरैया चौक का है, जहां रविवार की देर शाम एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क पर मौजूद लोगों को रौंदते हुए निकल गई. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। अचानक हुए इस हादसे के बाद चौक पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया.
स्कॉर्पियो ने 7 लोगों को रौंदा
इस हादसे में सात लोग घायल हो गए. घायलों की पहचान लालसरैया निवासी 48 वर्षीय अशोक चौधरी, 41 वर्षीय लचिना चौधरी, 12 वर्षीय आराध्या कुमारी और 7 वर्षीय अनमोल चौधरी के रूप में हुई है. वहीं, 60 वर्षीय विनोद चंद्र सिंह, 26 वर्षीय मोहम्मद ओसामा और 26 वर्षीय सोनू आलम भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
इलाज के दौरान दो की मौत
घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन इलाज के दौरान मोहम्मद ओसामा और सोनू आलम ने दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान बेतिया नगर थाना क्षेत्र के द्वारदेवी चौक निवासी नेयाज आलम के 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद ओसामा और मोहम्मद सोहेब आलम के 26 वर्षीय पुत्र सोनू आलम के रूप में हुई है.
होने वाली थी बहन की शादी
इस हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. बताया जा रहा है कि मोहम्मद ओसामा की शादी महज तीन महीने पहले ही हुई थी. वहीं, परिवार में बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी. घर में शादी की खुशियां आने वाली थीं लेकिन उससे पहले ही दो दोस्तों की मौत की खबर ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया.
क्या बोले सदर एसडीपीओ?
बेतिया सदर एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. प्राथमिक इलाज के बाद चार को बेतिया जीएमसीएच से पटना रेफर कर दिया गया है. वहीं स्कॉर्पियो के चालक और वाहन बैठे एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
"मझौलिया थाना अंतर्गत लालसरैया चौक के पास स्कॉर्पियो और बाइक के बीच टक्कर हो गई. इसी दौरान स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. पांच लोग घायल हैं, जिनमें से चार को बेतिया जीएमसीएच से पटना रेफर कर दिया गया है."- अजीत कुमार, सदर एसडीपीओ, बेतिया
ये भी पढ़ें: बिहार में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर