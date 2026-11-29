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बिहार के 13 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत, रजरप्पा दर्शन के लिए निकला था परिवार

बिहार के 13 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत ( ETV Bharat )

पटना/नालंदा : बिहार के नालंदा जिले से पूजा-अर्चना के लिए निकले एक परिवार और गांव के लोगों की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों के मौत की खबर आई. मरने वालों में 4 बच्चे भी थे. तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई. गाड़ी में महिला-बच्चों समेत कुल 14 लोग सवार थे.

रात के अंधेरे में NH-33 पर हुआ दर्दनाक हादसा