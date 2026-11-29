बिहार के 13 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत, रजरप्पा दर्शन के लिए निकला था परिवार
Rajrappa Road Accident : NH 33 पर हुए भीषण दुर्घटना में बिहार के 13 लोगों की मौत, सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 29, 2026 at 6:58 AM IST
पटना/नालंदा : बिहार के नालंदा जिले से पूजा-अर्चना के लिए निकले एक परिवार और गांव के लोगों की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों के मौत की खबर आई. मरने वालों में 4 बच्चे भी थे. तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई. गाड़ी में महिला-बच्चों समेत कुल 14 लोग सवार थे.
रात के अंधेरे में NH-33 पर हुआ दर्दनाक हादसा
ये हादसा रात के अंधेरे में पटना-रांची मार्ग पर NH-33 पर झारखंड के रामगढ़ जिले में हुआ. हादसे में मारे जाने वाले लोग नालंदा के जांघारों गांव के रहने वाले थे. खबर के मुताबिक करीब 14 लोग एक स्कॉर्पियो (BR 21P 6331) में सवार होकर झारखंड के रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे. रामगढ़ की पुलिस ने 13 लोगों के मौत की पुष्टि की है. जिसमें 4 महिलाएं, 4 बच्चे और 5 पुरुष शामिल हैं.
Ramgarh, Jharkhand: 13 people were killed in a road accident involving a car carrying devotees to Rajrappa Temple on the Ranchi-Patna National Highway. The deceased include four children, four women and five men. (Source: Police) https://t.co/NboM6r23kG— IANS (@ians_india) November 29, 2026
''एक स्कॉर्पियो गाड़ी नालंदा से आ रही थी, गाड़ी में 14 लोग सवार थे, 13 लोगों की मौत हो गई है. एक का इलाज चल रहा है, जांच की जा रही है कि आखिर कैसे हादसा हुआ?.'' - आलोग रंजन, रामगढ़ एसडीपीओ
अस्पताल पहुंचने से पहले 13 ने तोड़ा दम
घटनास्थल पर पहुंची रामगढ़ पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुरी तरह पिचक चुकी गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला. सभी को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने नालंदा के 13 निवासियों को मृत घोषित कर दिया. जान गंवाने वालों में पांच पुरुष, चार महिलाएं और चार मासूम बच्चे शामिल हैं.
एकमात्र जीवित बचे युवक का इलाज जारी
इस पूरे हादसे में स्कॉर्पियो में सवार केवल एक ही व्यक्ति की सांसें चलती मिलीं. गंभीर रूप से घायल इस युवक को बेहतर उपचार के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है.
पत्नी को शिक्षक की नौकरी मिलने की खुशी
जंघारो गांव के स्थानीय रामकुमार ने बताया कि, ''विवेक कुमार निजी स्कूल संचालक थे. विवेक कुमार की पत्नी को सरकारी शिक्षक की नौकरी लगी थी, परिवार में खुशी थी. ऐसे में परिवार के सभी लोग बेन थाना क्षेत्र अंतर्गत जंघारो गांव से रजरप्पा मंदिर में पूजा के लिए करने जा रहे थे. होने की भी जानकारी मिली है.''
बिहार के पैतृक गांव में पसरा सन्नाटा
जैसे ही यह मनहूस खबर बिहार के नालंदा जिले स्थित जांघारों गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. एक साथ 13 लोगों की अर्थी उठने की खबर से गांव में सन्नाटा पसरा है और पीड़ित परिवारों के घरों में चीख-पुकार मची हुई है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से शवों को बिहार लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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