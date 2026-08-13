बिहार के औरंगाबाद में यात्रियों से भरी बस पलटी, 20 घायल, हाइवे पर मची चीख पुकार
औरंगाबाद में वाराणसी से पटना जा रही बस पलटी, करीब 20 यात्री घायल हुए, तीन गंभीर घायलों को जमुहार रेफर किया. रिपोर्ट- राजेश रंजन
Published : August 13, 2026 at 1:00 PM IST
औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद शहर में बुधवार देर रात यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसा रात करीब एक बजे ओवरब्रिज पार करने के बाद डाल्टनगंज मार्ग पर हुआ. बस वाराणसी से झारखंड के रास्ते पटना जा रही थी. दुर्घटना में करीब 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है.
औरंगाबाद में सड़क हादसा : बस के अचानक पलटते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया. बस के अंदर फंसे लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. हादसे की जोरदार आवाज से भी स्थानीय लोगों को दुर्घटना की जानकारी हुई. लोगों ने तत्काल राहत और बचाव शुरू कर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया.
बस पलटी 20 घायल : घायलों में अधिकतर औरंगाबाद जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. बस चालक समेत तीन लोगों की हालत गंभीर है. सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तीन गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमुहार मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. इनमें बस चालक भी शामिल बताया जा रहा है.
घायल यात्रियों की हुई पहचान : दुर्घटना में बघोई गांव निवासी महाराणा सिंह, सीमा कुमारी, बबलू कुमार, सत्य कुमार और बेलमती देवी घायल हुए हैं. भैरोपुर निवासी विजय तिवारी, छतरपुर निवासी मुर्तुजा अंसारी, बस चालक बबलू पांडेय और पिंटू पांडेय समेत अन्य यात्री भी चोटिल हुए हैं.
वाराणसी से पटना जा रही थी बस : बताया गया कि बस बुधवार शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पटना के लिए रवाना हुई थी. बस झारखंड के रास्ते पटना जा रही थी. देर रात औरंगाबाद ओवरब्रिज पार करने के बाद डाल्टनगंज रोड की तरफ बढ़ते ही बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई.
ट्रक की टक्कर से हादसे की आशंका : दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच बस के पलटने की वजह को लेकर चर्चा शुरू हो गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल के पास एक ट्रक खड़ा था. आशंका जताई जा रही है कि ट्रक की टक्कर लगने के बाद बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई.
पुलिस ने ट्रक से टक्कर की पुष्टि नहीं की : हालांकि, पुलिस ने फिलहाल ट्रक से बस की टक्कर होने की पुष्टि नहीं की है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद ट्रक का चालक और सहचालक फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है और दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच में जुटी है.
स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता : बस पलटने के बाद यात्रियों के अंदर फंसे होने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ राहत-बचाव में मदद की और बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. इसके बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया.
नगर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे : सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को एक-एक कर सदर अस्पताल पहुंचाया.
हादसे के बाद सड़क पर जुटी भीड़ : दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही. पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात सामान्य कराने की कोशिश की. दुर्घटना के कारण सड़क पर कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा.
अस्पताल पहुंचते ही शुरू हुआ इलाज : घायलों के सदर अस्पताल पहुंचते ही स्वास्थ्यकर्मियों ने तत्काल उपचार शुरू किया. दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी गौरव सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायल यात्रियों से मुलाकात कर उनका हाल जाना.
एसडीओ ने ली उपचार व्यवस्था की जानकारी : एसडीओ गौरव सिंह ने अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. आशुतोष कुमार से घायलों की स्थिति और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली. उन्होंने चिकित्सकों को घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
तीन गंभीर घायलों को जमुहार भेजा गया : चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीन गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जमुहार मेडिकल कॉलेज भेजने की सलाह दी. इनमें बस चालक भी शामिल बताया जा रहा है. अन्य घायल यात्रियों का सदर अस्पताल में उपचार किया गया.
''दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाने के साथ घटनास्थल की जांच कर रही है. ट्रक की भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है.''- बबन बैठा, नगर थानाध्यक्ष, औरंगाबाद
जांच के बाद साफ होगी दुर्घटना की असली वजह : पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही बस के पलटने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक और सहचालक के बारे में जानकारी जुटा रही है और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर दुर्घटना की जांच आगे बढ़ा रही है.
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