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बिहार के औरंगाबाद में यात्रियों से भरी बस पलटी, 20 घायल, हाइवे पर मची चीख पुकार

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद शहर में बुधवार देर रात यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसा रात करीब एक बजे ओवरब्रिज पार करने के बाद डाल्टनगंज मार्ग पर हुआ. बस वाराणसी से झारखंड के रास्ते पटना जा रही थी. दुर्घटना में करीब 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है.

औरंगाबाद में सड़क हादसा : बस के अचानक पलटते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया. बस के अंदर फंसे लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. हादसे की जोरदार आवाज से भी स्थानीय लोगों को दुर्घटना की जानकारी हुई. लोगों ने तत्काल राहत और बचाव शुरू कर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया.

बस पलटी 20 घायल : घायलों में अधिकतर औरंगाबाद जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. बस चालक समेत तीन लोगों की हालत गंभीर है. सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तीन गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमुहार मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. इनमें बस चालक भी शामिल बताया जा रहा है.

घायल यात्रियों की हुई पहचान : दुर्घटना में बघोई गांव निवासी महाराणा सिंह, सीमा कुमारी, बबलू कुमार, सत्य कुमार और बेलमती देवी घायल हुए हैं. भैरोपुर निवासी विजय तिवारी, छतरपुर निवासी मुर्तुजा अंसारी, बस चालक बबलू पांडेय और पिंटू पांडेय समेत अन्य यात्री भी चोटिल हुए हैं.

वाराणसी से पटना जा रही थी बस : बताया गया कि बस बुधवार शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पटना के लिए रवाना हुई थी. बस झारखंड के रास्ते पटना जा रही थी. देर रात औरंगाबाद ओवरब्रिज पार करने के बाद डाल्टनगंज रोड की तरफ बढ़ते ही बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई.

ट्रक की टक्कर से हादसे की आशंका : दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच बस के पलटने की वजह को लेकर चर्चा शुरू हो गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल के पास एक ट्रक खड़ा था. आशंका जताई जा रही है कि ट्रक की टक्कर लगने के बाद बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई.

पुलिस ने ट्रक से टक्कर की पुष्टि नहीं की : हालांकि, पुलिस ने फिलहाल ट्रक से बस की टक्कर होने की पुष्टि नहीं की है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद ट्रक का चालक और सहचालक फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है और दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच में जुटी है.

स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता : बस पलटने के बाद यात्रियों के अंदर फंसे होने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ राहत-बचाव में मदद की और बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. इसके बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया.