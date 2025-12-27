ETV Bharat / state

'सुनवाई के नाम पर तमाशा कर रहे डिप्टी CM',बिहार राजस्व सेवा संघ ने CM को लेटर लिखा

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और राजस्व सेवा संघ के बीच विवाद गहरा गया है. राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है.

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 27, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार राजस्व सेवा संघ ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार से शिकायत की. संघ ने विजय सिन्हा की ओर से की जाने वाली अमर्यादित टिप्पणी पर रोक लगाने की मांग की है. बता दें कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जिम्मे राजस्व विभाग भी हैं.

विभाग की गरिमा को ठेस: संघ ने आरोप लगाया है कि विजय सिन्हा सार्वजनिक मंचों से राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हैं. इस कारण विभाग की गरिमा को ठेस पहुंच रही है. इन दिनों डिप्टी सीएम की टिप्पणी का उपहास भी उड़ाया जा रहा है.

डिप्टी सीएम की गतिविधि गैरसंवैधानिक: सेवा संघ की ओर से पत्र में कहा गया कि मंत्री विभाग की गरिमा के वजाय बजने वाली तालियों को महत्व दे रहे हैं. ऐसे में यह प्राकृतिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं. संघ ने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम की गतिविधि गैरसंवैधानिक है.

बिहार राजस्व सेवा संघ का आवेदन
बिहार राजस्व सेवा संघ का आवेदन (Bihar Revenue Service Association)

लोकप्रियता के लिए इस तरह की टिप्पणी: संघ ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम अधिकारी को कहते हैं कि 'खड़े-खड़े सस्पेंड कर देंगे, ऑन द स्पॉट फैसला होगा.'. संघ की ओर से पत्र में कहा गया कि यह टिप्पणी नियम के अनुकूल नहीं है. ऐसा लोकप्रियता के लिए किया जाता है.

तमाशाई शैली में जनसंवाद: जनसंवाद को लेकर संघ ने कहा कि डिप्टी सीएम द्वारा आयोजित जन संवाद फील्ड ट्रायल और तमाशाई शैली की तरह है. इसमें कुछ वरीय अधिकारी भी शामिल हैं, जो विभागीय मंत्री का साथ देते हैं. इससे यह आशंका है कि संस्थागत संरक्षण के बदले लोकप्रियता को महत्व दिया जा रहा है.

सीएम से हस्तक्षेत्र की मांग: डिप्टी सीएम के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर संघ ने कहा कि इस तरह की घटना औपनिवेशिक काल की याद दिलायी है, जब अधिकारी संवाद नहीं करते थे, लेकिन दंड प्रदर्शन में रूचि रखते थे. संघ ने पूछा कि क्या इस तरह की जनता दरबार अन्य विभागों के लिए लगायी जा सकती है. संघ ने सीएम नीतीश कुमार से मामल में हस्तक्षेप करने की मांग की है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघ विभागीय कार्यकर्मों का वहिष्कार करेगा.

बिहार सरकार के लिए असहज स्थिति: इस पत्र के सामने आने के बाद राज्य सरकार के भीतर असहज स्थिति बनती दिख रही है. एक ओर उपमुख्यमंत्री खुद राजस्व विभाग के मंत्री हैं, वहीं दूसरी ओर उसी विभाग के अधिकारी उनके बयानों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं. फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय या उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा (ETV Bharat)

'बदनाम करने की साजिश': भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने राजस्व सेवा संघ के खिलाफ कड़ी आपत्ति जाहिर की है. कहा है कि यह पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है. उपमुख्यमंत्री लोकहित में काम कर रहे थे. भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री बेहतर काम कर रहे थे. उन्हें बदनाम करने की साजिश चल रही है.

"पार्टी विजय सिन्हा के साथ खड़ी है. उपमुख्यमंत्री ने लोकहित में बेहतर काम करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाई हैं. इससे विभाग में पारदर्शिता आ रही थी. बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं." -प्रभाकर मिश्रा, भाजपा प्रवक्ता

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

BIHAR REVENUE SERVICE ASSOCIATION
बिहार राजस्व सेवा संघ
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
DEPUTY CM VIJAY SINHA
VIJAY SINHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.