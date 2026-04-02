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बिहार का राजस्व 43,324 करोड़ पहुंचा, देश में कर संग्रह में बिहार चौथे स्थान पर, 9.20% का ग्रोथ

जानकारी देते मंत्री और सचिव ( ETV Bharat )

पटना : वाणिज्यकर विभाग ने वित्तिय वर्ष 2025-26 का अपना लेखा जोखा दिया है. जिसमें बताया गया कि देश में कर संग्रह में बिहार चौथे स्थान पर पहुंच गया है. इसकी जानकारी वित मंत्री बिजेंद्र यादव और अधिकारियों ने दी है. बिहार का राजस्व 43,324 करोड़ पहुंचा : वाणिज्य कर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसटी, वैट और अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व को मिलाकर 43,324 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह किया है. वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा है कि विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 43,324.79 करोड़ रुपये का संग्रह किया है, जो पिछले वर्ष से 4.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. विभाग ने पिछले वर्ष 2024-25 में 41,623.96 प्रतिशत का संग्रह किया था. वित्त विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह (ETV Bharat) '10.60 प्रतिशत की वृद्धि' : मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं सहित कई वस्तुओं पर जीएसटी स्लैब में कमी के बावजूद विभाग ने उच्च सकल संग्रह हासिल किया है. उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2024-25 की तुलना में सभी नकद संग्रह (एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर) में 10.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. ''बिहार की वृद्धि कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है. यह अनंतिम आंकड़े हैं क्योंकि पेशा कर के कारण संग्रह में वृद्धि हो सकती है, जिसके आंकड़े थोड़ी देरी से प्रदर्शित होंगे.''- बिजेंद्र यादव, वित्त मंत्री, बिहार GST संग्रह में जबरदस्त उछाल : मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी और विधानसभा चुनावों के बावजूद रिकॉर्ड राजस्व संग्रह के मामले में विभाग ने सराहनीय काम किया है. अकेले मार्च 2026 में, पिछले वर्ष के मार्च की तुलना में, बिहार में जीएसटी के तहत कुल कर संग्रह में इस वर्ष (2026) मार्च 2025 की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में वृद्धि पांच प्रतिशत रही.