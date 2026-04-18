बिहार में फिर हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों पर गिरी गाज, राज्य सरकारी सेवक नियमावली के तहत एक्शन
हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों पर भोजपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई का हंटर चलाया है. बिहार कर्मचारी नियमावली के तहत कार्रवाई हुई है. पढ़ें-
Published : April 18, 2026 at 1:13 PM IST
भोजपुर : विभागीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में भोजपुर जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने पांच राजस्व कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई विभागीय निर्देशों के आलोक में हड़ताल के जरिए सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण की गई है.
राजस्व कर्मचारी निलंबित : निलंबित किए गए राजस्व कर्मियों में श्रीमन नारायण शर्मा (राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय तरारी), चन्द्रशेखर चौबे (राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय बिहिया), संजय कुमार सिंह (राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय चरपोखरी), रंजीत कुमार (राजस्व कर्मचारी, उदवंतनगर, प्रतिनियुक्ति अंचल कार्यालय गड़हनी) तथा राहुल राय (राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय सदर आरा) शामिल हैं.
हड़ताल के जरिए सामूहिक अवकाश पर थे कर्मी : जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना सचिव के पत्र के आलोक में की गई है. पत्र में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ/संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा 11 फरवरी 2026 से हड़ताल/सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण विभागीय कार्यों में उत्पन्न व्यवधान को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश दिया गया था.
सरकारी सेवक नियमावली से की गई कार्रवाई : जांच में पाया गया कि संबंधित कर्मी बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम-8 के प्रतिकूल कार्य कर रहे थे. साथ ही उन्होंने वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की और लोक व्यवस्था से संबंधित कार्यों में बाधा उत्पन्न की, जो सेवा नियमों का उल्लंघन है. इसी के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 की कंडिका-1 के प्रावधानों के अनुसार सभी संबंधित कर्मियों को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
उप समाहर्ता कार्यालय से अटैच : निलंबन अवधि के दौरान सभी निलंबित कर्मियों का मुख्यालय संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में निर्धारित किया गया है. नई सरकार के गठन के बाद भी राजस्व कर्मी हड़ताल पर हैं और उनपर कार्रवाई रूक नहीं रही है. इसके पहले पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कई बार अपने विभाग को इस हड़ताल को लेकर काम पर लौटने का अल्टीमेटम भी दिया था.
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