ETV Bharat / state

बिहार के 74.36% पंचायत AI ऐप का कर रहे इस्तेमाल, देश में सभासार अपनाने में पांचवें स्थान पर राज्य

बिहार ने पंचायती राज में AI-आधारित 'सभासार' ऐप अपनाकर देश में पांचवां स्थान हासिल किया है. 74.36% ग्राम पंचायतों ने इसे लागू किया. पढ़ें खबर-

Bihar Sabhasar AI app
बिहार पंचायती राज विभाग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 19, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पंचायती राज संस्थानों में पारदर्शिता और आधुनिकीकरण की दिशा में बिहार एक बड़ी छलांग लगाते हुए देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायतों में एआई-आधारित 'सभासार' एप्लिकेशन को अपनाने के मामले में बिहार का स्थान देश में 5वां है. राज्य में पंचायती राज विभाग एआई टूल्स को अपनाकर बैठकों का सारांश तैयार कर लोगों को उपलब्ध करा रहा है.

74.36% पंचायतों ने लागू किया सभासार: राज्य के पंचायती राज विभाग की ओर से बताया गया है कि बिहार की कुल 5988 ग्राम पंचायतों में से 74.36 प्रतिशत ने इस नवीन तकनीक को अपना लिया है. यह एप्लिकेशन ग्राम सभा और पंचायत समितियों की कार्यवाही के दस्तावेजीकरण का तरीका बदल रहा है. 'सभासार' एप्लिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक उन्नत उपकरण है.

13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है ये ऐप: यह ऐप ग्राम सभा की बैठकों की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को स्वचालित रूप से पाठ में बदल देता है. इसके साथ ही यह बैठक के मुख्य अंशों का सारांश भी तैयार करता है और जरूरत पड़ने पर विभिन्न भाषाओं में अनुवाद का काम भी करता है. यह एप्लिकेशन 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है.

एआई तकनीक निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका: इस उपलब्धि को राज्य सरकार ने ग्रामीण स्तर पर तकनीकी समावेशन और पारदर्शी शासन प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश के अनुसार यह आंकड़ा दर्शाता है कि बिहार की ग्राम पंचायतें एआई तकनीक का उपयोग करने और नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं. केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित 'इंडिया एआई मिशन' इस एप्लिकेशन के लिए आधारभूत संरचना और उत्पन्न डेटा के प्रबंधन की नोडल एजेंसी है.

"यह आंकड़ा दर्शाता है कि बिहार की ग्राम पंचायतें एआई तकनीक का उपयोग करने और नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं."-दीपक प्रकाश, मंत्री , पंचायती राज

टॉप 5 राज्यों की सूची: ग्राम पंचायतों द्वारा सभासार को सर्वाधिक अपनाने वाले शीर्ष पांच राज्यों की सूची में तमिलनाडु 95.12 प्रतिशत के साथ पहले. ओडिशा 91.83 प्रतिशत के साथ दूसरे और त्रिपुरा 88.86 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है. छत्तीसगढ़ 74.50 प्रतिशत के साथ चौथे और बिहार 74.36 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है.

क्या है इस पहल का उद्देश्य: पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि विभाग लगातार ग्राम पंचायतों को इस एप्लिकेशन के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित और जागरूक कर रहा है. इस पहल का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त, जवाबदेह के साथ डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाना है.

ये भी पढ़ें-

पंचायती राज व्यवस्था में बिहार का बड़ा योगदान, देश में पहली बार नीतीश सरकार ने महिलाओं को दिया था 50% आरक्षण

अब ग्राम पंचायतों के तेजी होंगे काम, 8298 निम्नवर्गीय लिपिकों होंगे बहाल, BPSC को भेजी अधियाचना

TAGGED:

पंचायती राज विभाग
BIHAR RANKS FIFTH
SABHASAR AI APP FOR PANCHAYATS
SABHASAR AI APP
BIHAR SABHASAR AI APP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.