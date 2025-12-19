ETV Bharat / state

बिहार के 74.36% पंचायत AI ऐप का कर रहे इस्तेमाल, देश में सभासार अपनाने में पांचवें स्थान पर राज्य

पटना: पंचायती राज संस्थानों में पारदर्शिता और आधुनिकीकरण की दिशा में बिहार एक बड़ी छलांग लगाते हुए देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायतों में एआई-आधारित 'सभासार' एप्लिकेशन को अपनाने के मामले में बिहार का स्थान देश में 5वां है. राज्य में पंचायती राज विभाग एआई टूल्स को अपनाकर बैठकों का सारांश तैयार कर लोगों को उपलब्ध करा रहा है.

74.36% पंचायतों ने लागू किया सभासार: राज्य के पंचायती राज विभाग की ओर से बताया गया है कि बिहार की कुल 5988 ग्राम पंचायतों में से 74.36 प्रतिशत ने इस नवीन तकनीक को अपना लिया है. यह एप्लिकेशन ग्राम सभा और पंचायत समितियों की कार्यवाही के दस्तावेजीकरण का तरीका बदल रहा है. 'सभासार' एप्लिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक उन्नत उपकरण है.

13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है ये ऐप: यह ऐप ग्राम सभा की बैठकों की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को स्वचालित रूप से पाठ में बदल देता है. इसके साथ ही यह बैठक के मुख्य अंशों का सारांश भी तैयार करता है और जरूरत पड़ने पर विभिन्न भाषाओं में अनुवाद का काम भी करता है. यह एप्लिकेशन 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है.

एआई तकनीक निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका: इस उपलब्धि को राज्य सरकार ने ग्रामीण स्तर पर तकनीकी समावेशन और पारदर्शी शासन प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश के अनुसार यह आंकड़ा दर्शाता है कि बिहार की ग्राम पंचायतें एआई तकनीक का उपयोग करने और नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं. केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित 'इंडिया एआई मिशन' इस एप्लिकेशन के लिए आधारभूत संरचना और उत्पन्न डेटा के प्रबंधन की नोडल एजेंसी है.

