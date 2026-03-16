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बिहार राज्यसभा चुनाव: 5वीं सीट पर NDA और महागठबंधन को बराबर वोट आए तो कैसे होगा हार-जीत का फैसला?

एनडीए के पास 202 विधायक: 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं. 41 के मुताबिक एनडीए को पांचों सीटों पर कब्जा बनाए रखने के लिए 205 विधायकों का समर्थन चाहिए. ऐसे में एनडीए चार सीटों पर तो आसानी से जीत हासिल कर लेगा लेकिन पांचवीं सीट के लिए उन्हें 3 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी.

इसको ऐसे समझ जा सकता है कि बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं. इन 243 विधायकों में पांच राज्यसभा सीट पर चुनाव होने हैं. एक सीट के लिए 40.5 विधायक चाहिए. राउंड फिगर की बात करें तो एक सीट के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए.

राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया: राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर वोटिंग नहीं होती है. यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है. जिसे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं. राज्यसभा चुनाव में एकल संक्रमण्य मत प्रणाली यानी की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होता है. इसमें विधानसभा के चुने गए प्रतिनिधि यानी विधायक मतदान के दौरान मतपत्र पर अपनी पसंद के मुताबिक उम्मीदवार को वरीयता के मुताबिक वोट देते हैं. जैसे 1..2..3.. वरीयता होती है वैसे ही वोट डाले जाते हैं.

पटना: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है. एनडीए में तो एकजुटता दिखी लेकिन महागठबंधन बिखर गया. आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट अमरेंद्र धारी सिंह के लिए भले ही एआईएमआईएम के 5 विधायकों का समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली हो लेकिन अपने ही खेमे को संभाल कर नहीं रख पाए. आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक मतदान करने नहीं आए. जिस वजह से आंकड़े के खेल में 5वीं सीट फंसती दिखाई दे रही है. मुमकिन है कि दोनों गठबंधन के प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिले. अगर ऐसी नौबत आई तो बड़ा सवाल है कि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे?

महागठबंधन के 35 विधायक: वहीं, दूसरी तरफ महागठबंधन के पास 35 सीटें हैं. अब एआईएमआईएम ने अपनी 5 विधायकों का समर्थन दे दिया और बहुजन समाज पार्टी एक वोट दे दिया है. सबकुछ ठीक रहता है तो महागठंबधन के उम्मीदवार एडी सिंह की जीत हो जाती लेकिन, एक आरजेडी और दो कांग्रेस के विधायक वोट देने नहीं पहुंचे. ऐसे में महागठबंधन को जीत के लिए 3 अतिरिक्त वोट की जरूर होगी. वहीं, एनडीए के भी 38 वोट ही हो रहे हैं. यानी दोनों के पास बराबर-बराबर वोट हैं.

एडी सिंह के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

टाई हुआ तो कैसे होगा फैसला?: जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो काम आती है वरीयता वाली वोटिंग. जैसे एनडीए ने अपने चार उम्मीदवारों को पहली वरीयता दी है तो दूसरी वरीयता अपने पांचवें उम्मीदवार को देंगे. चूकि एनडीए की बिहार विधानसभा में बहुमत है तो पांचवे उम्मीदवार को द्वितीय वरीयता में 164 वोट मिलेंगे. ऐसे में एनडीए की जीत सुनिश्चित हो जाएगी. वहीं, महागठबंधन के भी 38 विधायक ही पहुंचे तो उनकी दूसरी वरीयता भी 38 ही रहेगी. ऐसे में महागठबंधन की हार हो जाएगी.

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव में पहले यह भी देखा जाता है कि पूरी संख्या जो कि बिहार विधानसभा की 243 है, उसमें कितने विधायक पहुंचे हैं? यदि तीन विधायक नहीं पहुंचे हैं तो विधानसभा की पूरी संख्या 240 मानी जाएगी और गिनती इतने ही वोटों पर होगी.

"तीन विधायकों की गैरमौजूदगी की स्थिति में एक सीट के लिए 40 वोट की जरूरत पड़ेगी. चूकि पांचवीं सीट के लिए दोनों पक्ष 38-38 ही हैं तो द्वितीय वरीयता की वोटिंग गिनी जाएगी, ऐसे में एनडीए की बहुमत है तो एनडीए के तरफ से 164 विधायकों ने दूसरी वरीयता अपने पांचवें उम्मीदवार को दिया होगा तो, उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी."- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

अरुण पांडे ने ये भी बताया कि पूरी वोटिंग होने के बाद सबसे पहले यह देखा जाता है कितने वैलिड वोट पड़े हैं? राज्यसभा चुनाव में मतदान करने से पहले विधायक अपने पोलिंग एजेंट को दिखाते हैं कि वह किन्हें वोट कर रहे हैं. पहली वरीयता किसे दे रहे हैं, दूसरी वरीयता किसे दे रहे हैं? इसमें कैंडिडेट के नाम के आगे वरीयता लिखी जाती है और उसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से एक पेन मुहैया कराया जाता है. यदि विधायक उसमें कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनके वोट को निरस्त कर दिया जाता है और उसकी गिनती नहीं होती है.

कौन-कौन हैं प्रत्याशी?: भारतीय जनता पार्टी से नितिन नबीन और शिवेश कुमार राम, जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर के अलावे राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए समर्थित कैंडिडेट हैं. वहीं महागठबंधन खेमे से आरजेडी ने अमरेंद्र धारी सिंह को कैंडिडेट बनाया है. उनको एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन हासिल है.

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