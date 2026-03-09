ETV Bharat / state

राज्यसभा की पांचवीं सीट पर भी कब्जा जमाने के लिए बिहार आ रहे हैं BJP के ये दो दिग्गज

बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव है. उससे ठीक पहले बीजेपी ने दो नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. पढ़ें..

Nitin Nabin
नितिन नबीन (सौ. नितिन नबीन एक्स)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 9, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है. 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं. जिस पांचवीं सीट के लिए जोर-आजमाइश है, उस पर आरेजडी और बीजेपी के बीच लड़ाई है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है.

बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक: बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अलग-अलग राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देश पर पत्र जारी किया गया है. इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी की है.

Bihar Rajya Sabha Election
बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक (ETV Bharat)

पर्यवेक्षक के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी: भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक बिहार में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी के लिए दो वरिष्ठ नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा को ये जिम्मेदारी मिली है. दोनों नेता राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी की रणनीति, विधायकों के समन्वय और मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे.

कौन हैं दोनों पर्यवेक्षक?: विजय शर्मा छत्तीसगढ़ा के उप-मुख्यमंत्री हैं, जबकि हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय राज्यमंत्री हैं. इन दोनों पर बीजेपी के दोनों प्रत्याशी नितिन नबीन और शिवेश कुमार राम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी होगी. हालांकि नितिन नबीन की जीत सुनिश्चित है, असल चुनौती शिवेश राम के लिए है. उनको जीत के लिए 3 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी.

BIHAR RAJYA SABHA ELECTION
विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)

प्रेम रंजन पटेल का दावा: बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने दावा किया है कि पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है. उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी पांचों प्रत्याशी की जीत होगी, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है. उन्होंने संकेत दिया कि महागठबंधन और विपक्ष के कई विधायक संपर्क में हैं. इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी.

"चुनाव की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. बिहार में हम ने पांच सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. सभी सीटों पर हमारी जीत हो, इसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया को देखना भी का काम है. सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत होगी."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

कौन-कौन हैं कैंडिडेट?: राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं. बीजेपी से नितिन नबीन और शिवेश राम हैं. जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर हैं, जबकि आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं. वहीं आरजेडी से अमरेंद्र धारी सिंह मैदान में हैं.

Bihar Rajya Sabha Election
नितिन नबीन और शिवेश राम हैं बीजेपी कैंडिडेट (सौ. नितिन नबीन एक्स)

क्या है राज्यसभा का गणित?: राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है. एनडीए के पास 202 विधायक हैं. ऐसे में 4 सीटों पर जीत के बाद 38 वोट बचेंगे. लिहाजा उसे 5वीं सीट पर जीत के लिए 3 अतिरिक्त वोट की दरकार होगी. उधर आरजेडी को महागठबंधन के 35 विधायकों का सपोर्ट है. ऐसे में उसे जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोट चाहिए. 16 मार्च को चुनाव के दौरान एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक के निर्णय पर हार-जीत का फैसला होगा. हालांकि एनडीए का दावा है कि विपक्ष के कई विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे.

