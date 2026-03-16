ETV Bharat / state

Bihar Rajya Sabha Elections : BSP विधायक सतीश यादव ने बताया किसे किया वोट?

जीत के लिए 41 वोट का गणित : बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं और राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव हो रहा है. चुनावी गणित के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 41 वोट की जरूरत है. यही वजह है कि चार सीटों का समीकरण लगभग साफ माना जा रहा है, लेकिन पांचवीं सीट के लिए वोटों का संतुलन बेहद अहम हो गया है.

''संविधान और लोकतंत्र को बचाने और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए हमने महागठबंधन को समर्थन दिया है.'' - सतीश यादव, बसपा विधायक

BSP विधायक ने बताया किसे दिया वोट? : इस बीच AIMIM के पांच विधायकों ने महागठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की है. वहीं बसपा के एकमात्र विधायक सतीश यादव ने भी महागठबंधन के पक्ष में वोट देने की बात कही है. बसपा के एकमात्र विधायक ने यह भी कहा कि उनके बारे में भी खबर चलाई जा रही थी कि वह गायब हैं, जबकि वह अपने क्षेत्र में थे और आज मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे हैं.

क्या कहता है सियासी गणित : राजनीतिक समीकरण के मुताबिक एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं. ऐसे में 41-41 वोट के हिसाब से एनडीए की चार सीटें लगभग तय मानी जा रही हैं. चार सीट जीतने के बाद एनडीए के पास 38 वोट बचते हैं, जबकि पांचवीं सीट जीतने के लिए 3 और वोटों की जरूरत पड़ेगी. दूसरी ओर महागठबंधन के पास करीब 35 विधायक हैं. ऐसे में उन्हें एक सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी.

5 सीटों के लिए मैदान में 6 उम्मीदवार : इस चुनाव में कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं. NDA ने पांच उम्मीदवारों राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, शिवेश कुमार, जदयू की ओर से सीएम नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा को मैटीन में उतारा है. वहीं महागठबंधन की ओर से राजद के एडी सिंह चुनावी मैदान में हैं.

इफ्तार कूटनीति भी चर्चा में : राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि रविवार को तेजस्वी यादव AIMIM की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे. इसके बाद राजद ने दावा किया कि AIMIM के पांचों विधायक महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देंगे. बसपा विधायक ने भी कहा कि वे महागठबंधन को समर्थन कर रहे हैं. ऐसे में एक सीट महागठबंधन जीत सकता है.

शाम तक आएंगे नतीजे : मतदान की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी. इसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और देर शाम तक परिणाम सामने आ जाएंगे. इस चुनाव में राजनीतिक दलों की खास नजर पांचवीं सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यही सीट तय करेगी कि इस मुकाबले में किस गठबंधन का पलड़ा भारी रहता है.

इन खबरों को भी पढ़िए-