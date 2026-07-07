बिहार में आंधी-तूफान के साथ आज होगी भारी बारिश, अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले पांच दिनों में कई जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी दी गई.
Published : July 7, 2026 at 9:59 AM IST
पटना: मंगलवार (7 जुलाई) को पूरे बिहार में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी पटना समेत लगभग सभी जिलों में दिनभर काले बादल छाए रह रहे हैं. इसके साथ ही तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही है. वहीं बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है.
5 जिलों में भयंकर बारिश की आशंका: मौसम विभाग के अनुसार, पांच जिलों किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान ओले गिरने की संभावना जतायी गई है. पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना, सासाराम, बक्सर और औरंगाबाद समेत कई जिलों में बारिश हुई है. सोमवार को दोपहर बाद पटना, बांका, नालंदा और जमुई में तेज हवा के साथ बारिश हुई. लगातार बारिश होने से राज्य का तापमान 1-3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गया है.
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अगले 5 दिनों में कैसा रहेगा मौसम?: मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 5 दिनों तक कुछ ऐसा ही मौसम बना रहेगा. विभाग की मानें तो 8 जुलाई को भी पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 9 जुलाई को शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार,मधेपुरा और पूर्णिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बाकी के जिसों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
10 जुलाई को पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में भयंकर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बाकी के जिलों के लिए येलो अलर्ट है. इस दौरान पूरे दिन बादल छाए रह सकते हैं. कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है. इसके बाद 11 और 12 जुलाई को भी पूरे बिहार में येलो अलर्ट है.
बिहार में मानसून एक्टिव: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसूनी ट्रफ लाइन बिहार के साथ ही पूर्वी भारत में नमी पहुंचा रहा है. इसके साथ ही उत्तर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है. इसके प्रभाव से ही बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है. गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है.
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