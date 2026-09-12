बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, कटिहार में टूटी पटरी से गुजरी डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस
बिहार के कटिहार रेल मंडल में टूटी हुई पटरी से एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने के बाद रेल अधिकारियों के हाथ पांव फूल गये. रिपोर्ट- मनीष ठाकुर
Published : September 12, 2026 at 8:21 AM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के सेमापुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रैक के एक टूटे हुए हिस्से के ऊपर से गुजरी. ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों के साथ होने वाले एक हादसे को टाल दिया गया.
टूटी पटरी से गुजरी डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस
रेल अधिकारियों ने बताया कि, ट्रेन नंबर 15904, डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीजन के कटिहार-बरौनी सेक्शन पर सेमापुर स्टेशन के यार्ड एरिया में घुस रही थी, तभी सुबह करीब 9 बजे उसे पटरी में एक गंभीर दरार (रेल फ्रैक्चर) का सामना करना पड़ा.
इंजन और उसके ठीक पीछे वाला कोच खराब हिस्से के ऊपर से गुजर चुके थे, तभी लोको पायलट को ट्रेन के नीचे से जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी.
ट्रेन ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक
संभावित खतरे को भांपते हुए पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ट्रेन को रोक दिया. इसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन गार्ड और सेमापुर स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी. एक बड़ा हादसा टलने की मुख्य वजह उस समय ट्रेन की धीमी गति थी.
सेमापुर में शंटिंग लाइन पर जानी थी ट्रेन
डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को सेमापुर में एक लूप या शंटिंग लाइन पर डायवर्ट किया जाना था, ताकि पीछे से आ रही राजधानी एक्सप्रेस उसे ओवरटेक कर सके. नतीजतन, स्टेशन में घुसते समय ट्रेन पहले से ही धीमी गति से चल रही थी.
ट्रेन के पटरी से उतरने का बड़ा खतरा हो सकता था
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ''अगर ट्रेन अपनी सामान्य गति से चल रही होती तो टूटी हुई पटरी के कारण ट्रेन के पटरी से उतरने का बड़ा खतरा हो सकता था. खराब पटरी का पता चलते ही रेलवे अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की.''
तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे
इस दौरान खबर की सूचना पर सीडब्ल्यूसीआई प्रेम प्रकाश, यूएसडी अमृत सागर और बिहपुर-सेमापुर आरपीएफ आउटपोस्ट के इंचार्ज मनोज कुमार सिंह, एक तकनीकी टीम और सुरक्षा कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.
ट्रेन दो घंटे तक उसी जगह पर खड़ी रही
रेलवे इंजीनियरों ने शुरू में अस्थायी उपाय के तौर पर क्लैंप और फिशप्लेट लगाकर खराब हिस्से को सुरक्षित किया. जब पटरी को सुरक्षित किया जा रहा था, तब डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस लगभग दो घंटे तक उसी जगह पर खड़ी रही.
अस्थायी मरम्मत के बाद रेल परिचालन शुरू
अस्थायी मरम्मत पूरी होने और पटरी को आवाजाही के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ट्रेन को सीमित गति से आगे बढ़ने की अनुमति दी गई. ट्रेन के प्रभावित हिस्से को सुरक्षित रूप से पार करने के बाद, इंजीनियरिंग टीम ने रेल के टूटे हुए हिस्से की वेल्डिंग करके स्थायी मरम्मत की.
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