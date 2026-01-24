ETV Bharat / state

बिहार की बिजली अब 'A' क्लास, देश की टॉप कंपनियों में शुमार हुई NBPDCL और SBPDCL

बिहार की NBPDCL और SBPDCL ने PFC की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग में 'A' ग्रेड हासिल किया. NBPDCL का 82.02 अंक के साथ 13वां स्थान. पढ़ें-

बिहार विद्युत वितरण कंपनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 24, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
पटना: देशभर में एक बार फिर बिहार की दोनों विद्युत वितरण कंपनियों ने अपने उत्कृष्ट वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से जारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग एवं रैंकिंग रिपोर्ट में ‘A’ ग्रेड प्रदान किया गया है.

टॉप कंपनियों में शुमार NBPDCL और SBPDCL: बिहार को मिली राष्ट्रीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की विद्युत वितरण कंपनियां आमजन को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति कर रही है.

"कंपनियां अपनी कार्य प्रणाली और दक्षता में भी लगातार सुधार कर रही हैं. आने वाले वर्षों में दोनों कंपनियां ‘A+’ रेटिंग हासिल करने में सफल होंगी."- बिजेंद्र प्रसाद, ऊर्जा मंत्री, बिहार सरकार

Bihar DISCOMs secure A grade
14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग (ETV Bharat)

निरंतर प्रयास का परिणाम: ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल द्वारा इंटीग्रेटेड रेटिंग में प्राप्त ‘A’ ग्रेड बिहार के विद्युत वितरण क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का उत्साहवर्धक प्रमाण है. उन्होंने कहा कि परिचालन दक्षता, वित्तीय अनुशासन, डिजिटल पहलों और उपभोक्ता-केंद्रित सेवाओं पर किए गए लक्षित प्रयास अब ठोस परिणाम दे रहे हैं.

"आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार तथा उपभोक्ता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए टेक्निकल समाधान अपनाए जाते रहेंगे. हमारा प्रयास है कि बिहार की डिस्कॉम्स देश की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली यूटिलिटीज में लगातार अपनी स्थिति मजबूत करें."-मनोज कुमार सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग

एनबीपीडीसीएल का बेहतर प्रदर्शन: एनबीपीडीसीएल ने 82.02 अंक प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन में ‘A’ ग्रेड हासिल किया है. कंपनी ने देश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों में 13वां स्थान जबकि राज्य-स्वामित्व वाली यूटिलिटीज में 7वां स्थान प्राप्त किया है. यह प्रदर्शन कंपनी के पिछले ‘B’ ग्रेड की तुलना में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. बिलिंग और संग्रहण दक्षता, एटी एंड सी हानि में कमी, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और सुदृढ़ शासन प्रणाली के चलते यह सुधार संभव हो सका है.

Bihar DISCOMs secure A grade
बिहार को ए ग्रेड (ETV Bharat)

एसबीपीडीसीएल ने भी लगाई बड़ी छलांग: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 67.37 अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर ‘A’ ग्रेड हासिल किया है. कंपनी को सभी डिस्कॉम्स में 20वां स्थान और राज्य-स्वामित्व वाली यूटिलिटीज में 12वां स्थान मिला है.

65 डिस्कॉम्स का हुआ मूल्यांकन: पीएफसी द्वारा देशभर की कुल 65 विद्युत वितरण कंपनियों का 100 अंकों के पैमाने पर मूल्यांकन किया गया. इसमें एसीएस-एआरआर गैप, बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता, वितरण हानि, अनुदान निर्भरता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस समेत कई महत्वपूर्ण मानदंडों को शामिल किया गया था.

उच्च प्रदर्शन की श्रेणी में बिहार: प्राप्त अंकों के आधार पर एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल दोनों को ‘अत्यंत उच्च वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन’ की श्रेणी में रखा गया है. यह उपलब्धि बिहार सरकार और ऊर्जा विभाग द्वारा किए जा रहे निरंतर सुधारात्मक प्रयासों, पारदर्शी कार्यप्रणाली और उपभोक्ता-केंद्रित सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

