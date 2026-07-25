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'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी मंत्रिमंडल को पहली शिकस्त' RJD की प्रतिक्रिया

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आरजेडी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे मोदी मंत्रिमंडल को पहली शिकस्त करार दिया है. पढ़ें..

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 25, 2026 at 3:42 PM IST

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पटना: NEET-UG विवाद और देशभर में छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है. इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी मंत्रिमंडल को पहली शिकस्त मिली है.

मोदी मंत्रिमंडल को पहली शिकस्त- मनोज झा: मनोज झा ने कहा, आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है और ये एक हठधर्मी और अहंकार का जो पूरा आवरण लेकर मोदी जी का मंत्रिमंडल चल रहा था. आज उसको पहली शिकस्त मिली है. शिकस्त युवाओं के जोश की वजह से.

RJD की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

"उनके सवालों की वजह से और एक जो प्रतिमान है जो एक लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का अकाउंटेबिलिटी का प्रतिमान था जिसको ये लोग खत्म कर रहे थे. मैं समझता हूं छात्र युवाओं ने यह हासिल किया. कहानी यह पूरी की पूरी प्रक्रिया यहां खत्म नहीं होती है."- मनोज झा, आरजेडी सांसद

'एंटी नेशनल न कहें': उन्होंने आगे कहा कि एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर प्रणाली, उत्तरदायित्व से भरी प्रणाली का निर्माण हो और इस तरह के तमाम जब सवाल पूछे जाएं तो उन्हें एंटी नेशनल न कहें. राष्ट्र से मुहब्बत थी इसलिए लोग अपनी चिंता परेशानी छोड़कर अलग-अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद करते रहे. उन सब के जज्बे को सलाम, आगे लड़ाई और भी है जिंदाबाद.

चिंगारी की आग सत्ता को महसूस हुई- एजाज अहमद: वहीं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज एहमद ने कहा कि धर्मेंद प्रधान का इस्तीफा छात्र आंदोलन और विपक्षी दलों के दबाव का नतीजा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने इतनी किरकिरी करवा करके, इतना छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करवा करके, छात्रों के जनाक्रोश को आपने तब महसूस किया जब देश भर में आज जो जन आंदोलन खड़ा हुआ और उस जन आंदोलन की चिंगारी कहीं न कहीं सत्ता को भी महसूस हुई.

"सत्ता को इस बात का अहसास हो गया कि चाहे कितना भी दबाव बना ले, उसके बावजूद भी अब छात्र आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है. उस जन आंदोलन को सत्ता पक्ष दबा नहीं पा रहा था, इसीलिए मजबूरी वश शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है. प्रधानमंत्री जी, इस मामले में जो नीट की परीक्षा में धांधली हुई है और जो अन्य परीक्षाओं में पेपर लिक हो रहे हैं, सारे का जांच होना चाहिए और सारे मामले तथ्यों के साथ सामने आने चाहिए."- एजाज एहमद, प्रदेश प्रवक्ता,आरजेडी

सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को पद से इस्तीफा दे देने की जानकारी अपने एक्स अकाउंट में दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जंतर-मंतर और देशभर की स्थिति का फायदा देश-विरोधी तत्व न उठा सकें, देश एकजुट रहे और भारत के छात्र कानूनी मुश्किलों में न फंसें बल्कि अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें, मैंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

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