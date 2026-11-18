Explainer: प्रशांत किशोर का 32 प्रतिशत वोट प्लान, क्या बदल जाएगा बिहार की 150 विधानसभा सीटों पर खेल?
Prashant Kishor Bihar Strategy: क्या 2030 में बिहार का सत्ता पलट जाएगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रशांत किशोर की नजर 32% वोट पर है. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 18, 2026 at 8:58 PM IST
पटना: पिछले तीन दशक से भी अधिक समय से बिहार में सवर्ण समाज का कोई बड़ा नेता नहीं है, जो एकतरफा वोट का ट्रांसफर कर सके. यूजीसी के नए कानून से अपर कास्ट इन दिनों भाजपा से नाराज है. अपर कास्ट की वोट पर प्रशांत किशोर की नजर साफ दिख रही है और अपर कास्ट को भी प्रशांत किशोर में एक उम्मीद दिखाई दे रही है.
सवर्ण नेताओं से बढ़ती मुलाकातें
प्रशांत किशोर की हाल की गतिविधियों को देखें तो वे ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित सभा में जा रहे हैं और सवर्ण समाज के कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं. वे भाजपा के सवर्ण समाज से आने वाले बड़े नेताओं से भी मिल रहे हैं. हाल में भूमिहारों के बड़े नेता सीपी ठाकुर और विजय सिन्हा के साथ मिलते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.
32 प्रतिशत वोटों का नया समीकरण
बिहार में 15% अपर कास्ट और 17% से अधिक अल्पसंख्यक यानी 32% वोट विधानसभा चुनाव में डेढ़ सौ सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं. वहीं लोकसभा चुनाव में भी यह समीकरण 25 से 30 सीटों पर असर डाल सकता है. अल्पसंख्यक पहले से ही बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और बीजेपी को हराने के लिए वे प्रशांत किशोर का साथ मजबूती से दे सकते हैं.
MLC और उपचुनाव बदलाव के संकेत
बिहार के अपर कास्ट वोटरों की नाराजगी बांकीपुर उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में साफ दिखी है. विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर को बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद बांकीपुर उपचुनाव में वे खुद जीते और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी उनकी पार्टी को जीत मिली है. वहीं दरभंगा स्नातक और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद ने अपर कास्ट उम्मीदवार उतार कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है.
भाजपा से क्यों खिसक रहा कोर वोटर
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है, प्रशांत किशोर बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं. 2025 में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद के चुनाव में बांकीपुर उपचुनाव में खुद चुनाव जीते और एमएलसी चुनाव में भी दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उनकी पार्टी को जीत मिली है और सभी जगह कड़ी चुनौती भी दी है. यहां तक कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद ने अपर कास्ट के उम्मीदवार को उतार कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया और उम्मीदवार जीते भी हैं.
"लालू प्रसाद के सत्ता में आने के बाद सवर्ण समाज का वोट बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया. बिहार में 15% के करीब सवर्ण समाज का वोट है, जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है. लेकिन यूजीसी के नए कानून के कारण बीजेपी से यह वोट अब खिसक रहा है और सभी दलों की नजर इस वोट पर है." -प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
नए ध्रुवीकरण की कोशिश
वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है, इन दिनों प्रशांत किशोर का बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रहा है. विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद उन्हें लगता होगा कि सत्ता पक्ष के साथ संबंध बेहतर रहेगा तो अपने क्षेत्र के लिए अधिक काम कर सकेंगे. यह भी एक कारण हो सकता है क्योंकि बिहार में अब तक उन्होंने सभी की आलोचना ही की है, तो अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं.
"एक दूसरा बड़ा कारण सवर्ण समाज का वोट भी हो सकता है क्योंकि सवर्ण समाज इन दिनों सत्ताधारी दल से नाराज है. तो प्रशांत किशोर की एक नए ध्रुवीकरण की कोशिश भी हो सकती है और इसलिए सवर्ण समाज के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं क्योंकि मुस्लिम से भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो एक नया समीकरण आने वाले दिनों में वह तैयार कर सकते हैं." -प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार
2029 और 2030 की तैयारी
राजनीतिक विशेषज्ञ केके लाल का कहना है, प्रशांत किशोर 2029 और 2030 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. उससे पहले पंचायत चुनाव भी होगा और उसमें भी अपने लोगों को उतारेंगे क्योंकि दलगत चुनाव नहीं होता है, उसके बावजूद चाहेंगे कि उनके कार्यकर्ता और नेता जीत कर आएं और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं. लेकिन उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होगा और फिर उसके बाद 2030 में विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव प्रशांत किशोर के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं.
"प्रशांत किशोर कहते भी रहे हैं कि 10 साल बिहार में देंगे. यदि दोनों चुनाव में जनसुराज का प्रदर्शन बेहतर हुआ तो प्रशांत किशोर बिहार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे यह तय है. और इसीलिए इन दिनों सवर्ण समाज के वोट पर उनकी नजर है." -केके लाल, राजनीतिक विशेषज्ञ
राजनीतिक विशेषज्ञ केके लाल कहते हैं कि, सवर्ण समाज का कोई बड़ा नेता पिछले तीन दशक में नहीं रहा है, तो उस वर्ग के एक बड़े नेता बनने की कोशिश है. साथ ही अल्पसंख्यकों के साथ एक नया समीकरण देकर विपक्ष की चुनौती बढ़ा सकते हैं.
जन सुराज ने जाति-धर्म की राजनीति से किया इनकार
प्रशांत किशोर के बीजेपी नेताओं से मिलने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन जन सुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी ललन कुमार ने इस पर सफाई दी है. उनका कहना है, "हम लोग जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं. हम लोग समाज के मुद्दे और उनके समाधान की बात करते हैं. 2029 और 2030 की तैयारी तो लगातार चल रही है और आज भी मधुबनी में प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में हम लोग शामिल हैं."
आरजेडी ने लगाया परसेप्शन बनाने का आरोप
इस पूरे घटनाक्रम पर आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन अपना अलग दावा कर रहे हैं. उनका कहना है, "सवर्ण समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन इन दिनों नाराज है. प्रशांत किशोर इस अभियान में लगे हुए हैं कि वह वोटर राजद की तरफ नहीं चला जाए.
"हाल में एमएलसी चुनाव में राजद ने इसी समाज से आने वाले उम्मीदवार को खड़ा किया और जनता ने वोट भी दिया है. राजद के खिलाफ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई है." -चितरंजन गगन, प्रवक्ता, आरजेडी
भाजपा ने बांकीपुर की जीत को बताया एक्सीडेंटल
प्रशांत किशोर की गतिविधियों पर बीजेपी की भी नजर है, लेकिन पार्टी फिलहाल इसे गंभीरता से नहीं ले रही है. भाजपा प्रवक्ता पंकज सिंह का कहना है, "हम तो सबको लेकर चलते हैं. बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर एक्सीडेंटल जीत गए हैं, लेकिन उनका बिहार में कोई वजूद नहीं है. हम लोगों को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है."
प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर
प्रशांत किशोर जन सुराज के संयोजक हैं और इनका जन्म रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2011 से चुनाव प्रचारक के रूप में की थी. इन्होंने बिहार के साथ-साथ गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में नेताओं के लिए प्रचार किया और उनकी सरकार बनाने में मदद की.
पदयात्रा से पार्टी गठन और उपचुनाव में जीत
चुनाव प्रचारक के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार का रुख किया और 2 अक्टूबर 2022 को मोतिहारी के भितिहरवा गांधी आश्रम से जन सुराज पदयात्रा शुरू की. ठीक दो साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को पटना के गांधी मैदान में जन सुराज को पार्टी घोषित किया. बिहार विधानसभा उपचुनाव 2026 में वे बांकीपुर से खुद खड़े हुए और बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा (44,827 वोट) को 64,151 वोट पाकर करीब 19 हजार मतों से हराया.
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