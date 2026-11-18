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Explainer: प्रशांत किशोर का 32 प्रतिशत वोट प्लान, क्या बदल जाएगा बिहार की 150 विधानसभा सीटों पर खेल?

पटना: पिछले तीन दशक से भी अधिक समय से बिहार में सवर्ण समाज का कोई बड़ा नेता नहीं है, जो एकतरफा वोट का ट्रांसफर कर सके. यूजीसी के नए कानून से अपर कास्ट इन दिनों भाजपा से नाराज है. अपर कास्ट की वोट पर प्रशांत किशोर की नजर साफ दिख रही है और अपर कास्ट को भी प्रशांत किशोर में एक उम्मीद दिखाई दे रही है.

प्रशांत किशोर की हाल की गतिविधियों को देखें तो वे ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित सभा में जा रहे हैं और सवर्ण समाज के कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं. वे भाजपा के सवर्ण समाज से आने वाले बड़े नेताओं से भी मिल रहे हैं. हाल में भूमिहारों के बड़े नेता सीपी ठाकुर और विजय सिन्हा के साथ मिलते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

भूमिहारों के बड़े नेता सीपी ठाकुर के साथ प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

32 प्रतिशत वोटों का नया समीकरण

बिहार में 15% अपर कास्ट और 17% से अधिक अल्पसंख्यक यानी 32% वोट विधानसभा चुनाव में डेढ़ सौ सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं. वहीं लोकसभा चुनाव में भी यह समीकरण 25 से 30 सीटों पर असर डाल सकता है. अल्पसंख्यक पहले से ही बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और बीजेपी को हराने के लिए वे प्रशांत किशोर का साथ मजबूती से दे सकते हैं.

MLC और उपचुनाव बदलाव के संकेत

बिहार के अपर कास्ट वोटरों की नाराजगी बांकीपुर उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में साफ दिखी है. विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर को बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद बांकीपुर उपचुनाव में वे खुद जीते और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी उनकी पार्टी को जीत मिली है. वहीं दरभंगा स्नातक और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद ने अपर कास्ट उम्मीदवार उतार कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है.

भाजपा से क्यों खिसक रहा कोर वोटर

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है, प्रशांत किशोर बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं. 2025 में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद के चुनाव में बांकीपुर उपचुनाव में खुद चुनाव जीते और एमएलसी चुनाव में भी दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उनकी पार्टी को जीत मिली है और सभी जगह कड़ी चुनौती भी दी है. यहां तक कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद ने अपर कास्ट के उम्मीदवार को उतार कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया और उम्मीदवार जीते भी हैं.

"लालू प्रसाद के सत्ता में आने के बाद सवर्ण समाज का वोट बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया. बिहार में 15% के करीब सवर्ण समाज का वोट है, जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है. लेकिन यूजीसी के नए कानून के कारण बीजेपी से यह वोट अब खिसक रहा है और सभी दलों की नजर इस वोट पर है." -प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

बिहार विधानसभा चुनाव 20230 में प्रशांत किशोर की तैयारी पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ (ETV Bharat)

नए ध्रुवीकरण की कोशिश

वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है, इन दिनों प्रशांत किशोर का बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रहा है. विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद उन्हें लगता होगा कि सत्ता पक्ष के साथ संबंध बेहतर रहेगा तो अपने क्षेत्र के लिए अधिक काम कर सकेंगे. यह भी एक कारण हो सकता है क्योंकि बिहार में अब तक उन्होंने सभी की आलोचना ही की है, तो अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं.

"एक दूसरा बड़ा कारण सवर्ण समाज का वोट भी हो सकता है क्योंकि सवर्ण समाज इन दिनों सत्ताधारी दल से नाराज है. तो प्रशांत किशोर की एक नए ध्रुवीकरण की कोशिश भी हो सकती है और इसलिए सवर्ण समाज के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं क्योंकि मुस्लिम से भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो एक नया समीकरण आने वाले दिनों में वह तैयार कर सकते हैं." -प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

2029 और 2030 की तैयारी

राजनीतिक विशेषज्ञ केके लाल का कहना है, प्रशांत किशोर 2029 और 2030 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. उससे पहले पंचायत चुनाव भी होगा और उसमें भी अपने लोगों को उतारेंगे क्योंकि दलगत चुनाव नहीं होता है, उसके बावजूद चाहेंगे कि उनके कार्यकर्ता और नेता जीत कर आएं और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं. लेकिन उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होगा और फिर उसके बाद 2030 में विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव प्रशांत किशोर के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं.