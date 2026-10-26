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'मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र हो गयी..', विवादित बयान पर ये क्या बोल गए RJD विधायक भाई वीरेंद्र?

भाई वीरेंद्र ( ETV Bharat )

पटना: पटना में मल्लिकार्जुन खरगे के बचाव में राजद उतर गया है. राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि खरगे साहब की उम्र ज्यादा हो गई है. वह देश में सबसे पुराने नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी भावना किसी को अपमानित करने की नहीं थी.

"स्लिप ऑफ टंग हुआ है और कोई बात नहीं है. उनकी भावना कतई ऐसी नहीं है कि वह किसी परिवार के खिलाफ बोलें. सरकार के खिलाफ बोलना हमारा अधिकार है. सरकार के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन कल के बयान में खरगे से केवल स्लिप ऑफ टंग हुआ है." -भाई वीरेंद्र, राजद विधायक