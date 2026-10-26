'मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र हो गयी..', विवादित बयान पर ये क्या बोल गए RJD विधायक भाई वीरेंद्र?
मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी उम्र ज्यादा हो गयी है. 'स्लिप ऑफ टंग' हुआ है.
Published : October 26, 2026 at 2:27 PM IST
पटना: पटना में मल्लिकार्जुन खरगे के बचाव में राजद उतर गया है. राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि खरगे साहब की उम्र ज्यादा हो गई है. वह देश में सबसे पुराने नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी भावना किसी को अपमानित करने की नहीं थी.
"स्लिप ऑफ टंग हुआ है और कोई बात नहीं है. उनकी भावना कतई ऐसी नहीं है कि वह किसी परिवार के खिलाफ बोलें. सरकार के खिलाफ बोलना हमारा अधिकार है. सरकार के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन कल के बयान में खरगे से केवल स्लिप ऑफ टंग हुआ है." -भाई वीरेंद्र, राजद विधायक
पटना, बिहार: RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा, "...खड़गे साहब की उम्र काफी हो गई है। देश में सबसे पुराने नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनकी भावना किसी को अपमानित करने की नहीं थी। 'स्लिप ऑफ टंग' हुआ है और कोई बात नहीं है। उनकी भावना कतई नहीं है कि हम किसी परिवार के खिलाफ में बोलें। सरकार के खिलाफ में बोलना हमारा अधिकार है, हम सरकार के खिलाफ में बोलेंगे, लेकिन वहां केवल स्लिप ऑफ टंग हुआ है और कुछ नहीं।"— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 26, 2026
'मोदी को माफी मांगनी चाहिए'
मल्लिकार्जुन खरगे के बयान को लेकर देश भर में उबाल है. बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता खरगे से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि माफी तो बीजेपी के लोगों को और मोदी जी को मांगनी पड़ेगी क्योंकि देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है.
"नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश में जर्मनी जैसा राज चल रहा है. मोदी जी देश का सारा पैसा उद्योगपतियों को दे रहे हैं, जिससे देश कंगाल हो रहा है. ऐसी स्थिति में माफी तो मोदी जी को मांगनी चाहिए, न कि खरगे साहब को." -भाई वीरेंद्र, राजद विधायक
क्या है मामला?
दरअसल, पटना के बापू सभागार में कांग्रेस की ओर से बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा था कि वोट चोरी करने वाले को जेल भेजने का काम करेंगे.
खरगे के इस बयान पर वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि, "मल्लिकार्जुन खरगे साहब आज मैं कहकर जा रहा हूं कि जब तक देश में विद्रोह नहीं होगा, मोदी जी नहीं जाएंगे." उस व्यक्ति की बात पर खरगे ने जवाब देते हुए कहा, "मोदी का...जायेगा, मोदी का...जायेगा..चल." इस दौरान एक अन्य नेता ने उस व्यक्ति को शांत करते हुए बाहर भेज दिया.
कौन है संतोष कुमार जिसपर इतना बवाल हुआ
उक्त व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके साथ वहां पर मारपीट की गई है. दरअसल, उसने खुद को छपरा का निवासी संतोष कुमार बताया है. उसने कहा कि, "उन लोगों को लगा कि मैं भाजपा समर्थक हूं, लेकिन मैं भाजपा समर्थक नहीं हूं. मैंने इतना ही कहा था कि जब तक देश में विद्रोह नहीं होगा मोदी जी नहीं जाएंगे."
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