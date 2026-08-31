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घोषणाओं की बाढ़ बनाम खाली खजाना: क्या नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींच पाएंगे सम्राट?

सम्राट चौधरी ने पिछले चार महीनों में बिहार के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं की हैं, लेकिन खजाना खाली की चर्चा सबसे बड़ी चुनौती है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार

CM Samrat Chaudhry
सरकारी घोषणाओं के बाद बजट की चुनौती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2026 at 7:42 PM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 अप्रैल को पद की शपथ ली है और उसके बाद से एक के बाद एक कई घोषणाएं पिछले 4 महीना में की. इतनी घोषणाएं की..जैसे अंबार लग गया हो. कुछ घोषणाओं को लागू जरूर किया है, लेकिन अधिकांश पर काम शुरू होना है. सरकार के खजाने की जो स्थिति है उसमें घोषणाओं को पूरा करना आसान नहीं है. विशेषज्ञों कहते हैं कि सम्राट नीतीश कुमार के विकास की छाया से निकलना चाहते हैं.

हजारों करोड़ की विकास योजनाएं: सम्राट चौधरी पिछले 4 महीनों में छोटी बड़ी कई घोषणाएं कर चुके हैं. इसमें एक्सप्रेसवे से लेकर टाउनशिप तक बनाना शामिल है. जिस पर हजारों करोड़ों की राशि खर्च होगी. विश्वविद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल तक पर काम हो रहा है. नए हवाई अड्डा के निर्माण से लेकर चीनी मिल खोलने तक की घोषणा कर रहे हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि 'सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जो विकास का काम किया है, उसकी छाया से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं. इसलिए जहां भी जाते हैं वहां घोषणा कर देते हैं.' लेकिन उन घोषणाओं को कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में भी उनको स्पष्ट करना चाहिए. जब घोषणा करते हैं तो उसका समय भी तय होना चाहिए.

23000 वादे अधूरे: प्रवीण बागी का यह भी कहना है कि पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने एक बैठक की थी. जिसमें उन्होंने कहा कि 23000 ऐसे आश्वासन सरकार की तरफ से दिए गए हैं जिसको पूरा नहीं किया गया है. नीतीश कुमार के समय भी कई ऐसी घोषणाएं हुई जो सही ढंग से जमीन पर नहीं उतरी है. इसका उदाहरण स्मार्ट सिटी है. और पटना में बने अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा को भी देखा जा सकता है.

"कई ऐसी योजनाओं की घोषणा की गयी, जिसे सही ढंग से उसे जमीन पर उतारा नहीं जाता है. अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो संसाधन की स्थिति है उसमें घोषणाओं को जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगा." -प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

क्या कहते हैं विशेषज्ञ (ETV Bharat)

विपक्ष का तंज: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं. कहते हैं कि सरकार की खजाना खाली हो गयी है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि सरकार के खजाने में राशि नहीं है. विकास की योजनाएं लटकी पड़ी है. यहां तक की वेतन देना भी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है ऐसे में सिर्फ यह घोषणा की सरकार है.

"सम्राट चौधरी की सरकार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, जबकि खजाना खाली है. जो पिछले योजनाएं हैं, उस पूरा नहीं किया गया है. जो काम हुआ भी है, उसमें ठिकेदार को पेमेंट नहीं मिला है." -एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

CM Samrat Chaudhry
कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकीर की ओर से की गयी घोषणाएं पर काम हो रहा है. इसकी शुरुआत डिग्री कॉलेज उन्हीं में से एक है. इसी तरह की कई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है. "सम्राट चौधरी की सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी समर्थन है. ऐसे में बिहार को विकसित बना कर विपक्ष की बोली हमलोग बंद कर देंगे."

4 महीने में 60 से अधिक घोषणाएं: सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 4 महीने में 60 से अधिक सरकारी काम कराने की घोषणा की गयी. इसमें सबसे ज्यादा अगस्त महीने में की गयी है. अगस्त में करीब 29 सरकारी काम कराने की घोषणा की गयी.

अप्रैल महीने की घोषणा

  1. नवंबर तक राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश

मई महीने की घोषणाएं

  1. 14 मई: आगामी 5 वर्ष में बिहार में एयर कनेक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाने की घोषणा.
  2. 17 मई: जलाशयों के आसपास पीपीपी (PPP) मॉडल पर इको टूरिज्म विकसित करने की घोषणा.
  3. 22 मई: आगामी 5 वर्ष में राज्य के भीतर 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा.
  4. 23 मई: बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी लाने की घोषणा.
  5. 23 मई: ₹30,000 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा.
  6. 26 मई: राज्य के 211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा.
  7. 26 मई: पीपीपी (PPP) मोड में नए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा.
  8. 27 मई: वाल्मीकि नगर तथा कैमूर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा (हेलीपैड) बनाए जाने की घोषणा.

जून महीने की घोषणाएं

  1. 16 जून: सिवान में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने की घोषणा.
  2. 17 जून: ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नए सिरे से स्थापना करने की घोषणा.
  3. 21 जून: योग को स्कूल और कॉलेजों के नियमित पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की घोषणा.
  4. 23 जून: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर राज्य में एक भव्य पार्क बनाने की घोषणा.
  5. 23 जून: बिहार के 25 लाख युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल (स्किल्ड) बनाने की घोषणा.
  6. 27 जून: मिलर हाई स्कूल को अपग्रेड करके मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा.
  7. 28 जून: हर महीने के अंतिम रविवार को अनिवार्य रूप से पंचायत विकास दिवस मनाने की घोषणा.
  8. 28 जून: पटना साइंस कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की घोषणा.

जुलाई महीने की घोषणाएं

  1. 4 जुलाई: अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा.
  2. 4 जुलाई: केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर बिहार में अपना नया राज्य आयोग बनाने की घोषणा.
  3. 5 जुलाई: पटना एम्स (AIIMS) में 24 एकड़ में बर्न मरीजों के लिए स्किन स्टोरेज बैंक बनाने की घोषणा.
  4. 9 जुलाई: राज्य के गरीब परिवारों के लिए 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की घोषणा.
  5. 09 जुलाई: योजनाबद्ध विकास के लिए 12 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की घोषणा.
  6. 11 जुलाई: 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को घर बैठे निबंधन करने की घोषणा.
  7. 12 जुलाई: मुजफ्फरपुर में ₹1,047 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास.
  8. 15 जुलाई: राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों की विधिवत शुरुआत करने की घोषणा.
  9. 19 जुलाई: सिमरिया में 10 एकड़ भूमि पर भगवान वेंकटेश्वर के भव्य मंदिर बनाने की घोषणा.
  10. 19 जुलाई: सिमरिया से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव बनाने की घोषणा.
  11. 25 जुलाई: राज्य भर में ₹11,464 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास
  12. 27 जुलाई: बिहार के अपने डेयरी ब्रांड सुधा को एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बनाने की घोषणा.
  13. 27 जुलाई: राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग फेडरेशन बनाने की घोषणा.
  14. 28 जुलाई: बिहार के सभी बी.एड (B.Ed) कॉलेजों में भी डिग्री कॉलेज खोले जाने की घोषणा.
  15. 28 जुलाई: तारापुर क्षेत्र में एक नए एयरपोर्ट (हवाई अड्डे) का निर्माण करने की घोषणा.

अगस्त महीने की घोषणाएं

  1. 2 अगस्त: 31 मार्च 2027 तक 1 करोड़ बीपीएल (BPL) परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की घोषणा.
  2. 2 अगस्त: राज्य के 25 लाख परिवारों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की घोषणा.
  3. 2 अगस्त: जेपी गंगा पथ के किनारे 6.5 किलोमीटर लंबा गंगा चैनल विकसित करने की घोषणा.
  4. 4 अगस्त: मां मुंडेश्वरी, बोधगया, सुल्तानगंज, मंदार और केसरिया स्तूप को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा.
  5. 6 अगस्त: बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर स्टील हब, टेक्सटाइल और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के रूप में विकसित करने की घोषणा.
  6. 8 अगस्त: सीतामढ़ी जिले के विकास के लिए ₹218 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास.
  7. 12 अगस्त: 10 एकड़ भूमि में एलएनएमआई (LNMI) का एक नया सैटेलाइट कैंपस बनाने की घोषणा.
  8. 12 अगस्त: 'गंगा टू ग्लोबल' योजना के तहत बिहार के विद्यार्थियों को देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में ट्रेनिंग कराने की घोषणा.
  9. 13 अगस्त: राजधानी पटना में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करने की घोषणा.
  10. 15 अगस्त: नर्सिंग और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू करने की घोषणा.
  11. 16 अगस्त: बिहार के श्रद्धालुओं के लिए सरकारी स्तर पर विशेष सोमनाथ यात्रा शुरू करने की घोषणा.
  12. 16 अगस्त: पीपीपी (PPP) मोड के माध्यम से इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और वॉटर स्पोर्ट्स को विकसित करने की घोषणा.
  13. 16 अगस्त: औरंगाबाद, बांका, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, राजगीर, गया, सासाराम, कैमूर और शाहाबाद क्षेत्र में नए हवाई अड्डे और हेलीपैड विकसित करने की घोषणा.
  14. 23 अगस्त: मिट्टी के पारंपरिक कलाकारों के लिए आगामी 3 महीने में माटी कला बोर्ड का गठन करने की घोषणा.
  15. 24 अगस्त: बिहार में क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी निर्माण करने की घोषणा.
  16. 25 अगस्त: राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को आगामी 3 वर्ष में रोजगार से जोड़ने की घोषणा.
  17. 26 अगस्त: मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फैलोशिप के तहत 1,000 छात्राओं को 4 साल तक हर महीने ₹10,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा.
  18. 26 अगस्त: बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत महिला उद्यमियों को ₹50,000 से लेकर ₹2,000,000 तक की वित्तीय मदद देने की घोषणा.
  19. 26 अगस्त: 1 करोड़ जीविका दीदियों को नया रोजगार देने और 1 करोड़ दीदियों को 'लखपति' बनाने की घोषणा.
  20. 27 अगस्त: अगले साल 31 मार्च तक 10 लाख जीविका दीदियों के घरों पर सोलर पैनल लगाने की घोषणा.
  21. 27 अगस्त: राज्य की छात्राओं के लिए एक समर्पित महिला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा.
  22. 27 अगस्त: बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर लंबे बेहद आधुनिक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा.
  23. 27 अगस्त: विज्ञान के प्रति जागरूकता के लिए बिहार के हर जिले में 'साइंस सिटी' बनाने की घोषणा.
  24. 27 अगस्त: लोगों की स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर चलाने की घोषणा.
  25. 27 अगस्त: परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुधार के लिए राज्य स्तरीय सुधार समिति बनाने की घोषणा.
  26. 27 अगस्त: सभी विधायकों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को कैशलेस उपचार (इलाज) सुविधा देने की घोषणा.
  27. 27 अगस्त: उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए पांच नए प्राइवेट (निजी) विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा.
  28. 27 अगस्त: बिहार के 31 प्रमुख बस स्टैंडों को अत्याधुनिक वीआईपी सुविधाओं से लैस करने की घोषणा.

खाली खजाना और कर्ज का बोझ: वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार का बजट 347590 करोड़ है सम्राट चौधरी की सरकार नाबार्ड और हुडको से कर्ज भी ले रही है और पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलकर मदद का गुहार भी लगा चुकी है. लेकिन सम्राट चौधरी के लिए खाली खजाना एक बड़ी चुनौती तो है ऐसे में एक्सप्रेसवे हो या सैटलाइट टाउनशिप या फिर नौकरी रोजगार की घोषणा उन सब को कैसे जमीन पर उतारेंगे इस पर सब की नजर है..

CM Samrat Chaudhry
सदन में सीएम सम्राच चौधरी (ETV Bharat)

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