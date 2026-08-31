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घोषणाओं की बाढ़ बनाम खाली खजाना: क्या नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींच पाएंगे सम्राट?

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 अप्रैल को पद की शपथ ली है और उसके बाद से एक के बाद एक कई घोषणाएं पिछले 4 महीना में की. इतनी घोषणाएं की..जैसे अंबार लग गया हो. कुछ घोषणाओं को लागू जरूर किया है, लेकिन अधिकांश पर काम शुरू होना है. सरकार के खजाने की जो स्थिति है उसमें घोषणाओं को पूरा करना आसान नहीं है. विशेषज्ञों कहते हैं कि सम्राट नीतीश कुमार के विकास की छाया से निकलना चाहते हैं.

हजारों करोड़ की विकास योजनाएं: सम्राट चौधरी पिछले 4 महीनों में छोटी बड़ी कई घोषणाएं कर चुके हैं. इसमें एक्सप्रेसवे से लेकर टाउनशिप तक बनाना शामिल है. जिस पर हजारों करोड़ों की राशि खर्च होगी. विश्वविद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल तक पर काम हो रहा है. नए हवाई अड्डा के निर्माण से लेकर चीनी मिल खोलने तक की घोषणा कर रहे हैं.

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क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि 'सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जो विकास का काम किया है, उसकी छाया से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं. इसलिए जहां भी जाते हैं वहां घोषणा कर देते हैं.' लेकिन उन घोषणाओं को कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में भी उनको स्पष्ट करना चाहिए. जब घोषणा करते हैं तो उसका समय भी तय होना चाहिए.

23000 वादे अधूरे: प्रवीण बागी का यह भी कहना है कि पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने एक बैठक की थी. जिसमें उन्होंने कहा कि 23000 ऐसे आश्वासन सरकार की तरफ से दिए गए हैं जिसको पूरा नहीं किया गया है. नीतीश कुमार के समय भी कई ऐसी घोषणाएं हुई जो सही ढंग से जमीन पर नहीं उतरी है. इसका उदाहरण स्मार्ट सिटी है. और पटना में बने अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा को भी देखा जा सकता है.

"कई ऐसी योजनाओं की घोषणा की गयी, जिसे सही ढंग से उसे जमीन पर उतारा नहीं जाता है. अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो संसाधन की स्थिति है उसमें घोषणाओं को जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगा." -प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

क्या कहते हैं विशेषज्ञ (ETV Bharat)

विपक्ष का तंज: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं. कहते हैं कि सरकार की खजाना खाली हो गयी है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि सरकार के खजाने में राशि नहीं है. विकास की योजनाएं लटकी पड़ी है. यहां तक की वेतन देना भी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है ऐसे में सिर्फ यह घोषणा की सरकार है.