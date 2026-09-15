मंच पर आमने-सामने हुए JDU विधायक और BJP मंत्री, 'ठेकेदारी' पर घमासान
गया में JDU विधायक और BJP मंत्री में बयानबाजी हुई. विधायक मनोरमा देवी के बयान का विजय सिन्हा ने पुरजोर विरोध किया. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : September 15, 2026 at 10:22 AM IST
गया: बिहार के गया में जदयू विधायक और बीजेपी मंत्री आमने-सामने आ गए. बेलागंज की जदयू विधायक मनोरमा देवी और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के बीच सियासी नोंकझोंक देखने को मिली. यह तब हुआ जब, जब बेलागंज की जदयू विधायक मनोरमा देवी ने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है.
विधायक बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ा
मनोरमा देवी ने बताया कि विधायक बनने के लिए उन्हें क्या-क्या करना पड़ा. बताया कि, उन्होंने तन मन और धन से काम किया है. अगर वे 'ठेकेदार' नहीं होती तो मनोरमा देवी नहीं होती. विधायक का कहने का मतलब था कि, राजनीतिक सफर और सामाजिक पहचान के पीछे ठेकेदारी भी है, इसके लिए ठेकेदार शब्द का प्रयोग किया. कहा कि अगर ठेकेदार नहीं होती, तो मनोरमा देवी आपके सामने नहीं होती.
"ठेकेदारी का ही देन है कि आज मनोरमा देवी आपके सामने खड़ी है. अगर ठेकेदारी नहीं रहता इंजीनियर साहब तो मनोरमा देवी यहां खड़ी नहीं रहती. तन-मन-धन मजबूत है तभी कोई आगे बढ़ सकता है. जहां बुलाया गया है, वहां मैं अपने परिवार के यहां आयी हूं. आपलोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिये. सरकार आपकी है. अच्छा काम होगा. गया का इतिहास बना रहेगा. " -मनोरमा देवी, जदयू विधायक, बेलागंज
विजय सिन्हा ने दिया करारा जवाब
मनोरमा देवी के इस बयान पर विजय सिन्हा भड़क गए. उन्होंने बिना नाम लिए इस बयान का पूरजोर विरोध किया. कृषि मंत्री ने अपने कार्यकाल को याद कर कहा कि हमने कई विभागों में काम किया. विजय सिन्हा का कहना है कि, उन्होंने खनन मंत्री के रूप में भी काम किया, यहां ठेकेदारी बड़े लेवल पर होता है, लेकिन उन्होंने कभी इसे बढ़ावा नहीं दिया. कहा कि किसी व्यक्ति के विधायक या जनप्रतिनिधि बनने के लिए ठेकेदारी जरूरी नहीं होती है. ईमानदारी और जनता की सेवा ही असली जनप्रतिनिधि की पहचान होती है.
"ठेकेदारी और रंगादारी से व्यवस्था नहीं बदल सकती. हम अपनी जिंदगी में व्यवस्था लोगों के साथ सरोकार, व्यवहार और ईमानदारी से बदल सकते हैं. इस तरह की मानसिकता बदलनी होगी. हर व्यापार का सम्मान करते हैं, लेकिन ठेकेदारी और रंगादारी से व्यवस्था नहीं बदल सकती." -विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री, बिहार
इंफ्रा बिल्ट एक्सपो का आयोजन
बता दें कि गया में इंफ्रा बिल्ट एक्सपो का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम विकास और आधारभूत संरचना से जूड़ा था. इसमें कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अलावे बेलागंज से जदयू विधायक मनोरमा देवी समेत कई पदाधिकारी और नेता मौजूद थे. इसी दौरान दोनों में बयानों से नोकझोंक देखने को मिली. हालांकि मनोरमा देवी ने कृषि मंत्री के ठेकेदारी को लेकर दिये जा रहे बयान को रोका. कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था. हालांकि विजय सिन्हा जब बोल रहे थे तो दर्शकों की ओर से आवाज आयी कि 'पोल खुल गयी.'
कौन हैं मनोरमा देवी?:
मनोरमा देवी लंबे समय से जदयू से जुड़ी हैं और वर्तमान में गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट से विधायक हैं. 2025 में इन्होंने राजद नेता सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार को पराजित किया. इससे पहले जदयू एमएलसी भी रह चुकी है. जदयू से पहले राजद में थी. साल 2016 में जदयू एमएलसी रहते हुए मनोरमा देवी के घर से शराब मिली थी. इसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव 2020 में उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया था.
विवादों में रही है मनोरमा देवी
मनोरमा देवी आपराधिक मामलों के आरोप लेकर विवादों में रही है. साल 2024 के सितंबर में एनएआई ने मनोरमा देवी के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनके घर से 4 करोड़ कैश और हथियार मिले थे. इस मामले में मनोरमा देवी का नक्सली कनेक्शन सामने आया था. इनके पति बिंदा यादव लालू यादव की सरकार में दबदबा था.
इनके बेटे पर भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं. इनके पति पर भी नक्सली कनेक्शन का आरोप लगा था और 5 साल की सजा भी हुई थी. इनपर देशद्रोह का भी आरोप लगा था. व्यवसाय की बात करें तो ठेकेदारी पुस्तैनी व्यवसाय है.
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