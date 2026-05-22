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बिहार में IPS अधिकारियों के साथ पुलिस वाला ही 'खेला' कर दिया, निकाल दिया फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर

बिहार में फर्जी तबादला पत्र कांड, आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का नकली लेटर वायरल हुआ. मामले में पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुआ है. पढ़ें खबर

सुधांशु कुमार, एडीजी, लॉ एंड ऑडर
सुधांशु कुमार, एडीजी, लॉ एंड ऑडर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
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पटना : बिहार में इन दिनों लगातार प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है. राज्य सरकार द्वारा आईएएस, आईपीएस और डीएसपी अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला और नई पोस्टिंग की जा रही है. इसी बीच एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें आईपीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ा फर्जी पत्र तैयार कर उसे वायरल कर दिया गया. मामले ने पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

IPS ट्रांसफर का फर्जी लेटर किया वायरल : दरअसल, सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर एक कथित तबादला सूची तेजी से वायरल हो रही थी. पहली नजर में यह पत्र बिल्कुल आधिकारिक प्रतीत हो रहा था, जिसमें कई आईपीएस अधिकारियों के नाम और नई तैनाती का उल्लेख किया गया था. हालांकि पुलिस मुख्यालय द्वारा जांच करने पर यह पत्र पूरी तरह फर्जी पाया गया. इसके बाद पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई.

पुलिस वाला ही निकला आरोपी : जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि फर्जी पत्र तैयार करने में एक पुलिसकर्मी की संलिप्तता है. इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

'लगातार मॉनिटरिंग की जा रही' : इस पूरे मामले पर विधि-व्यवस्था एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी जिलों की गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है.

''मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया. इसमें जो अपराधी था, जो बिहार पुलिस का ही जवान था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.''- सुधांशु कुमार, एडीजी, लॉ एंड ऑडर

'सख्त कार्रवाई की जाएगी' : एडीजी ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि किसी भी वायरल दस्तावेज या सूचना पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें.

तह तक पहुंचने में जुटी पुलिस : फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है. यह भी जांच की जा रही है कि फर्जी पत्र किस उद्देश्य से तैयार किया गया और इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है. पुलिस मुख्यालय का कहना है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी है.

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