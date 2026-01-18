ETV Bharat / state

बिहार में अपराधियों पर अब 'आसमान' से रखी जाएगी नजर, बोले ADG- 10 KM के दायरे में होगी निगहबानी

पटना: अपराध नियंत्रण और नशा कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए बिहार पुलिस अब अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रही है. राज्य में जल्द ही ड्रोन पुलिसिंग की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत बिहार पुलिस को ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा और राज्य के हर जिले में अलग-अलग ड्रोन यूनिट का गठन किया जाएगा. इससे न सिर्फ अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी, बल्कि दुर्गम इलाकों, दियारा क्षेत्रों और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने में भी बड़ी मदद मिलेगी.

50 ड्रोन की होगी खरीद: अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण) सुधांशु कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा मार्च 2026 तक करीब 50 ड्रोन की खरीद की जाएगी, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. योजना के तहत हर जिले को कम से कम एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को भी 10 ड्रोन दिए जाएंगे, ताकि संगठित अपराध, नक्सल गतिविधियों और गंभीर मामलों पर पैनी नजर रखी जा सके.

एडीजी सुधांशु कुमार (ETV Bharat)

अब 'आसमान' से रखी जाएगी नजर: एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि इस योजना को 14 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है. मंजूरी मिलने के बाद अब तेजी से प्रक्रिया पूरी कर मार्च तक ड्रोन की खरीदारी कर ली जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में पहले भी सीमित स्तर पर ड्रोन पुलिसिंग की व्यवस्था मौजूद है लेकिन अब इसे व्यापक और संगठित रूप दिया जा रहा है.

उन्नत होगी ड्रोन की तकनीकी क्षमता: उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस हाई क्वालिटी ड्रोन की खरीद करेगी. इन ड्रोन की तकनीकी क्षमता काफी उन्नत होगी. ड्रोन कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भर सकेंगे और 10 किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर सकेंगे. इसके साथ ही ड्रोन 45 मिनट तक लगातार हवा में उड़ान भरने में सक्षम होंगे. इन ड्रोन में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से वाहनों की नंबर प्लेट को भी आसानी से पहचाना जा सकेगा.