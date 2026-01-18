बिहार में अपराधियों पर अब 'आसमान' से रखी जाएगी नजर, बोले ADG- 10 KM के दायरे में होगी निगहबानी
अब बिहार में अपरधियों पर आसमान' से नजर रखी जाएगी. इसके लिए हर जिले में अलग-अलग ड्रोन यूनिट का गठन होगा.
Published : January 18, 2026 at 2:23 PM IST
पटना: अपराध नियंत्रण और नशा कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए बिहार पुलिस अब अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रही है. राज्य में जल्द ही ड्रोन पुलिसिंग की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत बिहार पुलिस को ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा और राज्य के हर जिले में अलग-अलग ड्रोन यूनिट का गठन किया जाएगा. इससे न सिर्फ अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी, बल्कि दुर्गम इलाकों, दियारा क्षेत्रों और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने में भी बड़ी मदद मिलेगी.
50 ड्रोन की होगी खरीद: अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण) सुधांशु कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा मार्च 2026 तक करीब 50 ड्रोन की खरीद की जाएगी, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. योजना के तहत हर जिले को कम से कम एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को भी 10 ड्रोन दिए जाएंगे, ताकि संगठित अपराध, नक्सल गतिविधियों और गंभीर मामलों पर पैनी नजर रखी जा सके.
अब 'आसमान' से रखी जाएगी नजर: एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि इस योजना को 14 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है. मंजूरी मिलने के बाद अब तेजी से प्रक्रिया पूरी कर मार्च तक ड्रोन की खरीदारी कर ली जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में पहले भी सीमित स्तर पर ड्रोन पुलिसिंग की व्यवस्था मौजूद है लेकिन अब इसे व्यापक और संगठित रूप दिया जा रहा है.
उन्नत होगी ड्रोन की तकनीकी क्षमता: उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस हाई क्वालिटी ड्रोन की खरीद करेगी. इन ड्रोन की तकनीकी क्षमता काफी उन्नत होगी. ड्रोन कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भर सकेंगे और 10 किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर सकेंगे. इसके साथ ही ड्रोन 45 मिनट तक लगातार हवा में उड़ान भरने में सक्षम होंगे. इन ड्रोन में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से वाहनों की नंबर प्लेट को भी आसानी से पहचाना जा सकेगा.
दियारी इलाकों में प्रभावी होगा ड्रोन: उन इलाकों में भी ड्रोन से निगरानी संभव हो सकेगी, जहां आमतौर पर पुलिस की पहुंच मुश्किल होती है. विशेष रूप से वीरान और दुर्गम स्थानों, दियारा क्षेत्रों और नदी किनारे बसे इलाकों में सक्रिय संगठित अपराधियों पर नजर रखना आसान होगा. इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने, जाम की स्थिति पर नजर रखने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी ड्रोन अहम भूमिका निभाएंगे.
"हम जिले में एक से कम एक ड्रोन जो स्मॉल साइज का है और 45 मिनट उसके एयरबॉन्ड की अवधि है, उपलब्ध कराई जाएगी. यानी 40 जिलों के लिए 40 और 10 हाई क्वालिटी वाले ड्रोन एसटीएफ को उपलब्ध कराया जाएगा, जो अपराध पर अकुश लगाने में काम आएगा."- सुधांशु कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण
5वां राज्य बनेगा बिहार: एडीजी ने यह भी बताया कि ड्रोन पुलिसिंग शुरू करने वाला बिहार देश का पांचवां राज्य होगा. इससे पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में ड्रोन पुलिसिंग की शुरुआत हो चुकी है. बिहार अब आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है.
एफएसएल की मजबूती पर भी जोर: इसके साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण के तहत फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) को भी मजबूत किया जा रहा है. सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य के सभी प्रमंडलों में एफएसएल के नए भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जहां जल्द ही लैब शुरू की जाएगी. फिलहाल बिहार के पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना में एफएसएल लैब कार्यरत हैं.
