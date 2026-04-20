कुख्यात को पकड़ने गई बिहार पुलिस पर जानलेवा हमला, 2 दारोगा और एक सिपाही घायल
बिहार के जमुई में कई मामलों में वांछित कुख्यात को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लाठी-डंडे से हमला हुआ जिसमें तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए-
Published : April 20, 2026 at 8:51 PM IST
जमुई : बिहार के जमुई में क्रिमिनल को पकड़ने गई जमुई पुलिस पर अपराधियों ने धावा बोल दिया. हमले में दो सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हो गया. जमुई पुलिस विभिन्न कांडों में फरार अभियुक्त देबू यादव को पकड़ने के लिए खैरमा गई हुई थी. तभी पुलिस दल पर हमला हो गया.
जमुई में पुलिस टीम पर हमला : पुलिस टीम पर ढीदेबू यादव पूरे परिवार के साथ हमला कर दिया. लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हुए हमले में दो सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को बुरी तरह पीटा गया. हालाकि पुलिस ने इसके बावजूद देबू यादव को गिरफ्तार कर लिया.
कई कांड में अभियुक्त था देबू यादव : आरोपी देबू यादव पर डकैती, लूट, मारपीट सहित रेलवे थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं आरोपी देबू यादव को भी मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया है. टाउन थाना में कार्यरत घायल SI सुनील कुमार साह और एसआई विक्रम कुमार और सिपाही की पहचान रणबीर कुमार के रूप में हुई है.
हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल : बताया जाता है कि खैरमा निवासी देबू यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज है. जिसको लेकर वह लंबे समय से फरार चल रहा था. गिरफ्तारी के लिए केस आईओ सुनील कुमार साह दल बल के साथ पहुंचे थे और खैरमा पुल स्थित चिमनी भट्ठा के पास से देबू यादव को दबोच लिया था. इसी दौरान उसके परिवार के सदस्य और सहयोगी लाठी डंडा लेकर पुलिस टीम को घेर लिया और हमला कर दिया.
"देबू यादव हत्या, हत्या का प्रयास, लूट समेत दर्जन भर मामलों में वांछित है. जब इसे पकड़ने के लिए पुलिस पदाधिकारी छापेमारी करने पहुंचे तो देबू यादव पकड़ लिया गया लेकिन उसके द्वारा बुलाए गए लोगों ने मारपीट की. इस हमले में दो पुलिस पदाधिकारी और एक पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं. उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है."- सतीश सुमन, एसडीपीओ
हमले के आरोप में 4 अन्य गिरफ्तार : हमले को देखकर पुलिस की टीम जान बचाकर भागी. लेकिन इस दौरान ढीबू यादव पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था. एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि आरोपी देबू यादव के साथ उसके चार अन्य लोगों को भी पकड़ लिया गया है.
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