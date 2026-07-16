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बिहार में पुलिस वैन की टक्कर में युवक की मौत के बाद बवाल, पथराव में 8 पुलिसकर्मी जख्मी

नालंदा में पुलिस वैन की टक्कर से युवक की मौत के बाद भीड़ ने सड़क जामकर कर आगजनी की औरर पुलिस पर पथराव किया-

पुलिस वैन की टक्कर में युवक की मौत के बाद बवाल
पुलिस वैन की टक्कर में युवक की मौत के बाद बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 9:58 AM IST

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नालंदा : बिहार के नालंदा में पुलिस वाहन की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए. मामला हरनौत थाना क्षेत्र चेरन पुल के पास का है. देर शाम मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद जब गांव पहुंचते ही परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. रूपसपुर गांव स्थित जीडीएम कॉलेज के पास NH-20 पर शव रखकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र आंदोलन में बदल गया.

प्रदर्शन के दौरान पथराव : लगभग तीन घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप रहा और पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. स्थिति तब और बिगड़ गई जब आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों पर ईंट, पत्थर से हमला शुरू कर दिया. जिससे कई निजी एवं पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. जाम में फंसे यात्रियों में भी अफरा-तफरी मच गई. पथराव की चपेट में आने से एक महिला बेहोश हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

आगजनी और पथराव में 8 पुलिसकर्मी जख्मी
आगजनी और पथराव में 8 पुलिसकर्मी जख्मी (ETV Bharat)

पुलिस ने किया लाठीचार्ज : मृतक युवक की पहचान कल्याण बिगहा थाना क्षेत्र के महतवर-बलवापर गांव निवासी पिंकू यादव के 22 वर्षीय पुत्र प्रद्युम्न कुमार के रूप में हुई है. हादसे के बाद दिन में भी लोगों ने सड़क जाम किया था, जिसे वरीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त कराया गया था. लेकिन पुलिस की पहल पर जाम हटा दिया गया था. अधिकारियों ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांतिपूर्ण तरीके से सड़क खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई और पथराव तेज हो गया, तब पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया.

कई पुलिसकर्मी पथराव में जख्मी : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा आंसू गैस के गोले भी छोड़े. घटनास्थल पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. पथराव के दौरान पुलिसकर्मियों को भी चोटें आने की सूचना है. घटना के संबंध में सदर डीएसपी 2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद समझाबुझाकर जाम हटा दिया गया था.

दोबारा ग्रामीणों ने किया था प्रदर्शन : शाम को परिजन व ग्रामीणों ने दोषी पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर दोबारा उस वक्त पथराव किया जब शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा था. गांव वालों ने सड़क जामकर हंगामा शुरू कर पुलिस पर पथराव कर दिया. पुलिस ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है.

''वीडियो के अधार उपद्रवियों को चिंहित कर कार्रवाई की जा रही है. फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई. इस घटना में 8 पुलिस कर्मी ज़ख़्मी हुए हैं. जिनका इलाज चल रहा है जबकि एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया है.''- संजय कुमार, सदर डीएसपी-2

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