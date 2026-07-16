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बिहार में पुलिस वैन की टक्कर में युवक की मौत के बाद बवाल, पथराव में 8 पुलिसकर्मी जख्मी

नालंदा : बिहार के नालंदा में पुलिस वाहन की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए. मामला हरनौत थाना क्षेत्र चेरन पुल के पास का है. देर शाम मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद जब गांव पहुंचते ही परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. रूपसपुर गांव स्थित जीडीएम कॉलेज के पास NH-20 पर शव रखकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र आंदोलन में बदल गया.

प्रदर्शन के दौरान पथराव : लगभग तीन घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप रहा और पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. स्थिति तब और बिगड़ गई जब आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों पर ईंट, पत्थर से हमला शुरू कर दिया. जिससे कई निजी एवं पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. जाम में फंसे यात्रियों में भी अफरा-तफरी मच गई. पथराव की चपेट में आने से एक महिला बेहोश हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

आगजनी और पथराव में 8 पुलिसकर्मी जख्मी (ETV Bharat)

पुलिस ने किया लाठीचार्ज : मृतक युवक की पहचान कल्याण बिगहा थाना क्षेत्र के महतवर-बलवापर गांव निवासी पिंकू यादव के 22 वर्षीय पुत्र प्रद्युम्न कुमार के रूप में हुई है. हादसे के बाद दिन में भी लोगों ने सड़क जाम किया था, जिसे वरीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त कराया गया था. लेकिन पुलिस की पहल पर जाम हटा दिया गया था. अधिकारियों ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांतिपूर्ण तरीके से सड़क खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई और पथराव तेज हो गया, तब पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया.