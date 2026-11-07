बिहार में पुलिस का अपहरण कर निर्मम हत्या, नदी में फेका शव
बिहार में टाइगर पुलिस जवान को अगवा करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. इस मामले में स्मैक तस्करों पर हत्या का अंदेशा है. रिपोर्ट-महमूद
Published : November 7, 2026 at 3:41 PM IST
जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद जिले में स्मैक तस्करों के हौसले इस कदर बढ़ गए कि उन्होंने कानून के रक्षक को ही अपना निशाना बना लिया. नगर थाना में तैनात टाइगर मोबाइल जवान धनेश्वर यादव की हत्या कर शव दरधा नदी में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, वहीं पुलिसकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है.
टाइगर मोबाइल जवान को अगवा कर हत्या
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार की देर शाम जवान धनेश्वर यादव नगर थाना क्षेत्र के एसएस कॉलेज इलाके में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने निकले थे. इसी दौरान वे रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए. पुलिस की कई टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी थी. आखिरकार शनिवार को काको थाना क्षेत्र के नदियावां गांव के समीप दरधा नदी से उनका शव बरामद किया गया. मृतक जवान मूल रूप से आरा जिले के रहने वाले थे.
नदी से बरामद हुआ शव
घटना की सूचना मिलते ही मगध रेंज के आईजी विकास वैभव, एसपी कोटा किरण कुमार, एएसपी मनोज पांडेय और एसडीपीओ अनिकेत कुमार द्विवेदी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया. पुलिस ने मौके से जवान का सरकारी पिस्टल, मोबाइल फोन और पर्स बरामद किया है.
पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया
घटना के संबंध में एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि टाइगर मोबाइल जवान की हत्या का मामला सामने आया है. अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
"टाइगर मोबाइल जवान की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."- कोटा किरण कुमार, एसपी, जहानाबाद
ये भी पढ़ें-