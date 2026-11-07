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बिहार में पुलिस का अपहरण कर निर्मम हत्या, नदी में फेका शव

टाइगर मोबाइल जवान को अगवा कर हत्या ( ETV Bharat )

जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद जिले में स्मैक तस्करों के हौसले इस कदर बढ़ गए कि उन्होंने कानून के रक्षक को ही अपना निशाना बना लिया. नगर थाना में तैनात टाइगर मोबाइल जवान धनेश्वर यादव की हत्या कर शव दरधा नदी में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, वहीं पुलिसकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है.

टाइगर मोबाइल जवान को अगवा कर हत्या