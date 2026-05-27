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NEET 2026 परीक्षा के कारण Bihar Police Steno ASI Exam की तारीख बदली, 22 जून से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड

बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई परीक्षा की तारीख बदल गयी है. 993 पदों की इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 22 जून से डाउनलोड होंगे.

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बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 7:25 AM IST

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पटना: बिहार पुलिस में स्टेनो सहायक अवर निरीक्षक (ASI) भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार ने विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है. पहले यह परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे 28 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा. इस संबंध में केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है.

परीक्षा तिथि बदलने का कारण: पर्षद द्वारा जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET UG-2026 परीक्षा की तिथि 21 जून को निर्धारित किए जाने के कारण अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया है. अब बिहार पुलिस स्टेनो सहायक अवर निरीक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 28 जून 2026, रविवार को आयोजित होगी.

पदों की संख्या और परीक्षा का समय: यह भर्ती प्रक्रिया बिहार पुलिस में स्टेनो सहायक अवर निरीक्षक (ASI) के कुल 993 पदों के लिए आयोजित की जा रही है. परीक्षा एक ही पाली में होगी. परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक रिपोर्टिंग करनी होगी. निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

ई-एडमिट कार्ड की अनिवार्यता: केंद्रीय चयन पर्षद ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए ई-एडमिट कार्ड अनिवार्य होगा. बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. अभ्यर्थी 15 जून 2026 से पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा जिला की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आवेदन के साथ दर्ज मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. वहीं परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू होगी. अभ्यर्थी 28 जून 2026 को सुबह 11 बजे तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

डुप्लीकेट एडमिट कार्ड और आधिकारिक सलाह: इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को किसी कारणवश वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी होगी, उनके लिए डुप्लीकेट ई-एडमिट कार्ड की व्यवस्था भी की गई है. ऐसे अभ्यर्थी 26 जून 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) कार्यालय, हार्डिंग रोड, पटना से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. पर्षद ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी अद्यतन जानकारी के लिए समय-समय पर CSBC की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

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