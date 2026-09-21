डबल मर्डर के बाद एक्शन, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खुद मैदान में उतरे SSP.. वन-टू-वन की बात
मुजफ्फरपुर पुलिस ने बुजुर्ग हत्याकांड के बाद सीनियर सिटीजंस की सुरक्षा के लिए विशेष टीम बनाई और AI की मदद ली. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : September 21, 2026 at 8:58 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर जिले की पुलिस ने विशेष पहल शुरू की है. इसके तहत सीनियर सिटीजंस की सुरक्षा और उनकी समस्याओं की जानकारी लेने के लिए विशेष टीम बनाई गई है. यह टीम नियमित रूप से बुजुर्गों से संपर्क कर उनका हाल-चाल लेगी.
एसएसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग
किसी तरह की परेशानी या शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी. इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा खुद कर रहे हैं. पुलिस का उद्देश्य खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्गों को सुरक्षा का भरोसा देना है.
मिठनपुरा हत्याकांड के बाद एक्शन
दरअसल, मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपती की हत्या के बाद पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध की पहचान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली है. AI से तैयार संदिग्ध की तस्वीर के पोस्टर लोगों के बीच साझा किए गए हैं.
एसएसपी पहुंचे सिटी पार्क
इसी कड़ी में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा सोमवार सुबह सिटी पार्क पहुंचे और वहां टहल रहे सीनियर सिटीजंस से मुलाकात की. उन्होंने बुजुर्गों से हत्याकांड से जुड़े पोस्टर साझा किए और अपील की. उन्होंने कहा कि संदिग्ध या इलाके में सक्रिय अपराधियों से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंचाएं.
"लोगों से अपील है कि संदिग्ध या इलाके में सक्रिय अपराधियों से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंचाएं."- कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी
बुजुर्गों के लिए विशेष मॉडल
बुजुर्ग दंपती हत्याकांड के बाद पुलिस ने अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था तैयार करने की घोषणा की है. इसके तहत जिले के हर थाने में सीनियर सिटिजंस काउंसिल बनाने की योजना है. अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए अलग व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जाएगा.
चौकीदार घर जाकर लेंगे हालचाल
शहरी इलाकों में पुलिसकर्मी और ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदार सप्ताह में दो दिन बुजुर्गों के घर जाकर उनका हालचाल लेंगे. उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा. जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद भी उनसे मिलने पहुंचेंगे.
2000 CCTV फुटेज की जांच
वहीं मिठनपुरा के बुजुर्ग दंपती हत्याकांड को लेकर नगर एसडीपीओ सुरेश कुमार ने बताया कि हत्याकांड की जांच में पुलिस अब तक करीब 150 स्थानों के 2000 CCTV फुटेज खंगाल चुकी है. जांच के दौरान संदिग्ध एक दुकान पर खरीदारी करते हुए भी दिखाई दिया है. हालांकि, पुलिस को अभी तक ऐसा ठोस साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी हो सके.
संभावित ठिकानों पर छापेमारी
एसडीपीओ ने आगे बताया कि पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. उम्मीद है कि CCTV फुटेज, AI तकनीक और आम लोगों से मिलने वाली सूचना की मदद से हत्याकांड के आरोपी तक जल्द पहुंचा जा सकेगा.
"हत्याकांड की जांच में पुलिस अब तक करीब 150 स्थानों के 2000 CCTV फुटेज खंगाल चुकी है. पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. उम्मीद है कि CCTV फुटेज, AI तकनीक और आम लोगों से मिलने वाली सूचना की मदद से हत्याकांड के आरोपी तक जल्द पहुंचा जा सकेगा." -सुरेश कुमार, नगर एसडीपीओ
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