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बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच सिपाही भर्ती परीक्षा आज, जानें गाइडलाइन

पटना: बिहार पुलिस की विशेष शाखा में सिपाही बनने के इच्छुक युवाओं के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा स्पेशल ब्रांच के 83 पदों को भरने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

परीक्षा का समय और प्रवेश नियम: यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी. अभ्यर्थियों के लिए सुबह 8 बजे से केंद्रों में प्रवेश शुरू हो जाएगा, जबकि सुबह 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी. सभी परीक्षार्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया गया है.

सीमित पद और कड़ी प्रतियोगिता: स्पेशल ब्रांच बिहार पुलिस की एक महत्वपूर्ण खुफिया इकाई है, इसलिए इस भर्ती को विशेष महत्व दिया जा रहा है. पदों की संख्या सीमित होने के कारण उम्मीदवारों के बीच मुकाबला काफी कड़ा और चुनौतीपूर्ण है. अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए राज्य भर में कई जोड़ी विशेष ट्रेनें भी चलाई गई हैं ताकि उन्हें पहुंचने में दिक्कत न हो.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध: परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. सभी अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही उन्हें केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इस पूरी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है.

कदाचार रोकने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा: विगत वर्षों में सामने आए फर्जीवाड़े और डमी कैंडिडेट के मामलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत की गई है. सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर केंद्र पर विशेष वीडियोग्राफी और निगरानी की व्यवस्था है.