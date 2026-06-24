बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच सिपाही भर्ती परीक्षा आज, जानें गाइडलाइन
बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर आज बिहार के सभी 28 जिलों में परीक्षा होनी है, जानें गाइडलाइन.
Published : June 24, 2026 at 8:48 AM IST
पटना: बिहार पुलिस की विशेष शाखा में सिपाही बनने के इच्छुक युवाओं के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा स्पेशल ब्रांच के 83 पदों को भरने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
परीक्षा का समय और प्रवेश नियम: यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी. अभ्यर्थियों के लिए सुबह 8 बजे से केंद्रों में प्रवेश शुरू हो जाएगा, जबकि सुबह 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी. सभी परीक्षार्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया गया है.
सीमित पद और कड़ी प्रतियोगिता: स्पेशल ब्रांच बिहार पुलिस की एक महत्वपूर्ण खुफिया इकाई है, इसलिए इस भर्ती को विशेष महत्व दिया जा रहा है. पदों की संख्या सीमित होने के कारण उम्मीदवारों के बीच मुकाबला काफी कड़ा और चुनौतीपूर्ण है. अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए राज्य भर में कई जोड़ी विशेष ट्रेनें भी चलाई गई हैं ताकि उन्हें पहुंचने में दिक्कत न हो.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध: परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. सभी अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही उन्हें केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इस पूरी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है.
कदाचार रोकने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा: विगत वर्षों में सामने आए फर्जीवाड़े और डमी कैंडिडेट के मामलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत की गई है. सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर केंद्र पर विशेष वीडियोग्राफी और निगरानी की व्यवस्था है.
अररिया जिले में प्रशासनिक तैयारियां: अररिया जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर सफल संचालन के लिए समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में अपर समाहर्ता अनिल कुमार झा की अध्यक्षता में ब्रीफिंग बैठक हुई. इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए वरीय उप समाहर्ता चंद्रशेखर यादव को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि पूरी व्यवस्था का वरीय प्रभार अपर समाहर्ता के पास रहेगा.
कंट्रोल रूम और निषेधाज्ञा लागू: अररिया जिला प्रशासन ने परीक्षा की निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर 06453-222309 जारी किया है. केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय और जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रों के आसपास बीएनएसएस (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी.
भर्ती का अगला चरण और परिणाम: यह लिखित परीक्षा इस पूरी सिपाही भर्ती प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है. इसमें सफलता प्राप्त करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे अगले चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा. परीक्षा की समाप्ति के बाद सफल उम्मीदवारों को बिहार पुलिस की विशेष शाखा में देश सेवा और नियुक्ति का सुनहरा अवसर मिलेगा.
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