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4236 पदों के लिए 15 लाख दावेदार, अभ्यर्थियों ने कहा- पेपर आसान लेकिन आने-जाने में थी दिक्कत

4236 पदों के लिए पहले चरण की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई. अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर आसान थे लेकिन आने-जाने में दिक्कत हुई.

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बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 8:22 PM IST

6 Min Read
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पटना: बिहार पुलिस के मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के कुल 4236 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को पहले चरण की लिखित परीक्षा आयोजित की गई. राज्यभर में दो पालियों में परीक्षा हुई. भर्ती के लिए करीब 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसके कारण परीक्षा केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली.

4236 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा: पटना के बीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को आसान से मध्यम स्तर का बताया और कहा कि यह क्वालीफाइंग परीक्षा होने के कारण उन्हें इसे पास करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी. मधुबनी से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी रविशंकर कुमार ने बताया कि प्रश्नपत्र काफी आसान था. सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से अच्छे-खासे प्रश्न पूछे गए थे. लगभग सभी विषयों को कवर किया गया था.

4236 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा (ETV Bharat)

"यह केवल क्वालीफाइंग परीक्षा है, इसलिए उम्मीद है कि आसानी से इसे पास कर लेंगे. परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. मधुबनी से पटना ट्रेन के जरिए पहुंचे, लेकिन भीड़ और अव्यवस्था के कारण यात्रा काफी कठिन रही."- रविशंकर कुमार,अभ्यर्थी

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को पूछे गए सवाल: अभ्यर्थी विकास कुमार ने बताया कि परीक्षा का स्तर मॉडरेट था और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. उनके अनुसार करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से जुड़े कई रोचक प्रश्न पूछे गए. उन्होंने बताया कि मार्च 2024 में एक ही रात में तीन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले कलाकार से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था. इसके अलावा देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थीं और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जैसे प्रश्न भी शामिल थे. विकास ने बताया कि

"बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की 19838 पदों वाली प्रक्रिया में मेरा अंतिम चयन हो चुका है, लेकिन पहले से आवेदन किए जाने के कारण इस परीक्षा में भी शामिल होने पहुंचे थे. आज की परीक्षा अच्छी गई है. "- विकास कुमार, अभ्यर्थी

'जीके-जीएस के सवाल सतही थे': करण कुमार ने बताया कि प्रश्नपत्र में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के अधिकांश प्रश्न बुनियादी स्तर के थे. भारत के पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों से जुड़े सवाल पूछे गए थे. उन्होंने कहा कि जीके-जीएस के प्रश्न बहुत गहराई वाले नहीं थे, बल्कि सामान्य तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इन्हें आसानी से हल कर सकते थे.

करण ने कहा कि पटना पहुंचने में उन्हें भी परिवहन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने विश्वास जताया कि लिखित परीक्षा में सफलता मिलेगी और वह शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी भी लगातार कर रहे हैं.

बिहार और राष्ट्रीय घटनाओं पर रहा विशेष फोकस: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से परीक्षा देने आए गौरव पांडे ने बताया कि परीक्षा अच्छी रही. उनके अनुसार प्रश्नपत्र में बिहार से जुड़े विषयों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया था. इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न पुरस्कारों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए. उन्होंने कहा कि जिसने नियमित रूप से समसामयिक घटनाओं की तैयारी की होगी, उसके लिए प्रश्नों का उत्तर देना कठिन नहीं रहा होगा.

120 मिनट में 120 सवाल: अभ्यर्थी सुजीत कुमार ने बताया कि दो घंटे की परीक्षा में 120 अंकों के 120 प्रश्न पूछे गए थे. उनके मुताबिक अवॉर्ड और सम्मान से संबंधित प्रश्नों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी. करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत कठिन नहीं थे और सामान्य तैयारी करने वाले छात्र इन्हें हल कर सकते थे. उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र में लगभग सभी विषयों से संतुलित संख्या में सवाल शामिल किए गए थे.

कार्बन कॉपी नहीं मिलने से नाराज दिखे कुछ अभ्यर्थी: उत्तर प्रदेश के इटावा से परीक्षा देने पहुंचे रवि कुमार ने परीक्षा के स्तर को अच्छा बताया लेकिन परीक्षा प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी.

रवि के अनुसार उत्तर प्रदेश की कई भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कार्बन कॉपी के साथ-साथ प्रश्नपत्र भी घर ले जाने की अनुमति होती है, जिससे वे परीक्षा के बाद अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकें. उन्होंने कहा कि जब मूल ओएमआर शीट आयोग के पास रहती है तो कार्बन कॉपी देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. इससे अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन का आकलन करने में सुविधा मिलती.

परीक्षा शुरू होने से पहले कई केंद्रों पर दिखी अफरातफरी: रविवार सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले कई परीक्षा केंद्रों के बाहर अफरातफरी का माहौल देखने को मिला. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अंतिम समय में केंद्रों पर पहुंचे, जिसके कारण प्रवेश द्वारों पर लंबी कतारें लग गईं. कई अभ्यर्थियों ने परिवहन व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि ट्रेनों व बसों में अत्यधिक भीड़ के कारण समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण रहा.

कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच प्रवेश प्रक्रिया को लेकर नोकझोंक की स्थिति भी बनी. हालांकि प्रशासन की ओर से अतिरिक्त व्यवस्था किए जाने के बाद स्थिति सामान्य हुई और निर्धारित समय पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू कराई गई.

17 जून को फिर होगी परीक्षा: मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के कुल 4236 पदों के लिए आयोजित यह भर्ती परीक्षा 17 जून को भी दो पालियों में होगी. करीब 15 लाख आवेदकों के बीच प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी मानी जा रही है. हालांकि पहले दिन परीक्षा देकर निकले अधिकांश अभ्यर्थियों का मानना है कि प्रश्नपत्र अपेक्षाकृत आसान रहा और अब उनकी नजर लिखित परीक्षा के परिणाम के साथ-साथ अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा पर टिकी हुई है.

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