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बिहार पुलिस सेवा के 37 अधिकारियों का तबादला, कई SDPO को मिली नई जिम्मेदारी

बिहार सरकार ने पुलिस सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए 37 अधिकारियों का तबादला किया है. रिपोर्ट-राजीव रंजन

Bihar Police Transfer List
बिहार पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 7:48 AM IST

4 Min Read
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पटना: बिहार पुलिस सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. गृह विभाग ने सुरक्षा, विशेष शाखा और साइबर अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 37 अधिकारियों का तबादला किया है. कई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को बदला गया है. इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक भी बदले गए हैं. इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. सभी को राज्य के अलग-अलग जिलों में भेजा गया है. इन्हें महत्वपूर्ण पुलिस इकाइयों में पदस्थापित किया गया है.

महत्वपूर्ण अनुमंडलों में बदलाव

इस प्रशासनिक बदलाव में कई SDPO स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है. इनमें सदर आरा और सदर बेगूसराय शामिल हैं. दाउदनगर औरंगाबाद और सदर सिवान के अधिकारी भी बदले गए हैं. मधेपुरा और त्रिवेणीगंज सुपौल में नए अधिकारियों की तैनाती हुई है. महुआ वैशाली और वजीरगंज गया के पदाधिकारी भी स्थानांतरित हुए हैं.

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गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (bihar.gov.in)

इन क्षेत्रों में भी नए पदाधिकारी

फुलवारी शरीफ और सदर बेतिया में नए अफसरों को भेजा गया है. नगर भागलपुर और नगर मुजफ्फरपुर के अधिकारी बदले गए हैं. सिमरी बख्तियारपुर और सदर सहरसा में नई तैनाती हुई है. बोधगया और उदाकिशुनगंज के अधिकारी भी बदले गए हैं. सदर बिहार शरीफ और धमदाहा पूर्णिया में नया फेरबदल हुआ है. खड़गपुर मुंगेर और सदर छपरा के अफसर स्थानांतरित हुए हैं. सदर गोपालगंज, बीरपुर सुपौल, अरेराज मोतिहारी और मसौढ़ी पटना में भी नए पदाधिकारी तैनात किए गए हैं.

निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई

सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को मजबूत करने का फैसला किया है. आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों के लिए भी कदम उठाए गए हैं. इसके उद्देश्य से कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है. राज कुमार साह को पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना बनाया गया है.

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गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (bihar.gov.in)

अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर तैनाती

आनन्द कुमार पाण्डेय को नई जिम्मेदारी दी गई है. प्रवेन्द्र भारती को भी नया पद मिला है. दोनों को अपर पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई पटना बनाया गया है. इसके साथ ही अशोक कुमार दास को अपर पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बनाया गया है. गौरी कुमारी को DSP आर्थिक अपराध इकाई पटना बनाया गया है. विनोद कुमार और सुरेश प्रसाद सिंह का भी ट्रांसफर हुआ है. दोनों को DSP निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पद पर तैनात किया गया है.

विशेष शाखा में भी तैनाती

सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं. अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. अजय कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा पटना बनाया गया है. संजय कुमार झा को भी अपर पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा पटना बनाया गया है.

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गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (bihar.gov.in)

विशेष सुरक्षा दल

सुनील कुमार पाण्डेय को DSP विशेष सुरक्षा दल पटना बनाया गया है. ममता प्रसाद को DSP विशेष शाखा पटना की जिम्मेदारी दी गई है. अनुराग कुमार को भी यही जिम्मेदारी मिली है. राज कुमार-2 और रवि कुमार को भी DSP विशेष शाखा पटना बनाया गया है. कन्हैया सिंह को भी DSP विशेष शाखा पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (bihar.gov.in)

साइबर अपराध पर फोकस

बिहार में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं. इसे देखते हुए साइबर क्राइम से जुड़े पदों पर तैनाती की गई है. मुकेश कुमार ठाकुर को मुंगेर में DSP साइबर क्राइम बनाया गया है. अविनाश कुमार को किशनगंज की जिम्मेदारी दी गई है. दीपक कुमार को सारण में पदस्थापित किया गया है. रजनीश कांत प्रियदर्शी को लखीसराय में DSP साइबर क्राइम के पद पर तैनात किया गया है.

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