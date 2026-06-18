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'लालू-राबड़ी को सुरक्षाकर्मी, बुलेट प्रूफ कारें मिली हैं' बिहार पुलिस का जवाब

लालू-राबड़ी की सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस का जवाब सामने आया. कहा बॉडीगार्ड, स्कॉर्ट गार्ड, आवास गार्ड, बुलेटप्रूफ कार और BSAP सुरक्षा उपलब्ध. पढ़ें खबर-

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लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 18, 2026 at 10:31 AM IST

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पटना: लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा के मुद्दे पर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सफाई दी गई है. बिहार पुलिस ने बताया है कि दोनों ही नेताओं को सुरक्षा के लिए अंगरक्षक, स्कॉट गार्ड और आवाास गार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं.

पुलिस ने खारिज किए सुरक्षा हटाए जाने के दावे: आरजेडी प्रमुख लालू यादव के सुरक्षा हटाए जाने की पुष्टि करने के कुछ घंटों बाद बिहार पुलिस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर बयान जारी कर सभी दावों को खारिज कर दिया. पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं की सुरक्षा का स्तर कम नहीं किया गया है, बल्कि नियमित समीक्षा के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है.

नई गाइडलाइंस के तहत दी गई सुरक्षा: नई सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बुलेटप्रूफ कार, पायलट गाड़ी तथा बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (BSAP) के गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं. पुलिस ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, 2010 के प्रावधानों का हवाला देते हुए BR कार (बैलिस्टिक रेसिस्टेंट कार) भी उपलब्ध कराने की जानकारी दी.

सादे कपड़ों में भी तैनात सुरक्षाकर्मी: जरूरत के आकलन के बाद स्पेशल ब्रांच (S.B.) की टीम से सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं. बिहार पुलिस का कहना है कि दोनों VIP को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उचित सुरक्षा प्रदान की जा रही है.

सरकार ने Z-प्लस सुरक्षा को किया था कम: जून 2026 की शुरुआत में बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z-प्लस सुरक्षा को कम कर दिया था. इसके बाद लालू यादव ने खुद बुधवार को पुष्टि की कि उनकी सुरक्षा आधिकारिक रूप से हटा ली गई है. लालू यादव ने कहा, "हां, इसे (सिक्योरिटी) हटा लिया गया है."

RJD कार्यकर्ताओं ने संभाला था मोर्चा: वहीं Z+ सुरक्षा कम होने के बाद परिवार ने बची हुई सरकारी सुरक्षा टीम को खुद वापस भेज दिया था. सुरक्षा कम होने के बाद RJD कार्यकर्ताओं ने पटना के 10, सर्कुलर रोड स्थित लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर मोर्चा संभाला लिया था. फिलहाल कार्यकर्ता अनौपचारिक रूप से उनके घर की सुरक्षा में लगे हुए हैं.

पुलिस का आधिकारिक स्पष्टीकरण: बिहार पुलिस ने साफ किया कि सुरक्षा व्यवस्था को नियमों के अनुसार अपडेट किया गया है और दोनों नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है. पुलिस मुख्यालय ने आगे भी स्थिति की समीक्षा करते रहने का भरोसा दिया है.

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